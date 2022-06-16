Splashtop 在其实现 10 亿美元估值的路上发布了重要的里程碑

Splashtop 在迈向 10 亿美元估值的道路上迈出了重要一步
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2020 年，收入、利润、客户和地理覆盖范围不断扩大
加利福尼亚州圣何塞，2021 年 1 月 27 日— Splashtop Inc.是下一代远程访问和远程支持领域的新兴领导者，它回顾了一年中的重要里程碑，为今天宣布的 5000 万美元融资铺平了道路，使公司的估值超过 10 亿美元。
Splashtop 在 2020 年取得的成就包括：
根据 G2 的第三方报告，获得了 93 分的客户满意度衡量净推荐值 (NPS)，这是远程访问业务中所有公司中最高的 NPS。
为 85% 的财富 500 强公司（包括联邦快递、通用电气、万豪和丰田）以及美国疾病控制和预防中心 (CDC)、哈佛大学、斯坦福医疗保健和支持大型制药公司进行 COVID-19 疫苗研究的研究实验室等政府和教育机构提供服务。
在 COVID-19 疫情期间帮助数千家企业转向远程工作，使员工能够通过家中的个人设备远程访问工作计算机、数据和软件应用程序。
允许 K-12 和高等教育机构的数十万名学生使用笔记本电脑、平板电脑和 Chromebook 在家中访问学校计算机实验室中运行的软件应用程序。
实现了 SOC 2/SOC 3 安全审计合规性，并准备遵守欧洲通用数据保护条例 (GDPR)。
Splashtop 在 2020 年的重要活动包括：
在欧洲、中东和非洲、南美和亚洲建立新的全球合作伙伴关系。
在阿姆��斯特丹开设 EMEA 总部，并增强其在欧洲的欧元货币和本地多语言支持。
在新加坡设立亚太渠道总部，支持数百家创收渠道合作伙伴，并在包括日本在内的多个国家建立企业渠道。
建立安全咨询委员会，帮助 Splashtop 实现其严格的安全和合规目标。
将单点登录 (SSO) 集成到其远程访问产品线中，使组织能够集中验证用户和设备以增强网络安全。
宣布支持每秒 40 帧 (fps) 的 4K 质量流媒体和低延迟的iMac Pro Retina 5K——让视频编辑者、游戏开发者、 CAD/CAM 用户和其他执行处理密集型活动的人员能够更好地在家办公，而无需物理访问其工作场所的高端工作站。
发布Splashtop Enterprise——一种全面的远程访问和远程支持解决方案，为企业提供灵活的许可选项，以满足其 IT 员工、服务台和最终用户的远程访问需求——以及Splashtop Enterprise for Remote Labs ，使教育机构能够更好地管理学生和教师对位于校园计算机实验室的计算资源的访问。
Splashtop 联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 表示：“让客户满意是我们开展业务的一个重要组成部分。“无论是通过新产品和新功能、扩大地理覆盖范围，还是使购买和使用我们的远程访问和远程支持软件变得更加容易，让客户满意都是我们所做一切的核心。”
Splashtop 博客提供了有关 Splashtop 实现 10 亿美元估值和独角兽地位的更多详细信息。
关于Splashtop
Splashtop Inc. 总部位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、 MSPs 、IT 部门和个人提��供下一代远程访问和远程支持软件和服务。 Splashtop 基于云、安全且易于管理的远程访问方法正在逐渐取代虚拟专用网络 (VPN) 等传统方法，同时获得了令人惊叹的 93 净推荐值 (NPS)，这是评估客户满意度的标准。全球有超过 3000 万用户使用 Splashtop 产品，其中包括 85% 的财富 500 强企业的用户。请访问www.splashtop.com了解更多信息。