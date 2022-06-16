Splashtop 在其实现 10 亿美元估值的路上发布了重要的里程碑

2020 年：收入、利润、客户、地域范围扩大

2021年1月27日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 是下一代远程访问与远程支持领域的“新起之秀”，该公司回顾了过去一年的重要里程碑。过去一年取得的重大成就为今天宣布获得5000万美元融资奠定基础，这轮融资让公司的估值超过10亿美元。

Splashtop 在 2020 年取得的成就包括：

根据 G2 的第三方报告，产品获得了惊人的 93% NPS（网络推荐评分-评估客户满意度的标准），这是远程访问业务中所有公司中最高的 NPS 得分。

为 FedEx、GE、万豪、丰田等85%的世界500强公司以及政府和教育机构提供服务，其中包括美国疾病控制和预防中心（CDC）、哈佛大学、斯坦福医疗保健中心、大型制药公司研发新冠病毒疫苗的实验室等。

新冠肺炎大流行期间，帮助成千上万的企业实现远程办公，使员工能够在家中通过个人设备远程访问办公室的计算机、数据和软件应用程序。

允许 K-12 和高等教育机构中的数十万学生在家中使用笔记本电脑、平板电脑和 Chromebook 访问在学校的计算机实验室中运行的软件。

达到 SOC 2 / SOC 3 安全审核要求，并遵守欧洲通用数据保护法规（GDPR）。

Splashtop 在 2020 年的重要活动包括：

在 EMEA、南美和亚洲建立新的全球合作伙伴关系。

在阿姆斯特丹开设 EMEA 总部，并增强其欧元货币和在欧洲的本地多语言支持。

在新加坡开设亚太渠道总部，支持数百个增加营收的渠道伙伴，在日本等国家建立企业渠道。

建立安全咨询委员会，以帮助指导 Splashtop 实现其严格的安全性和合规性目标。

将单点登录（SSO）集成到远程访问产品系列中，使企业能够集中验证用户和设备，以加强网络安全。

宣布以每秒 40帧（fps）的速度提供 4K 品质的流传输，并以低延迟支持 iMac Pro Retina 5K - 更好地使视频编辑、游戏开发人员、CAD / CAM 用户和其他执行处理密集型活动的人员在家中工作。无需到办公室，就能使用办公室的高端工作站。

发布 Splashtop Enterprise — 一个全面的远程访问和远程支持解决方案，可为企业提供灵活的许可选项，以满足其 IT 人员、服务台和最终用户的远程访问需求；以及 Splashtop Enterprise for Remote Labs ，允许教育机构更好地管理学生和教职员工对校园计算机实验室中的计算资源的访问。

Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说：“让客户开心满意是我们追求目标。“无论是通过新产品和功能、扩大地域覆盖面，还是使购买和使用我们的远程访问和远程支持软件变得更加容易，使客户满意都是我们所做工作的核心。”

如想了解 Splashtop 跻身10亿美元独角兽行列的更多细节，请前往 Splashtop 博客。

关于 Splashtop

Splashtop 总部位于硅谷，为企业、学术研究机构、政府机关、小型企业、MSP、IT 部门以及个人用户提供下一代远程访问和远程支持软件和服务。Splashtop 基于云的远程访问安全可靠、易于管理，正在逐渐取代虚拟专用网络（VPN）等传统方法，其客户推荐指数（NPS：评估客户满意度的标准）高达93。Splashtop 在全球有超过3000万用户，包括85%的世界500强企业。更多信息请访问 www.splashtop.com。