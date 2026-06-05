Splashtop 如何成为最新的 10 亿美元估值技术独角兽
首席布道官 Mark Lee
Splashtop 刚刚完成了由我们的长期投资者 Sapphire Ventures 领投的 5000 万美元的新融资，这使我们的估值超过了 10 亿美元！
通往独角兽的旅程并非一帆风顺。我们使用不同的产品和商业模式多次曲折地改变我们的业务。但是，一个共同的主题是，我们始终致力于创新并带来一流的产品和服务，以使我们的客户满意。
有很多方法可以讲述 Splashtop 的故事。这里有几个。
Splashtop 利用一些关键的技术创新和市场洞察力建立了一个敏捷、响应迅速、坚实的公司。
Splashtop 故事的时间顺序概述：
Splashtop 始于 2006 年，名称为 DeviceVM，因为我们当中的大多数人都对 Windows 在 PC 上启动所需的时间感到沮丧，并且由于我们安装了更多应用程序和驱动程序而使 Windows 变得越来越慢（被称为“Windows Rot”）。因此，我们设计并销售了业界第一个浏览器操作系统（OS），这是一种安全的即时浏览器操作系统，可让用户在不到 5 秒钟的时间内上网。
该操作系统产品名为 Splashtop，它结合了 BIOS “splash” 屏幕（在操作系统启动之前启动）和“desktop”一词的“top”。后来，Splashtop 成为了公司的名称。
我们的即时浏览器操作系统非常受欢迎，从 2007 年至 2011 年，已在超过 3 亿台 PC 和上网本上运行，包括华硕（Express Gate）、宏碁（Instant View）、惠普（QuickWeb）、戴尔（Latitude ON）、联想（Quick Start），LG（Smart On），Sony（VAIO Quick Web Access）等。
随着基于 Linux 的浏览器操作系统的兴起，Microsoft 推出了针对上网本的低成本 Windows 7 Starter，并采取了其他应对 PC OEM 厂商 Linux 泛滥的商业策略，以此作为反击。新引入的 Windows 7 开始从闪存芯片启动，并在快速启动方面利用了 Splashtop 专利技术。Google 还从我们的即时浏览器操作系统中学到了很多东西，并在创新四年后的 2011 年推出了 Chromebook。
随着 iPhone、iPad 和 Android 移动设备的出现，我们意识到我们需要建立一个新的方向，以桥接 PC 和移动世界，同时利用我们的核心专业知识来交付高性能软件，以使用户满意。
我们推出了适用于 iPhone 和 iPad 的 Splashtop 远程桌面，重新定义了远程访问体验：高性能、零延迟、能够以 30 fps（每秒帧）的速度发送 1080P 视频。
在 2011 年 5 月和 2011 年 6 月，Splashtop 远程桌面击败了《愤怒的小鸟》，成为 Apple AppStore 上排名第一的付费 iPad 应用，我们的产品赢得了许多行业奖项。
在 2012 年 CES 上，NVIDIA 首席执行官 Jensen Huang 在 CES 的主要舞台上展示了 Splashtop Remote Desktop 以实现远程游戏。一位专业游戏玩家使用支持 NVIDIA Tegra 的平板电脑远程访问了支持 NVIDIA GeForce 的游戏 PC，以 60fps 的速度传输 1080p 游戏，通过 Wi-Fi 延迟不到 30ms。这是 NVIDIA Shield、Google Stadia 和其他公司发起的远程游戏浪潮的前兆。
在过去的十年中，Splashtop 成为了全球领先的提供商，它使人们能够随时随地通过任何设备轻松、安全、可靠且负担得起地远程访问工作、学习、娱乐和 IT 支持所需的计算资源。
由于新冠肺炎大流行，Splashtop从重要变成了必不可少。
COVID-19大流行病对人们的行动和集会的限制引发了向远程工作和远程学习的快速、巨大转变。 根据 451 Research ，在2020年之前，只有13%的员工完全远程工作。 到2020年5月，65%的企业已经建立了广泛的在家工作的政策。
对于许多员工、学生、讲师、研究人员、IT 支持人员以及其他人员来说，这种转变意味着寻找远程访问关键软件和计算资源的方法。这种转变导致对 Splashtop 解决方案的需求急剧增加。
Splashtop 如何在大流行期间使活动保持正常运行的一些最新示例：
北美高等教育机构和 K-12 学校的教职员工和学生可以使用校园计算机实验室资源，包括专业领域所需要的复杂软件，比如建筑、音乐、剧院设计、化学、美术、通讯、生物，服装设计以及职业和技术教育（CTE）。他们使用 Adobe Creative Suite、AutoCAD、Revit、Avid Pro Tools 以及一系列附加的 3D 设计和建模、动画、视频编辑、音乐制作和其他应用程序。
新闻气象学家无需进入电视演播室就可以远程广播新闻和天气预报。
好莱坞制片人和南加州大学电影学院教授使用 iPhone 和 Splashtop 远程访问软件远程录制电影。
临床研究中心代表领先的制药公司对新冠肺炎疫苗和其他药物进行远程研究。
Splashtop 奉行既重视增长又注重盈利的业务战略。
在投资世界中，“ 40 规则”是评估软件公司投资前景的一种方法。如果收入增长和利润率的总和等于或超过40，则该公司被视为潜在的健康投资。
Splashtop 增长率为160%，利润为60%，共计220。 这是40法则的5倍多! 而且我们自2015年以来一直在盈利，所以这并不是什么昙花一现的近期发展。
达到规则的 200+ 确实使我们在达到独角兽地位的公司中脱颖而出。我们为走这条路感到自豪，因为这对我们的长期业务健康而言是个好兆头。
当我们谈到核心价值时，Splashtop 畅所欲言。
如果我用一句话来总结 Splashtop 的核心价值，那就是：在全球范围内使我们的客户高兴。
再细分到一些具体的细节，我们相信。
客户满意度。
在 Capterra，Splashtop 的综合用户满意度评分高达97分。
将 Splashtop 与我们的任何竞争对手进行比较，您将立即看到差异。我们以合理的价格提供一流的解决方案。
安全性、可靠性和合规性。
我们的客户相信我们会保护他们的敏感和私人信息的安全。 我们有超过10年的经验，为超过3000万用户提供高性能的远程访问和远程支持解决方案，涉及数亿个会话。 我们遵守最新的安全标准和法规，包括GDPR、HIPAA、SOC2和PCI，而且我们最近组建了一个
我们有广泛的专家来帮助指导我们实现日益严格的安全和合规目标。
没有隐藏的购买条件。我们正在交付的产品或价格非常透明：我们保持一致、稳定的价格结构，不会逐年增加。并且，如果世界上的某些事情导致我们改变了业务的任何方面，我们都会清晰、诚实、及时地进行沟通。
一个高性能的用户体验。
对我们来说，性能不仅仅是数据表上的一个速度和进给值。 我们产品的性能直接转化为我们的客户在工作、学习或娱乐方面实现其目标的能力。 我们在高性能的基础上建立了我们的产品，并且我们继续创新，��不断提高我们的性能指标。
Splashtop 将我们的成功归功于客户。
我们要向我们的客户致以诚挚的谢意! 我们喜欢听你的意见，我们依靠你的反馈，以便我们能够不断地改进我们的产品和服务。 由于我们的客户的福音和支持，我们已经能够快速增长和盈利。
随着我们向前迈进，人们普遍认为，即使在大流行病限制结束后，在家工作和远程学习的趋势仍将继续。作为一个例子，Gartner公司在2020年12月进行的一项调查发现，90%的公司领导在答复调查时打算至少在部分时间内允许远程工作，即使在有了COVID-19疫苗之后，65%的公司报告说，他们将继续在员工工作地点、时间和方式方面提供更大的灵活性。
这些预测使我们充满信心，Splashtop 将在未来很长的时间里继续蓬勃发展。
对于由四个大学时代的朋友共同创立的公司来说，这还不错 — 30 年后，他们仍然一起在 Splashtop，并且仍然是好朋友。
作者：Splashtop ，首席执行官兼首席布道师Mark Lee