Splashtop的新性能功能可实现媒体和娱乐行业的远程工作

利用每秒 40 帧 (fps) 的多显示器 4k 流传输技术，Splashtop 远程会话变得更快，并且以低延迟支持 iMac Pro 27” Retina 5k 工作站。
如果您制作视频、VFX（视觉效果）、3D 动画、音乐、广播/电视节目或游戏，您可能很熟悉在家中或旅行时工作的困难。无论是作为程序员、艺术家、设计师还是技术人员，您都可能需要访问资源密集型软件，以在需要数太字节存储空间的工作计算机上使用图形渲染、视频编辑或数据同化软件。购买此类设备需花费数万美元，并且不可能为每个团队成员都配备这样的配置。如果没有远程访问软件，那么对您而言，远程工作可能就不是一个高效的选择。甚至即使有远程访问解决方案，由于流传输滞后、分辨率低、连接不良等原因，效果可能也不尽如人意。
使用 Splashtop 从任何计算机或移动设备远程访问和控制高端工作站。
现在，借助 Splashtop 的新性能特性，您不仅可以以 40fps 的速度传输 4k/5k，还可以同时为多台显示器执行此操作。您可以访问工作站上的超高分辨率视频、模型、其他文件和应用程序，就像它就在你的面前一样！
媒体和娱乐行业的 Splashtop 用户分享他们的经验
气象学家整理电视天气预报
"这是我们第一次进行远程天气分析。 我们登录 Baron 天气系统，准备图形，设置演出顺序，并完全远程操作天气系统。 Splashtop 在允许我们的气象部门远程操作的同时仍能使用气象系统的全部资源方面发挥了重要作用。" — 帕特里克·埃文斯，KESQ 新闻频道 3 气象学家、Eye on the Desert 的主持人
视频制作团队远程编辑和渲染视频
"我在家用计算机上安装了Splashtop，并使用它从世界任何地方访问我的文件和编辑软件。 我经常旅行！ 因此，当客户需要我向他们发送视频或照片时，我可以通过手机或笔记本电脑访问我的编辑程序，渲染视频并将其发送给他们。 我能够承担更多的项目，因为我现在可以更多地旅行而不会影响我的工作。" — 托雷斯工作室的所有者马龙·托雷斯
在新闻演播室的多个位置远程查看计算机屏幕
"我们使用 Splashtop 远程访问一台有微软 Teams 会议并显示多人查看器的计算机。 总而言之，我们可以根据手头的任务查看3种不同类型的多画面。"— 新闻广播导演 Kellie DiVeglia @ WIS TV
通过 Splashtop Business 计划获得安全的远程访问和增强的用户体验
借助 Splashtop 的远程访问功能，您可以从几乎任何位置、任何设备安全地访问工作计算机！通过 3 个简单的步骤即可完成此操作：
免费试用或购买 Splashtop Remote Access Pro 许可证（为希望远程办公的个人和团队提供远程访问）。Splashtop Remote Support（为帮助台、MSP 和 IT 部门提供远程支持）也��提供新功能。
在工作计算机上安装 Splashtop Streamer
为您的家用 Windows/Mac 计算机、iOS 或 Android 平板电脑/移动设备下载 Splashtop Business 应用程序，然后启动远程会话！
借助新的高性能功能，您可以提高工作效率，并在远程工作时按时交付项目。在旅途中或家中时，您可以从远程位置编辑视频、吸收海量数据、检查文件的渲染进度、开发和测试游戏版本、绘画、雕刻等等。只要确保有 Wi-Fi 连接即可！
Splashtop 会话受到多因素身份验证、设备身份验证、TLS/SSL 加密和许多其他安全功能的保护。此外，Splashtop 还提供与 AD、ADFS、AzureAD 和 OKTA 集成的单点登录 (SSO) 功能。
更喜欢本地部署解决方案？
一些组织更喜欢本地部署，以提高安全性甚至提高性能。 Splashtop 为您提供了一个部署自托管解决方案的选项，该解决方案与集成一起安装在防火墙后面。了解有关 Splashtop On-Prem 的更多信息。
比其他远程访问解决方案更快、更安全
当前正在使用 VPN 或其他远程桌面解决方案？Splashtop 可以更快速、更安全、更轻松且更具成本效益地为大型团队完成设置和扩展。了解 Splashtop 如何提供比 VPN/RDP、VNC、RD 网关和其他远程访问软件更优的功能。
为大型团队提供更多折扣
为了使整个组织能够居家办公时保持高效，Splashtop 面向大型团��队推出了 Splashtop Remote Access 七五折优惠。
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