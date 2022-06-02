Splashtop，更快的远程桌面解决方案，速度更快
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支持 4K 品质的流媒体，用于远程视频编辑、游戏开发、3D 设计和其他 CPU 密集型活动
加州圣何塞，2020年4月28日--远程访问和远程支持解决方案的领导者Splashtop Inc.宣布，它已经加强了其远程桌面解决方案，支持4K质量的流媒体。 因此，视频编辑、游戏开发者、CAD/CAM用户和其他从事处理密集型活动的人现在可以更好地在家里工作，而不需要实际进入他们工作场所的高端工作站。
增强的Splashtop功能包括多显示器4K流媒体，每秒40帧（fps），以及iMac Pro Retina 5K流媒体，延迟低。 最近与NTT Docomo 联合进行的一项基准测试验证了Splashtop在4G/LTE环境下达到37帧，在5G环境下达到60帧。
"我很高兴地报告，Splashtop的远程访问性能在下一代5G网络上达到了60帧以上，比4G网络的性能高出一倍。 NTT Docomo企业业务战略总经理Motodaka先生说："我们将继续与Splashtop密切合作，通过Docomo 5G开放创新云想象并提供新的可能性。
"我们已经从媒体& 娱乐和建筑& 设计等行业的客户那里清楚地听到，随着他们的许多员工现在在家工作，他们需要远程编辑4K视频、开发游戏和在CAD/CAM应用程序上工作的能力，"Splashtop首席执行官Mark Lee说。"Splashtop的这一最新改进满足了这些公司新的在家工作的高端视频编辑和3D设计需求，并继续保持我们在为客户提供一流的高性能远程桌面解决方案方面的领先地位。"
��大大增强了3D设计师、建筑师、视频编辑、游戏开发者的用户体验
Splashtop一直以提供基于视频和游戏应用的高质量远程访问体验而闻名。 例如，Splashtop在2012年CES上被授予最佳移动应用，在该展会上，英伟达还在CES新闻发布会上展示了Splashtop 。 但是，由于流媒体数据的技术限制，编辑视频、设计游戏或创建复杂的三维可视化等活动更难在远程完成。
Splashtop通过优化其编码和解码引擎，利用英特尔、英伟达和AMD的最新硬件加速，实现了其新的4K流媒体突破。 这样一来，Splashtop将远程访问性能提高到了一个新的水平，同时将CPU利用率降低了50%以上，这使得更多的CPU空间可用于处理密集型应用，如视频编辑软件、游戏开发引擎和CAD/CAM应用。
Splashtop提供云以及内部部署，满足不同级别的安全和合规要求。 多因素认证、设备认证和TLS/SSL加密都是内置的，用于安全的远程访问。 另外还有单点登录（SSO）功能，与ADFS、Azure AD、JumpCloud和Okta集成，以改善和简化IT团队和用户的密码管理。
工作室以及许多游戏开发公司使用Splashtop进行远程视频编辑和游戏开发，而建筑和工业制造公司使用Splashtop使工人能够从家里远程访问公司的3D CAD/CAM工作站。
通过Splashtop商业计划获得多显示器4K/5K流媒体
这些新的性能特征可通过Splashtop Business Access Pro,Splashtop Remote Support 和Splashtop On-Demand Support 。 用户可以免费试用或购买许可证，从Windows/Mac电脑和iOS或Android移动设备安全地访问他们的工作电脑。 企业可以选择使用云或内部部署 。
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为商业专业人士、管理服务提供商（MSP）、IT部门和服务台提供最有价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 此外，Splashtop协作服务能够实现跨设备的有效屏幕共享。 Splashtop是一个受欢迎的替代品，可替代VPN/RDP,VNC,RD Gateway 和其他远程访问软件 。 全球有超过3000万用户享受Splashtop产品。