适用于 Zebra Technologies 的 Splashtop Rugged & IoT Remote Support 演示视频

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该视频使用 Zebra Android 设备概要介绍了其工作原理。

演示视频：Splashtop Rugged 和 IoT 远程支持 Zebra Technologies

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Splashtop Rugged & IoT Remote Support 经过优化，可支持运行从 Android™ 到嵌入式 Windows™ 的各种操作系统 (OS) 的移动设备、坚固耐用的设备、自助机、数字标牌、销售点 (POS)，电子日志记录设备 (ELD) 以及其他物联网 (IoT) 设备。

Splashtop 与设备制造商合作，通过为 Splashtop Rugged& IoT 量身定制的插件，支持对安卓设备的远程访问和远程控制。 Splashtop越来越多的支持制造商包括CaLamp、CipherLab、Crossmatch Sentry、DataLogic、Handeland、Honeywell、Intermec、Janam、京瓷、联想、LG、MobileDemand、Newland、NextGen、松下、三星、Sonim和Zebra。