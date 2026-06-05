适用于 Zebra Technologies 的 Splashtop Rugged & IoT Remote Support 演示视频

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该视频使用 Zebra Android 设备概要介绍了其工作原理。
演示视频：Splashtop Rugged 和 IoT 远程支持 Zebra Technologies
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Splashtop Rugged & IoT Remote Support 专为支持移动设备、坚固设备、信息亭、数字标牌、销售点 (POS)、电子记录设备 (ELD) 以及其他运行从 Android™ 到嵌入式 Windows™ 的各种操作系统 (OS) 的物联网 (IoT)设备而优化。
Splashtop 与��设备制造商合作，通过为 Splashtop Rugged& IoT 量身定制的插件，支持对安卓设备的远程访问和远程控制。 Splashtop越来越多的支持制造商包括CaLamp、CipherLab、Crossmatch Sentry、DataLogic、Handeland、Honeywell、Intermec、Janam、京瓷、联想、LG、MobileDemand、Newland、NextGen、松下、三星、Sonim和Zebra。
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