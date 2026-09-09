NIS2 提高了对在欧盟范围内提供关键和重要服务的组织的网络安全要求。对于 IT 和安全团队而言，该指令会对组织如何管理网络安全风险、控制访问权限、响应事件、处理漏洞以及证明安全措施得到持续落实产生实际影响。
随着欧盟成员国通过本国立法落实 NIS2，这些要求正变得越来越具体。在荷兰，落实 NIS2 的《网络安全法》于 2026 年 8 月 15 日生效，为其适用范围内的组织带来了新的网络安全、登记和事件报告义务。
IT 团队需要了解必须实施哪些网络安全实践，以及其技术栈如何帮助长期维持这些控制措施。
什么是 NIS2？
《网络与信息安全 2 指令》（通常称为 NIS2）是欧盟的一项网络安全指令，旨在加强关键和重要行业的网络安全与韧性。
NIS2 在原始 NIS 指令的基础上进行了扩展，将网络安全风险管理和事件报告要求适用于更广泛的组织。它还提高了在漏洞管理、访问安全、业务连续性、供应链安全、事件处理和组织问责等方面的要求。
欧盟成员国通过国家立法落实 NIS2。虽然该指令在整个欧盟范围内设定了共同的网络安全目标，但组织应审查其开展业务的每个国家所适用的具体要求。
哪些组织需要遵守 NIS2？
NIS2 适用于在多个广泛行业中被归类为关键实体或重要实体的组织。适用性取��决于多项因素，包括组织提供的服务、规模、所属行业，以及落实该指令的国家立法。
涵盖的行业包括以下领域：
能源
交通运输
银行业和金融市场基础设施
卫生保健
数字基础设施
ICT 服务管理
公共管理
某些关键产品的制造
数字服务提供商
邮政和快递服务
废弃物管理
食品生产与分销
化工
研究
组织应根据自身具体情况进行评估，而不是仅凭行业或公司规模来判断 NIS2 是否适用。
NIS2 引入了哪些网络安全要求？
NIS2 要求适用组织采取适当且相称的技术、运营和组织措施来管理网络安全风险。该指令第 21 条指出了组织需要应对的多个领域。
对于 IT 团队而言，有几项要求会直接影响日常安全运营：
1. 网络安全风险管理
组织需要建立流程来识别网络安全风险，并实施适当措施加以降低。
有效的风险管理依赖于对系统、用户、终端、漏洞和安全配置的持续可见性。IT 团队还需要建立相关流程，以评估其安全控制措施是否能在环境和威胁不断变化的情况下继续有效运行。
2. 事件预防、检测和响应
NIS2 要求组织做好应对网络安全事件的准备，并建立相应的处理流程。
这让可见性显得尤为重要。IT 和安全团队需要掌握有关系统和活动的足够信息，以识别潜在问题、调查事件、采取补救措施，并提供事件报告和事件后分析所需的证据。
3. 漏洞处理与软件安全
漏洞管理是 NIS2 框架中的另一个重要组成部分。
组织需要建立流程，用于识别其技术环境中的漏洞，并在这些漏洞造成不必要的暴露风险之前加以解决。这包括维护操作系统和应用程序、应用安全更新、跟踪修复进度，以及评估安全措施是否仍然有效。
可重复执行的补丁管理流程有助于缩短从识别漏洞到修复受影响系统之间的时间。
4. 身份、身份验证和访问控制
NIS2 特别强调访问控制和与身份相关的安全措施。
IT 团队应能够确定谁可以访问系统和资源，应用适当的权限，在不再需要时移除访问权限，并在适当情况下使用强身份验证机制。
对于远程管理和支持而言，这些实践尤其重要，因为特权用户可能能够从组织传统网络边界之外访问系统。
5. 安全监控和可审计性
组织还需要有办法评估其网络安全措施的有效性。
集中式日志、活动记录、端点信息和安全报告可帮助团队调查事件，并证明各项控制措施是如何落实的。妥善保存易于访问的证据，也能让安全流程审查和审计准备更加轻松。
仅靠日志记录并不能满足 NIS2 要求，但可靠的记录是更广泛合规计划中的重要组成部分。
6. 业务连续性和供应链安全
NIS2 的覆盖范围远不止终端和访问安全。该指令还涵盖以下领域：
业务连续性
备份管理与灾难恢复
危机管理
供应链安全
安全政策
网络安全培训
密码学与加密
人力资源安全
资产管理
因此，组织需要一套协调一致的合规计划，涵盖技术、流程、政策、员工、供应商和管理层。
NIS2 对 IT 团队意味着什么？
对许多 IT 团队而言，NIS2 进一步凸显了让现有网络安全实践更加一致、可见且可重复执行的必要性。
重要的运营优先事项包括：
持续掌握设备、应用程序、漏洞和安全状态的可见性。
通过明确的流程，确保操作系统和应用程序及时安装补丁。
控制并定期审查对系统的访问权限。
应用强身份验证和适当的访问权限。
为调查和审计保留有用的日志和活动记录。
快速识别安全问题，并建立可重复执行的修复流程。
在适当情况下实现安全和维护工作流自动化。
维护准确的硬件和软件清单。
评估网络安全控制措施是否持续按预期发挥作用。
提供能够证明安全控制措施如何应用的证据。
对于已经遵循成熟网络安全实践的组织而言，NIS2 可能会进一步强化许多现有流程。挑战在于确保这些流程能在整个环境中保持一致运行，并且在需要时能够加以证明。
欧盟范围内的 NIS2 实施
NIS2 在整个欧盟范围内建立了统一的网络安全框架，但各成员国通过本国立法来落实该指令。
因此，组织应审查其开展业务所在各个国家/地区适用的具体要求。这些要求可能包括与实体注册、网络安全风险管理、事件报告、监管机构和执法相关的国家规定。
尽管各国的实施细节有所不同，但 NIS2 的底层网络安全目标在整个欧盟范围内总体保持一致。
Splashtop 如何推进 NIS2 合规
Splashtop 遵循适用的 NIS2 要求，并已实施 150 多项映射到云服务提供商适用要求的控制措施。这些控制措施有助于建立一种结构��化方法，用于管理提供云服务相关的网络安全责任。
由于 NIS2 是通过各国立法实施的，因此部分义务因国家而异。例如，Splashtop 已根据适用的荷兰要求，在荷兰国家网络安全中心 (NCSC-NL) 完成注册。
对于将技术提供商纳入自身 NIS2 计划评估范围的组织来说，提供商的网络安全实践和监管合规状况也会被纳入更广泛的供应商及供应链风险评估考量。
Splashtop 如何支持 NIS2 网络安全要求
组织还可以使用 Splashtop 的功能，支持维护 NIS2 合规计划所涉及的多项技术实践。
1. 安全的远程访问与身份验证
当员工、IT 管理员、供应商和支持技术人员可从不同地点连接到企业系统时，远程访问需要受到严格控制。
Splashtop 提供安全和管理功能，包括加密的远程连接、多因素身份验证、SSO/SAML 集成、精细控制权限以及集中式管理。
这些控制措施可帮助组织管理哪些人可以远程访问系统，并为远程工作流程应用更强的身份验证。
2. 访问控制和最小特权原则
应为用户授予其履行职责所需的访问权限，避免对系统开放不必要的广泛访问。
Splashtop 使管理员能够集中管理用户、组、计算机和权限。组织可以使用这些控制来确定哪些用户可以访问特定系统，并在职责发生变化时调整访问权限。
将这些控制集中管理后，IT 团队也能更轻松地审查远程访问权限，并在不再需要时移除访问权限。
3. 日志记录和审计证据
了解谁在何时访问了系统，对于安全调查和审计准备都很重要。
Splashtop 提供会话和活动日志记录功能，可帮助组织保留远程访问活动记录。根据 Splashtop 解决方案和配置的不同，组织还可以使用额�外的日志记录和 SIEM 功能，将相关活动纳入更广泛的安全监控工作流程中。
当 IT 团队调查安全事件、审查访问活动或证明控制措施的运行方式时，这些记录可提供另一项证据来源。
4. 使用 Splashtop AEM 进行漏洞与补丁管理
未修补的漏洞会让端点暴露在不必要的风险之中。Splashtop AEM通过提供集中式可见性和自动化，帮助 IT 团队让漏洞和补丁管理更具持续性。
借助 Splashtop AEM，IT 团队可以：
识别影响受管端点的漏洞。
利用 CVE 洞察帮助确定修复工作的优先级。
为受支持的操作系统和第三方应用程序安装补丁。
在各组端点上应用补丁策略。
监控补丁状态并识别失败情况。
维护硬件和软件清单。
利用自动化减少重复性的修复工作。
IT 团队无需主要依赖定期的人工审查，而是可以持续监控终端状态，并在发现漏洞或缺失更新时采取行动。
5. 终端监控与修复
维护网络安全控制还要求团队识别终端条件何时超出预期策略范围，并做出适当响应。
Splashtop AEM 提供集中式端点可见性、主动警报、基于策略的管理、脚本、任务和修复功能。这些工具可帮助 IT 团队识别问题，并在受管端点中采取纠正措施，而无需逐一处理每台设备。
自动化还可以让重复性的安全和维护流程更具可重复性，帮助减少因任务过度依赖人工干预而产生的不一致。
建立更可复用的 NIS2 合规方法
NIS2 提高了网络安全控制措施的重要性，这些措施应便于组织持续应用、监控、记录和改进。安��全访问、强身份验证、漏洞修复、端点可见性以及可靠的活动记录，都有助于构建这一基础。
Splashtop 通过 Splashtop AEM 帮助 IT 团队集中管理安全的远程访问和支持，同时扩展可见性、补丁管理、自动化和端点管理能力。Splashtop 自身符合 NIS2 要求并完成 NCSC-NL 注册，这也为客户在评估其技术提供商的安全态势时提供了更多可参考的信息。
进一步了解 Splashtop 如何帮助组织强化安全访问、端点管理和 NIS2 就绪能力。