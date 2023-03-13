Knowledge 2019 –我们从服务台专家那里听到的信息

我们在Knowledge 2019上采访了几位使用ServiceNow事件管理工具的服务台& 服务台专业人士。 以下是我们听到的一些趋势。

Splashtop最近赞助并展出了Knowledge 2019，ServiceNow的年度会议和博览会。 来自小型到大型企业的20,000多名与会者（大部分是ServiceNow用户）聚集在一起参加为期一周的活动，以了解更多关于ServiceNow平台和为其增加价值的集成合作伙伴。

在Splashtop，我们最近在ServiceNow商店发布了一个 免费插件 ，它可以让你远程访问你的客户的计算机，以使用 Splashtop SOS 服务从ServiceNow事件中提供支持。 支持会话结束后，会话信息会自动记录到事件中，供将来参考。 用户不需要预先安装任何软件来连接，你只需要向他们发送部署链接，一旦他们打开链接，你就可以连接到他们的电脑。

(了解更多关于Splashtop SOS与ServiceNow的集成)

我们与几个服务台/服务台的专业人士讨论了我们与ServiceNow的整合。 与会者告诉我们他们在使用ServiceNow平台和其他远程支持工具时的痛点，他们非常有兴趣听到Splashtop 如何帮助解决这些问题。

说到这里，我们从Knowledge 19的服务台专家那里听到了三件事。

拥有一个在ServiceNow事件中使用的远程访问工具是至关重要的

与我们交谈过的大多数服务台专业人员除了使用ServiceNow事件管理平台外，还已经在使用远程访问工具。 虽然ServiceNow作为一个票据解决方案非常好用，但用户仍然需要一个远程访问工具来为他们的客户提供支持。

拥有按需远程支持解决方案的好处包括更快的解决时间和减少成本。 技术人员可以从事件中即时访问计算机，通过远程访问排除故障并修复问题。 这比到用户的电脑前或试图通过电话说服他们解决故障要快得多。 这也降低了成本，因为技术人员没有花费那么多时间来处理事件。

由于ServiceNow没有内置的远程访问解决方案，服务台专业人员需要找到另一种软件解决方案，与ServiceNow一起使用以提供远程支持。 正如我们提到的，他们中的许多人已经有了。 然而，这些服务台和服务台的许多专业人士并不高兴，因为。

服务台/服务台在远程支持软件上花费了太多的钱

购买与ServiceNow集成的远程支持软件在过去是服务台的一个昂贵的负担。 我们说 "过去 "是因为有了新的Splashtop SOS与ServiceNow的整合，客户每年可以节省数百或数千美元的订购费用。

Splashtop SOS 每位并行技术人员的起价为 CN¥1,400 /年 。 使用 SOS 许可证，您可以支持无限数量的计算机和设备。 相比之下，其商业计划起价为每位用户 CN¥3,948 /年 ， GoToAssist 起价为每位用户 CN¥6,300 /年 ， LogMeIn Rescue 起价为每位用户 CN¥9,093 /年 ， BeyondTrust（前身为Bomgar） 的起始价格为 CN¥12,565 或 CN¥13,965 /年。TeamViewer

此外，通过Splashtop SOS，你还可以支持iOS和Android 设备。 对于上面列出的许多其他产品，你必须为此支付额外费用。

服务台不该为他们的远程支持工具花很多钱。 Splashtop SOS成本更低，运行速度更快，并配备了顶级工具和功能（包括文件传输，会话录制，多显示器支持等）。

许多终端用户不使用ServiceNow门户，而SOS 集成为此提供了一个很好的解决方案。

通过ServiceNow事件管理门户，终端用户可以登录并向其服务台团队提交他们的支持请求。 然而，我们从Knowledge 2019的许多参观者那里听说，他们的客户并不使用该门户网站。 当技术人员试图远程访问客户的电脑时，这就成了问题。

然而，通过Splashtop SOS集成，你不需要你的最终用户登录到ServiceNow门户，就能远程访问他们的计算机 以下是它的工作原理。

一旦你设置了Splashtop SOS ，并从ServiceNow商店获得免费插件，你就可以通过点击 "创建SOS 下载链接 "按钮，从ServiceNow的事件中启动一个远程访问会话。 在那里，你能够以适合你的最佳方式向最终用户发送部署链接。 你可以点击 "分享链接"，生成一个预先配置好的带有链接的电子邮件，或者点击 "复制链接"，将部署链接复制到你的剪贴板上，然后以你想要的方式发送。

无论你采用哪种方式，终端用户所要做的就是点击链接下载SOS 代理，该代理将自动与你的账户绑定。 一旦下载，你就可以通过点击"Connect" 按钮来远程访问他们的电脑。 当会话关闭时，代理将从终端用户的计算机上消失，就像它从未出现过一样。

这种简化的程序使你尽可能容易地提供远程支持。 只需点击几下就可以了

摘要

在Knowledge 2019上与服务台、帮助台和IT支持专业人士的会面非常愉快。 我们了解了很多他们的需求，我们相信 Splashtop SOS 提供了在ServiceNow内使用的最佳远程支持解决方案。

在下面开始免费试用，试一试吧! 然后确保你从ServiceNow商店下载免费的Splashtop SOS集成插件。

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