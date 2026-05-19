Knowledge 2019 –我们从服务台专家那里听到的信息

我们在Knowledge 2019上采访了几位使用ServiceNow事件管理工具的服务台& 服务台专业人士。 以下是我们听到的一些趋势。
Splashtop最近赞助并展出了Knowledge 2019，ServiceNow的年度会议和博览会。 来自小型到大型企业的20,000多名与会者（大部分是ServiceNow用户）聚集在一起参加为期一周的活动，以了解更多关于ServiceNow平台和为其增加价值的集成合作伙伴。
在Splashtop，我们最近在ServiceNow Store中发布了一个免费插件，该插件允许您使用Splashtop Remote Support服务，在ServiceNow事件中远程访问客户的计算机以提供支持。支持会话结束后，会话信息会自动记录到事件中以供将来参考。用户无需预先安装任何软件即可连接，你只需要发送部署链接给他们，一旦他们打开链接，你就会连接到他们的计算机。
（了解有关 Splashtop Remote Support 与 ServiceNow 集成的更多信息）
我们与几个服务台/服务台的专业人士讨论了我们与ServiceNow的整合。 与会者告诉我们他们在使用ServiceNow平台和其他远程支持工具时的痛点，他们非常有兴趣听到Splashtop 如何帮助解决这些问题。
说到这里，我们从Knowledge 19的服务台专家那里听到了三件事。
拥有一个在ServiceNow事件中使用的远程访问工具是至关重要的
与我们交谈过的大多数服务台专业人员除了使用ServiceNow事件管理平台外，还已经在使用远程访问工具。 虽然ServiceNow作为一个票据解决方案非常好用，但用户仍然需要一个远程访问工具来为他们的客户提供支持。
拥有按需远程支持解决方案的好处包括更快的解决时间和减少成本。 技术人员可以从事件中即时访问计算机，通过远程访问排除故障并修复问题。 这比到用户的电脑前或试图通过电话说服他们解决故障要快得多。 这也降低了成本，因为技术人员没有花费那么多时间来处理事件。
由于ServiceNow没有内置的远程访问解决方案，服务台专业人员需要找到另一种软件解决方案，与ServiceNow一起使用以提供远程支持。 正如我们提到的，他们中的许多人已经有了。 然而，这些服务台和服务台的许多专业人士并不高兴，因为。
服务台/服务台在远程支持软件上花费了太多的钱
过去，购买能与 ServiceNow 集成的远程支持软件对服务台来说经济负担过重。通过 Splashtop Remote Support 与 ServiceNow 的集成，客户每年可以节省数百甚至数千美元的订购费用。
Splashtop Remote Support起价为每位并发用户¥1,400/年。拥有Remote Support许可证，你可以支持无限数量的计算机和设备。相比之下，TeamViewer的商业计划定价起价为每位用户¥4,380/年，GoToAssist起价为每位用户US$900/年，LogMeIn Rescue起价为每位用户US$1,299/年，而BeyondTrust（前称Bomgar）可能起价为US$1,795或US$1,995/年。
此外，使用 Splashtop Remote Support，您还可以支持 iOS 和安卓设备。对于上面列出的许多其他产品，您需要为此支付额外费用。
没有理由帮助台在他们的远程支持工具上花这么多钱。Splashtop Remote Support 成本低、运行速度快，并配备了顶级工具和功能（包括文件传输、会话录制、多显示器支持等）。
许多最终用户不使用 ServiceNow 门户，而 Remote Support 集成可为此提供理想解决方案
通过ServiceNow事件管理门户，终端用户可以登录并向其服务台团队提交他们的支持请求。 然而，我们从Knowledge 2019的许多参观者那里听说，他们的客户并不使用该门户网站。 当技术人员试图远程访问客户的电脑时，这就成了问题。
但是，通过 Splashtop Remote Support 集成，无需最终用户登录 ServiceNow 门户即可远程访问其电脑！工作原理如下：
设置好 Splashtop Remote Support 并从 ServiceNow 商店获取免费插件后，即可通过单击“创建远程支持下载链接”按钮从 ServiceNow 事件内启动远程访问会话。可以用合适的方式将部署链接发送给最终用户。可以点击“共享链接”生成带有该链接的预配置电子邮件，或者点击“复制链接”将部署链接复制到剪贴板并任选方式发送��。
无论采用哪种方式，最终用户只需单击链接即可下载自动与账户绑定的 Remote Support 代理。下载完成后，即可通过单击“连接”按钮远程访问。会话关闭时，即可自动删除代理软件。
这种简化的程序使你尽可能容易地提供远程支持。 只需点击几下就可以了
摘要
在 Knowledge 2019 上与服务台、帮助台和 IT 支持专业人员的会面非常愉快。我们深入了解他们的需求，我们相信 Splashtop Remote Support 可以提供能与 ServiceNow 集成的最佳远程支持解决方案。
立即开始免费试用！然后确保从 ServiceNow Store 下载免费版 Splashtop Remote Support 集成插件。