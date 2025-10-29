IBC 2022 展会亮点：远程技术如何帮助现场和后期制作提速增效

Splashtop 是荷兰国际广播电视技术展会（IBC）的参展商之一。继续阅读，了解广播电视行业思想带头人对内容、娱乐以及技术交汇点的重要见解。
荷兰国际广播大会（IBC）于阿姆斯特丹举行，在经过4天的现场交流和启发后圆满落幕。此次展会共有1250家参展商，Splashtop 正是其中之一。展会上，各个参展商纷纷展示了创新技术并推出了新产品。
展会期间，万余名参观者相聚于荷兰阿姆斯特丹 RAI 国际会展中心的11个展厅，Splashtop 团队迎来了众多参观者，还有机会同行业思想带头人讨论媒体与娱乐业的未来，共同探讨当下面临的严峻挑战，携手探索新趋势、新技术。
华纳兄弟、Discovery、天空德国电视台、谷歌、索尼影视娱乐、派拉蒙、迪士尼、AWS 等公司代表纷纷上台发言，多家知名品牌也逐一亮相会场，分享了各自对影响媒体未来的最新想法和观点。
专家们共同探讨了对广播电视业产生重大影响的主要驱动因素，如供应链中断、网络威胁增加、新技术的快速采用、专业人才和零部件稀缺等。国际广播和媒体供应商贸易协会（IABM）的首席执行官 Peter White 强调，不断变化的观看习惯和观众的经济压力将推动商业模式向广告型视频点播（AVOD）转变，进而拉动对内容制作的更大投资。
内容和用户体验是基础
在今年举办的许多会议上，大多数思想带头人强调的都是通过加强用户体验激活并保留电视观众的重要性。天空德�国电视台（Sky Germany）执行副总裁兼首席运营官 Dana Filip-Crandal 对大胆的转型举措进行了干预，她表示：“多设备内容消费持续不断，观众需要的是经过优化的跨设备融合体验。”
“观众不仅希望能看到适合自己的内容，而且希望这些内容能跨媒体无缝传播，”她继续说道。
如果本土内容越来越重要，国际原创内容的支出预计大幅上升，则广播电视公司和流媒体公司将面临的挑战是如何为用户体验增值，他们可以引入健身和游戏（SKY）等新功能，拓展数字化（KPN）或投资软件驱动平台。
Piano 软件公司分析高级副总裁 Marie Fenner 也强调，投资内容和数据对于发展和推动收入增长非常重要。“大型流媒体公司平均每年在内容制作上花费20到200亿美元不等，结果却发现自己要应对的客户属于“沉睡者”，这些客户最终会导致公司的客户流失率上升。”
如何适应快速变化的消费者行为确实是内容制作产业链面临的一大挑战，广播电视公司和制作公司要不断优化工作流程，争取做到事半功倍。另一方面，新冠疫情隔离和混合办公模式的实施导致缺少工作所需的软硬件，从而让内容制作变得更加复杂。
这些驱动因素，再加上向一体化制作（IP）的持续转型，共同促进了对定制硬件和高度优化的软件解决方案的需求增长，特别是涉及远程制作工具的解决方案。
远程制作正在提速增效
在过去几年里，人们对精简人员和低成本内容创作的需求不断增加，远程和虚拟制作系统则应运而生。佳能、索尼等公司正致力于提升其虚拟和远程制作能力，以实现人员精简，甚至实现设备的独立自主运行，无需人员在场。
如何实现对制作过程的远程控制已成为��关键，这样做不仅是为了提高后期制作的效率，也是为了提高现场制作的效率。云系统使团队实现了远程办公和协作，允许缩减现场所需的工作人员，允许同时执行多个制作任务以不断增加灵活性。
远程解决方案是合作与可扩展性的关键
新技术不断引入，再加上高技能人才稀缺，为媒体与娱乐业带来了另一个巨大挑战——高度专业化的音视频技术员之间如何合作。云端和本地部署的远程解决方案考虑到了人才和资源的可扩展性，专业人员能够实现无缝合作，而不会受限于所处的地理位置。
“通过安全且高性能的远程访问解决方案，创意人员能随时随地从任何设备和平台访问强大的工作站。”Splashtop EMEA 地区总经理 Alexander Draaijer 说道。如今，媒体与娱乐大环境要求公司必须以惊人的速度制作，同时还要最大程度地遵守各项安全标准并确保具备超高性能。Splashtop 已经开发出非常安全的远程访问解决方案，能为专业制作人员提供各种附加功能，帮助他们利用60帧/秒的4K 流式传输，实现远程创作和制作。”
Splashtop 远程控制方案兼具灵活性与高性能
通过 Splashtop 的安全远程解决方案，制作技术员能够随时随地从任何设备进行远程连接，然后访问和利用远程设备中的资源密集型软件应用，完成视频编辑、游戏开发、唇音同步、图形渲染等任务。Splashtop 支持 USB 重定向，创意人员可以在远程操作的同时，利用 Wacom 平板电脑等第三方设备。除此之外，Splashtop 具备麦克风直通、本地和远程声音输出、针对团队和自由职业者的预定访问等功能，在最大程度上确保质量的同时实现了无缝合作。
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