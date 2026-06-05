视频：使用 Adobe Animate 的远程桌面

不在工作计算机前，但是需要使用Adobe Animate吗？
Splashtop能帮助您实现远程办公。
Using Remote Desktop for Adobe Animate
Splashtop Remote Access 是简单快捷的远程访问解决方案，允许远程访问已安装 Animate 的另一台电脑，可以从任意个人设备使用该应用程序并远程办公。
使用 Splashtop，您可以通过自己的笔记本电脑、平板电脑或智能手机在远程计算机上轻松使用 Adobe Animate。 只需在该计算机上启动 Splashtop 远程桌面会话即可查看远程屏幕并与之进行实时交互。 从个人设备远程访问桌面后，您就可以像坐在远程计算机前一样使用 Animate。
Splashtop 允许您充分使用 Animate，并可完全访问所有 Animate 工具，因此即使在远程工作时，您也可以无缝制作精美的作品。
Splashtop 的快速远程连接具有极低延迟以及高清音视频，可确保高效的插图和动画，以及近乎完美的音频同步（甚至 Mac 远程桌面声音）。可以将作品导出并发布到任何平台，像平常一样使用所有功能。通过 Splashtop Remote Access 可以像在现场操作一样，是居家或远程办公的完美工具。无需担心在家里或旅途中无法使用 Adobe Animate。
通过 Splashtop 可以从任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 或 Linux 电脑。
立即免费试用，了解为何在远程办公中使用 Adobe Animate 如此简单！