视频：使用 Adobe Animate 的远程桌面

不在工作计算机前，但是需要使用Adobe Animate吗？

Splashtop能帮助您实现远程办公。

Using Remote Desktop for Adobe Animate

Splashtop Business Ac cess 是最快、最简单的解决方案，它允许您远程访问另一台安装了 Animate 的计算机，因此您可以从任何个人设备使用该应用程序并远程工作。

使用 Splashtop，您可以通过自己的笔记本电脑、平板电脑或智能手机在远程计算机上轻松使用 Adobe Animate。 只需在该计算机上启动 Splashtop 远程桌面会话即可查看远程屏幕并与之进行实时交互。 从个人设备远程访问桌面后，您就可以像坐在远程计算机前一样使用 Animate。

Splashtop 允许您充分使用 Animate，并可完全访问所有 Animate 工具，因此即使在远程工作时，您也可以无缝制作精美的作品。

立即开始

Splashtop 的快速远程连接具有最小的延迟，以及高清质量和声音，可确保高效的插图和动画以及完美的音频同步（甚至Mac 远程桌面声音）。您仍然可以将作品导出并发布到任何平台，并像往常一样使用所有功能。Splashtop Business Access 使您感觉就像坐在工作计算机的前面一样，使其成为在家中或远程工作的出色工具。您再也不必担心在家中或旅途中没有 Adobe Animate。

Splashtop Busines s Access 允许你从任何其他 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。

开始免费试用，亲眼看看在远程工作时使用 Adobe Animate 有多容易！