延续好时光：Splashtop 参展回顾

Splashtop是 ISTELive 2022 展会的参展商之一。继续阅读，了解我们的内容经理 Gillian 对此次参展的回顾以及教育界客户对我们的评价。
众所周知，过去两年对教育工作者而言尤为艰难。正因如此，今年能在新奥尔良举办的 ISTELive 2022 展会上与大家见面，我们感到非常高兴。此次展会旨在为课堂、学校以及学区提供有趣又实用的策略。数千名教育工作者、管理人员以及教育技术供应商纷纷赶到新奥尔良，参加今年的 ISTELive 线下展会。
“Laissez les bon temps rouler!”
说到美国举办会展的最佳城市，新奥尔良必定是其中之一。正如法裔路易斯安那州人在狂欢节上常说的那句旧式法语：“Laissez les bon temps rouler！”（让好时光摇摆起来！）
在坐落于法国区的杜梦咖啡馆（Café Du Monde）品尝刚出炉的热腾腾的贝奈特饼，开启新的一天，还有比这更好的方式吗？看着微风拂过缠绕在树上的藤蔓，听着爵士乐在五颜六色的法国区建筑之间回响。在一天工作结束后，和同事们一起，尝一尝路易斯安那州最好的海鲜。毫无悬念，我一定会再次回到这座美食天堂！
故事分享、鲨鱼玩偶还有对 Splashtop 的喜爱
会展中心座无虚席，展览厅内人头攒动。Splashtop 在展览厅设立了一个展位，我们在展位上与数百名教育技术管理者、决策者以及 Splashtop 的客户和合作伙伴交流。
作为一名内容营销人员，我希望能坐下来观察，和客户交谈，然后抓拍一些照片。ISTELive 展会上我一刻也不能松懈，同时还不得不扮演销售的角色！第一天，我们展位的人流量很大，我记得自己甚至连坐下来的时间都没有！我们的鲨鱼毛绒玩具和 Yeti 冷藏箱抽奖活动也吸引了很多人过来。这些人来自美国各地，包括北达科他州、缅因州、华盛顿州等等。
与 Splashtop 用户的交谈让我感到非常不可思议。我一直远程办公，这是我第一次在现实生活中见到我们的用户。大家都非常热情！他们在展位前驻足，跟我们打招呼，分享他们与 Splashtop 的故事。
教育领域客户对 Splashtop 的评价：
"我在路易斯安那州中部的 Marksville 高中教书，我非常喜欢 Splashtop！如果课堂上有助教老师，我会请助教老师把我的笔记本电脑朝向学生，这样我就能看到学生。然后，我会接管智能板，针对学生表现在上面写字，比如‘你好，A 同学，不要大声说话’，或者‘B 同学，专心听课！’学生都认为我的智能板里有鬼！"
- Nettie Jeansonne，Marksville 高中教师
“我教授平面设计课程。我喜欢 Splashtop，因为有了这款软件，我能在教室里走来走去，同时还能用 iPad 远程控制我的电脑和演示课件。用这种方式管理课堂非常简单！甚至还有行政人员来过来问我是怎么做到这一点的。”
– Crystal Samuels，Brandywine 学区教师
“我们利用 Splashtop，让学生能够通过自己的笔记本电脑使用艺术实验室中更强大的计算机。”
– Mary Beth Clifton 博士，西切斯特学区教学技术协调员
"如果我们不能到现场，我们喜欢使�用 Splashtop 为老师提供远程协助。通过远程访问老师的电脑，我们能很快帮助老师解决问题！"
- Ursula Martin，莫比尔县公立学校系统负责人
明星产品：Splashtop Enterprise
Splashtop 在教育界的知名用户包括弗吉尼亚理工大学、波威联合学区和伦敦阿比路学院，我们能为其提供卓越的远程访问与 IT 支持解决方案。
能与教师、管理人员以及 IT 专业人员共同探讨 Mirroring360 和 Remote Labs 非常棒，但是 Enterprise 才是此次参展的真正主角。我们不止一次听到，多合一工具对于学校和学区而言非常重要。如果您需要广泛的设备支持、远程计算机管理和强大的安全功能，可立即联系我们的销售代表或安排演示。
总而言之，我们在 ISTELive 2022 展会度过了一段美好时光！非常期待明年能在费城举办的 ISTELive 2023 展会上与大家见面！