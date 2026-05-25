Splashtop 在2019年ChannelPro SMB论坛上

Splashtop 是本周（2019年9月）在加利福尼亚州圣何塞举行的ChannelPro SMB论坛的赞助商。 我们非常高兴地会见了 MSPs(管理服务供应商）、IT解决方案供应商、顾问和系统集成商以及出席活动的Splashtop 客户。 这也是今年所有活动中最方便的地点，离我们的办公室只有12英里。 我们还在今年早些时候赞助了亚特兰大佐治亚州版本的活动。
在Splashtop 摊位
在Splashtop展位，我们展示了Splashtop Remote Support，这是一种理想的解决方案，适合那些希望通过远程访问计算机来提供支持，从而缩短响应时间，并节省出行时间和成本的人。
活动参与者最感兴趣的一些项目是。
如何找到更具成本效益的解决方案来替代当前昂贵的远程访问解决方案
如何将按需快速支持解决方案添加到当前软件工具集，以远程访问 iOS 和 Android 设备以及 RMM 中的非托管计算机
以下内容关于 Splashtop 远程支持解决方案以及选择这些解决方案的主要原因。
Splashtop Remote Support
随时随地的无人值守和有人值守访问 Windows 和 Mac 计算机（Enterprise 版本还可无人值守访问安卓设备）
相较于TeamViewer节省50%，相较于LogMeIn Central节省高达80%的廉价远程访问解决方案。
Splashtop 赢得了奖项。最佳供应商视频
在活动结束时，我们很高兴获得最佳自拍视频奖。活动的每位白银赞助商都有机会录制一个简短的视频，以快速介绍其公司及其所提供的产品。
伊塔洛和特雷弗因其关于Splashtop的视频获得 "最佳自拍视频 "奖
Splashtop 接下来会参加哪些活动？
请查看或Splashtop 贸易展和活动日历，看看我们下一步将在哪里出现。 今年，我们在20多个活动中提供赞助和参展。
衷心感谢您
感谢所有在本次活动的展位前停下来的Splashtop客户/合作伙伴。我们很高兴听到您在企业中如何使用Splashtop，对它的满意之处以及将来希望将其运用于何处。并感谢ChannelPro举办了一个伟大的活动。我们很高兴与Joel，Lisa和ChannelPro团队的其他成员一起工作。