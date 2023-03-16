Splashtop 在2019年ChannelPro SMB论坛上

Splashtop 是本周（2019年9月）在加利福尼亚州圣何塞举行的ChannelPro SMB论坛的赞助商。 我们非常高兴地会见了 MSPs(管理服务供应商）、IT解决方案供应商、顾问和系统集成商以及出席活动的Splashtop 客户。 这也是今年所有活动中最方便的地点，离我们的办公室只有12英里。 我们还在今年早些时候赞助了亚特兰大佐治亚州版本的活动。

在Splashtop 摊位

在Splashtop展位上，我们提供了Splashtop SOS （按需支持）和Splashtop Remote Support 。对于希望减少响应时间以及通过远程访问计算机以提供支持的方式节省旅行时间和成本的人，这两种解决方案都非常有吸引力。

活动参与者最感兴趣的一些项目是。

如何找到更具成本效益的解决方案来替代当前昂贵的远程访问解决方案

如何将按需快速支持解决方案添加到当前软件工具集，以远程访问 iOS 和 Android 设备以及 RMM 中的非托管计算机

Splashtop 销售团队的 Vivian 位于 ChannelPro SMB 论坛的 Splashtop 展位

以下内容关于 Splashtop 远程支持解决方案以及选择这些解决方案的主要原因。

Splashtop SOS

为Windows 、Mac、iOS 和其他系统提供快速支持。Android

最终用户下载并运行此应用程序，然后提供9位代码。您可以在 Splashtop 应用程序中输入此代码，实时远程访问或控制用户计算机，或实时远程查看用户的 iOS 或 Android 屏幕，并可远程控制部分 Android 设备

如果您使用的是 RMM，希望访问 RMM 中的非托管计算机或设备，那么此软件可作为非常实用的附加组件

每位兼职技术员的执照

SOS+10 和 SOS Unlimited 除了具有按需快速支持功能外，还包括无人值守和随时远程访问计算机功能

与TeamViewer 相比，至少可节省50%，与其他国家相比，最多可节省80%。 LogMeIn Rescue

Splashtop Remote Support

无人值守的随时访问 Windows 和 Mac 计算机（Premium 版本中也支持无人值守的 Android 访问）

廉价的远程访问解决方案，与TeamViewer 相比，可节省50%的费用，与LogMeIn Central相比，最多可节省80%的费用。

按计算机数量许可，25台计算机的订购价为每月 CN¥280 起

Splashtop 赢得了奖项。最佳供应商视频

在活动结束时，我们很高兴获得最佳自拍视频奖。活动的每位白银赞助商都有机会录制一个简短的视频，以快速介绍其公司及其所提供的产品。

伊塔洛和特雷弗因其关于Splashtop的视频获得 "最佳自拍视频 "奖

Splashtop 接下来会参加哪些活动？

请查看或Splashtop 贸易展和活动日历，看看我们下一步将在哪里出现。 今年，我们在20多个活动中提供赞助和参展。

衷心感谢您

感谢所有在本次活动的展位前停下来的Splashtop客户/合作伙伴。我们很高兴听到您在企业中如何使用Splashtop，对它的满意之处以及将来希望将其运用于何处。并感谢ChannelPro举办了一个伟大的活动。我们很高兴与Joel，Lisa和ChannelPro团队的其他成员一起工作。

了解更多并开始免费试用。Splashtop Remote Support,Splashtop SOS