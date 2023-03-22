首次参加零售业联盟展的几点反思

今年的“NRF 2022：美国国际零售业联盟展”再度于纽约贾维茨会展中心举办，Splashtop 首次亮相。作为首次参展商，我们的渠道主管 Justin Windsor 分享了自己的一些想法。

能够参加集零售业的百年盛会令人非常不可思议。“NRF 2022：美国国际零售业联盟展”于1月16日至18日举行，参会人员超过1万人次，参展公司超过800家。

今年展会的官方主题是“加速发展”，但我认为 Target 的首席执行官 Brian Cornell 在开幕词中简洁地总结了零售业的现状。Cornell 表示，2022年零售商将需要“预测并按需进行调整”，并建议参会人员关注“敏捷性、适应性与灵活性”。尽管新冠确诊病例再次激增，但 Cornell 的话在一场仍在现场举办的活动中确实真实可靠。

NRF 展会上的 Splashtop

Splashtop 可为您提供优质的零售空间解决方案，尽管人们担心奥密克戎变体，但我们认为，亲自参加展会以让 Splashtop 在零售业为人所知非常重要。我们看到几位演讲者和参展商选择退出此次活动，这肯定对参展人数造成了影响。

承办单位决定“本次展会必须继续进行”，贾维茨会展中心的工作人员尽其所能，确保展会在尽可能安全的环境下举办，但在展会最后一天的中午，展厅似乎成了一座“废城”。受疫情影响，进入展厅需提供疫苗接种证明，参会人员须全程戴口罩，展会现场提供新冠检测，并向所有参会人员提供免费的家用新冠检测包。

我们的目标：提高品牌知名度

在此次为期三天的展会中，我们旨在提高 Splashtop 在零售业的品牌知名度，并从网络与合作伙伴的角度增加最终用户（需要企业级安全远程访问与支持解决方案的潜在客户）和其他供应商。

我们的展位规模不大，而且朴实无华，但站在那里我很自豪，因为与我们相邻的是 IBM、SAP、甲骨文、Fortinet 等行业巨头。不幸的是，此次展会的人流量远未达到预期的40,000人。当然，奥密克戎是阻止人们参加展会的原因之一，同时这个假期的周末也比较寒冷。即便如此，我们团队与潜在客户和网络机构的对话非常愉快。甚至有人走到我们面前，打开他们手机上的 Splashtop 应用，对我们说：“我在来这之前就在使用 Splashtop！”

尽管此次活动非常精彩，但对于许多需要面对面交流的制造商来说，人流量不足是显而易见。销售就像棒球比赛一样简单，如果你挥棒击球10次，打出3次本垒打，那么你也能入选名人堂。

热门话题与趋势

本次展会涵盖了零售界的一些非常紧迫的问题，包括供应链、可持续性、“离职热潮”期间的人员招聘以及如何留住员工问题。元宇宙和 NFT 也迎来了自己的时代！百思买（Best Buy）的首席执行官谈到，我们可以通过在元宇宙探索零售来保持领先的客户参与度。如需了解更多信息，可参阅 RIS 的了一篇关于NRF 2022重要内容的优质文章。

我们很高兴看到本次展会上的所有技术展示，包括流畅的部分自动化商店、电子商务、CRM 解决方案以及 POS 技术发展。Splashtop 显然满足了这一需求，即许多供应商一直试图解决的问题：通过减少停机时间增强客户体验。我们的远程技术支持能够帮助 IT 团队避免潜在的技术问题和停机时间，无需支持人员亲临现场。这是提高客户体验的一种经济有效的方式。

自两年前新冠疫情爆发以来，零售业发生了翻天覆地的变化。商店花费数十万美元来更新店内技术。如需了解我们对此的看法，请点击链接阅读此文：技术出现故障则需快速修复，否则商店将措施销售机会。

展会上的知名展位

我们大部分时间都在展会上度过，这本身就是一种体验。展会上的知名展位包括 Salesforce 的标志性露营主题体验、Hanshow Technology 的模拟杂货店故事，其中包括电子货架标签。以下是我们非常喜欢的展位：

结论

虽然奥密克戎减少了一些人流量，但我们仍然设法与潜在合作伙伴和客户建立了良好关系。如果一定要用一个词来总结这段经历，那就是“ 值得 ”。即使在淡季，NRF 也无疑是“零售业最大的盛会”。我们期待明年能够继续参与这场盛会，保持在零售领域的互动。

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