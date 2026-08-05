首次参加零售业联盟展的几点反思

能够参加集零售业的百年盛会令人非常不可思议。“NRF 2022：美国国际零售业联盟展”于1月16日至18日举行，参会人员超过1万人次，参展公司超过800家。
今年展会的官方主题是“加速发展”，但我认为 Target 的首席执行官 Brian Cornell 在开幕词中简洁地总结了零售业的现状。Cornell 表示，2022年零售商将需要“预测并按需进行调整”，并建议参会人员关注“敏捷性、适应性与灵活性”。尽管新冠确诊病例再次激增，但 Cornell 的话在一场仍在现场举办的活动中确实真实可靠。
Splashtop 在 NRF 的展位。图片来源：Carolyn Chan
NRF 展会上的 Splashtop
Splashtop 可为您提供优质的零售空间解决方案，尽管人们担心奥密克戎变体，但我们认为，亲自参加展会以让 Splashtop 在零售业为人所知非常重要。我们看到几位演讲者和参展商选择退出此次活动，这肯定对参展人数造成了影响。
承办单位决定“本次展会必须继续进行”，贾维茨会展中心的工作人员尽其所能，确保展会在尽可能安全的环境下举办，但在展会最后一天的中午，展厅似乎成了一座“废城”。受疫情影响，进入展厅需提供疫苗接种证明，参会人员须全程戴口罩，展会现�场提供新冠检测，并向所有参会人员提供免费的家用新冠检测包。
我们的目标：提高品牌知名度
在此次为期三天的展会中，我们旨在提高 Splashtop 在零售业的品牌知名度，并从网络与合作伙伴的角度增加最终用户（需要企业级安全远程访问与支持解决方案的潜在客户）和其他供应商。
我们的展位规模不大，而且朴实无华，但站在那里我很自豪，因为与我们相邻的是 IBM、SAP、甲骨文、Fortinet 等行业巨头。不幸的是，此次展会的人流量远未达到预期的40,000人。当然，奥密克戎是阻止人们参加展会的原因之一，同时这个假期的周末也比较寒冷。即便如此，我们团队与潜在客户和网络机构的对话非常愉快。甚至有人走到我们面前，打开他们手机上的 Splashtop 应用，对我们说：“我在来这之前就在使用 Splashtop！”
Elvis Malacara 在 Splashtop 的 NRF 展位上。图片来源：Carolyn Chan
尽管此次活动非常精彩，但对于许多需要面对面交流的制造商来说，人流量不足是显而易见。销售就像棒球比赛一样简单，如果你挥棒击球10次，打出3次本垒打，那么你也能入选名人堂。
热门话题与趋势
活动涵盖了零售界的一些紧迫问题，从供应链和可持续性，到“大辞职”期间招募和留住员工。元宇宙和NFTs也有一席之地，Best Buy的CEO谈到了通过探索元宇宙中的零售来保持领先客户参与曲线。
我们很高兴看到本次展会上的所有技术展示，包括流畅的部分自动化商店、电子商务、CRM 解决方案以及 POS 技术发展。Splashtop 显然满足了这一需求，即许多供应商一直试图解决的问题：通过减少停机时间增强客户体验。我们的远程技术支持能够帮助 IT 团队避免潜在的技术问题和停机时间，无需支持人员亲临现场。这是提高客户体验的一种经济有效的方式。
自两年前新冠疫情爆发以来，零售业发生了翻天覆地的变化。商店花费数十万美元来更新店内技术。如需了解我们对此的看法，请点击链接阅读此文：技术出现故障则需快速修复，否则商店将措施销售机会。
展会上的知名展位
我们大部分时间都在展会上度过，这本身就是一种体验。展会上的知名展位包括 Salesforce 的标志性露营主题体验、Hanshow Technology 的模拟杂货店故事，其中包括电子货架标签。以下是我们非常喜欢的展位：
三星（Samsung）：三星展示的数字屏幕解决方案令人印象非常深刻，该方案包括三星 Galaxy XCover Pro 智能手机。XCover Pro 除了可以作为个人电话之外，还是一款坚固耐用的多用途设备，专为一线工作人员设计，可作为零售员工的重型 mPOS 系统。
�高通（Qualcomm）：展示了其设备如何创造流畅的店内体验。高通使用人工智能、生物识别技术、智能购物车，甚至使用沉浸式多媒体显示器来增强客户体验。Qualcomm Technologies 真正为我们展示了什么是下一代购物体验。
结论
虽然奥密克戎减少了一些人流量，但我们仍然设法与潜在合作伙伴和客户建立了良好关系。如果一定要用一个词来总结这段经历，那就是“值得”。即使在淡季，NRF 也无疑是“零售业最大的盛会”。我们期待明年能够继续参与这场盛会，保持在零售领域的互动。
NRF 展会上的 Carolyn Chan、Victor Chin、Justin Windsor 和 Elvis Malacara。图片来源：Carolyn Chan