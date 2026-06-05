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SMB Techfest photo of Tim DelChiaro, Splashtop's Director of Marketing Demand Gen, at Splashtop's booth

SMB TechFest 上的 Splashtop

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop 最近于 2019 年第一季度首次赞助了加利福尼亚州橙县的 SMB TechFest。

SMB TechFest 是一项季度性活动，MSP、IT 专业人员、顾问、销售和支持提供商所有者将齐聚一堂，了解最新技术和最佳实践。

A gold badge with stars and a ribbon, displaying SMB TechFest Best Product 2019 Q1. The SMB TechFest logo is at the top of the badge.

我们很高兴有机会上台介绍 Splashtop，以及远程访问解决方案为 MSP 和 IT 专业人员带来的优势。观众也很想聆听 SMB TechFest 创始人Dave Seibert 的讲话，介绍在这场活动中，演讲者如何使用 Splashtop Remote Access 来远程访问计算机进行演示。

我们也很高兴 Splashtop 被活动参加者评选为 SMB TechFest 最佳产品。

这是 MSP 和 IT 专业人员对 Splashtop 远程访问解决方案感兴趣的 3 个主要原因

1. 每个 MSP 和 IT 服务提供商都需要远程访问解决方案

在当今的商业环境中，IT服务提供商无法在每个客户所在地进行现场服务。他们可以通过使用远程计算机访问解决方案更高效地帮助最终用户。有些人会选择包含远程访问的RMM解决方案。其他人不需要完整的RMM解决方案，而是寻找更具成本效益的远程访问解决方案。Splashtop 在任何情况下都能很好地融入。我们的远程访问技术为Datto RMM和NinjaOne等RMM解决方案提供了远程访问支持。我们的远程支持解决方案也可作为独立产品提供，且具有很高的性价比。

2. 有时您需要支持不在当前系统下管理的计算机和设备

也许你有一个RMM解决方案，它对你来说非常好。但有时您需要远程访问一台未被该系统管理的计算机或设备。在那种情况下，按需远程支持解决方案是现有RMM或无人值守远程支持解决方案的极好补充。

IT 服务提供商以多种方式使用 Splashtop SOS。 您可以使用它为未使用远程代理或主播管理的计算机上的某人启动按需快速支持会话。 您可以使用它首次远程访问新计算机（用户在场，使用简单的 9 位会话代码），为您的无人值守支持解决方案安装主播或代理。 您还可以使用 SOS 远程实时查看移动设备屏幕和远程控制某些 Android 设备。 这使其成为仅支持远程计算机访问的其他系统的绝佳附加组件。

SMB TechFest 活动的几张照片

A man stands at a Splashtop booth featuring banners for Remote Support and On-Demand Support. The table displays a monitor, brochures, pens, buttons, and a raffle bowl at a conference or expo.

SMB TechFest 2019 上的 Splashtop 展台

Tim from Splashtop with our drawing winner and Dave Seibert, the founder of SMB TechFest

Splashtop 的 Tim 与我们的绘图冠军，以及 SMB TechFest 创始人Dave Seibert

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