SMB TechFest 上的 Splashtop

Splashtop 最近于 2019 年第一季度首次赞助了加利福尼亚州橙县的 SMB TechFest。

SMB TechFest 是一项季度性活动,MSP、IT 专业人员、顾问、销售和支持提供商所有者将齐聚一堂,了解最新技术和最佳实践。

我们很高兴有机会上台介绍 Splashtop,以及远程访问解决方案为 MSP 和 IT 专业人员带来的优势。观众也很想聆听 SMB TechFest 创始人Dave Seibert 的讲话,介绍在这场活动中,演讲者如何使用 Splashtop Remote Access 来远程访问计算机进行演示。

我们也很高兴 Splashtop 被活动参加者评选为 SMB TechFest 最佳产品。

这是 MSP 和 IT 专业人员对 Splashtop 远程访问解决方案感兴趣的 3 个主要原因

1. 每个 MSP 和 IT 服务提供商都需要远程访问解决方案

IT 服务提供商无法到所有客户现场,这就是这个行业目前的基本特征。通过远程计算机访问解决方案,IT 服务提供商可以为最终用户提供更有效的帮助。有些 IT 服务提供商选择具备远程访问功能的 RMM 解决方案。其他 IT 服务提供商则不需要完整的 RMM 解决方案,而在寻找更具成本效益的远程访问解决方案。Splashtop 非常适合这两种情况。我们的远程访问技术在 Datto RMM、NinjaOne 等 RMM 解决方案中为远程访问提供支持。Splashtop 远程支持解决方案也可用作为超值独立产品。

2. 有时您需要支持不在当前系统下管理的计算机和设备

也许您有一个 RMM 解决方案,而且非常实用。但是,有时您需要远程访问当前未由系统托管的计算机或设备。在这种情况下,按需远程支持解决方案可以对现有 RMM 或无人值守远程支持解决方案形成重要补充。

IT 服务提供商以多种方式使用 Splashtop SOS。 您可以使用它为未使用远程代理或主播管理的计算机上的某人启动按需快速支持会话。 您可以使用它首次远程访问新计算机(用户在场,使用简单的 9 位会话代码),为您的无人值守支持解决方案安装主播或代理。 您还可以使用 SOS 远程实时查看移动设备屏幕和远程控制某些 Android 设备。 这使其成为仅支持远程计算机访问的其他系统的绝佳附加组件。

SMB TechFest 活动的几张照片

Splashtop 的 Tim 与我们的绘图冠军,以及 SMB TechFest 创始人Dave Seibert

了解更多并开始使用 Splashtop 远程访问和远程支持解决方案

了解有关 Splashtop Remote Support(无人值守支持解决方案)的更多信息并免费试用

Splashtop SOS(快速按需支持)并免费试用

关于 SMB TechFest 的更多信息

在即将举行的活动中认识 Splashtop