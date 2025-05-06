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Ad for Experience IT series with Splashtop's CTO Philip Sheu

在Freshworks的体验IT在线活动中看到Splashtop

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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30多位行业领袖和技术远见者齐聚一堂，参加由Freshworks主办的Experience IT系列视频采访活动，见解深刻。 请加入Splashtop ，探讨用户行为的演变，设计与人类互动的IT服务的意义，以及提供世界级体验的好处。

这是一个在线活动，可免费注册。 一旦你注册，你将获得从3月26日开始的所有访谈的点播权。 你可以在闲暇时观看它们。

立即注册

活动形式

议程和主题是由ITSM专家小组设计的。 主题包括。

  • 体验即服务（EAAS）--回归核心

  • 解开人工智能的现实，以及它不断增长的价值

  • 自动化是放大人类最佳能力的杠杆

  • 随时随地--创造一个全渠道的服务交付体验

这些主题和更多的内容将在3个轨道上涵盖。

专题1：IT战略要点
探讨IT如何通过不断变化的客户体验期望来发展。

专题2：人性化的IT
探讨注重终端用户体验管理的策略

专题3:释放IT潜力
探讨如何利用人工智能来最大限度地发挥IT的潜力

演讲者

代表Splashtop ，联合创始人兼首席技术官Phil Sheu将与我们谈谈为客户建立全渠道服务交付体验，以及他的团队是如何做到的。

您还将见证HDI评选出的2020年技术支持和服务管理领域的25大思想领袖中的几位，以及业内其他专家。

  1. 保罗-威尔金森

  2. Claire Agutter

  3. 戴夫-斯诺登

  4. Karen Ferris

  5. 斯图尔特-兰斯

  6. 道格·特德（Doug Tedder）

  7. Suzanne van Hove

  8. Greg Sanker

  9. 苏珊娜-范霍夫

  10. 马克-斯马利，以及更多的人!

现在就注册，免费参加活动!

Freshworks-Splashtop伙伴关系

除了成为Freshworks的联合上市伙伴之外，Splashtop还提供与Freshworks的集成。 Freshdesk和Freshservice用户可以从其票证中发起有人参与的远程控制/远程访问/远程支持会话。在会话期间，用户可以使用简单的代码安全地控制其用户的计算机，并执行文件传输，远程重启，黑屏，共享桌面，聊天，会话录制等操作！会话完成后，会话详细信息将自动记录在故障单中。

了解Splashtop 与 Freshworks Freshservice 的整合情况

了解Splashtop与Freshworks Freshdesk的整合情况

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