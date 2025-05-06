在Freshworks的体验IT在线活动中看到Splashtop

30多位行业领袖和技术远见者齐聚一堂，参加由Freshworks主办的Experience IT系列视频采访活动，见解深刻。 请加入Splashtop ，探讨用户行为的演变，设计与人类互动的IT服务的意义，以及提供世界级体验的好处。
这是一个在线活动，可免费注册。 一旦你注册，你将获得从3月26日开始的所有访谈的点播权。 你可以在闲暇时观看它们。
活动形式
议程和主题是由ITSM专家小组设计的。 主题包括。
体验即服务（EAAS）--回归核心
解开人工智能的现实，以及它不断增长的价值
自动化是放大人类最佳能力的杠杆
随时随地--创造一个全渠道的服务交付体验
这些主题和更多的内容将在3个轨道上涵盖。
专题1：IT战略要点
探讨IT如何通过不断变化的客户体验期望来发展。
专题2：人性化的IT
探讨注重终端用户体验管理的策略
专题3:释放IT潜力
探讨如何利用人工智能来最大限度地发挥IT的潜力
演讲者
代表Splashtop ，联合创始人兼首席技术官Phil Sheu将与我们谈谈为客户建立全渠道服务交付体验，以及他的团队是如何做到的。
您还将见证HDI评选出的2020年技术支持和服务管理领域的25大思想领袖中的几位，以及业内其他专家。
保罗-威尔金森
Claire Agutter
戴夫-斯诺登
Karen Ferris
斯图尔特-兰斯
道格·特德（Doug Tedder）
Suzanne van Hove
Greg Sanker
苏珊娜-范霍夫
马克-斯马利，以及更多的人!
现在就注册，免费参加活动!
Freshworks-Splashtop伙伴关系
除了成为Freshworks的联合上市伙伴之外，Splashtop还提供与Freshworks的集成。 Freshdesk和Freshservice用户可以从其票证中发起有人参与的远程控制/远程访问/远程支持会话。在会话期间，用户可以使用简单的代码安全地控制其用户的计算机，并执行文件传输，远程重启，黑屏，共享桌面，聊天，会话录制等操作！会话完成后，会话详细信息将自动记录在故障单中。
了解Splashtop 与 Freshworks Freshservice 的整合情况
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