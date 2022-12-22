跳转到主要内容
Splashtop
免费试用
大事记

在Freshworks的体验IT在线活动中看到Splashtop

作者：Splashtop Team
已更新

订阅

通讯RSS 订阅源

分享

30多位行业领袖和技术远见者齐聚一堂，参加由Freshworks主办的Experience IT系列视频采访活动，见解深刻。 请加入Splashtop ，探讨用户行为的演变，设计与人类互动的IT服务的意义，以及提供世界级体验的好处。

这是一个在线活动，可免费注册。 一旦你注册，你将获得从3月26日开始的所有访谈的点播权。 你可以在闲暇时观看它们。

立即注册

活动形式

议程和主题是由ITSM专家小组设计的。 主题包括。

  • 体验即服务（EAAS）--回归核心

  • 解开人工智能的现实，以及它不断增长的价值

  • 自动化是放大人类最佳能力的杠杆

  • 随时随地--创造一个全渠道的服务交付体验

这些主题和更多的内容将在3个轨道上涵盖。

专题1：IT战略要点

专题2：人性化的IT

专题3:释放IT潜力

演讲者

代表Splashtop ，联合创始人兼首席技术官Phil Sheu将与我们谈谈为客户建立全渠道服务交付体验，以及他的团队是如何做到的。

您还将见证HDI评选出的2020年技术支持和服务管理领域的25大思想领袖中的几位，以及业内其他专家。

  1. 保罗-威尔金森

  2. Claire Agutter

  3. 戴夫-斯诺登

  4. Karen Ferris

  5. 斯图尔特-兰斯

  6. 道格·特德（Doug Tedder）

  7. Suzanne van Hove

  8. Greg Sanker

  9. 苏珊娜-范霍夫

  10. 马克-斯马利，以及更多的人!

现在就注册，免费参加活动!

Freshworks-Splashtop伙伴关系

除了成为Freshworks的联合上市伙伴之外，Splashtop还提供与Freshworks的集成。 Freshdesk和Freshservice用户可以从其票证中发起有人参与的远程控制/远程访问/远程支持会话。在会话期间，用户可以使用简单的代码安全地控制其用户的计算机，并执行文件传输，远程重启，黑屏，共享桌面，聊天，会话录制等操作！会话完成后，会话详细信息将自动记录在故障单中。

了解Splashtop 与 Freshworks Freshservice 的整合情况

了解Splashtop与Freshworks Freshdesk的整合情况

Splashtop
免费试用

相关内容

公告

Splashtop Business Access 和 Remote Support 中的新功能

了解更多
客户聚焦

评分和评论 Splashtop Remote Access

了解更多
公告

Splashtop 认可 Okinawa Cross Head (OCH) 作为支持提供商

了解更多
远程访问见解

远程访问在企业中的风险和回报

了解更多
查看所有博客
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号