Command-Control-Power 播客隆重介绍 Splashtop

Splashtop 产品管理副总裁 Annie Chen 参与 CMD-CRTL-PWR 播客节目录制，节目中她介绍了 Splashtop 为 IT 和 MSP 而提供的远程访问解决方案。
Command-Control-Power 是一档每周播客节目，由苹果顾问网络（Apple Consultants Network）的三位认证成员主持，Splashtop 的 Annie Chen 在一期特别节目中介绍了 Splashtop 远程访问和远程支持解决方案。您可以点击此处收听完整版播客。以下是这一期特别节目中涉及的几项重要内容：
Splashtop 的高性能远程连接源于一款消费产品
根据 Chen 在这一期节目中所说，Splashtop 的首个远程访问解决方案是为了让个人用户可以从任何设备远程访问自己的计算机。这些早期的 Splashtop 用户中有许多都是游戏玩家，他们需要远程访问自己强大的计算机桌面。
游戏玩家亟需的远程访问工具必须远程连接速度快且延迟极低。Splashtop 毫不犹豫地接受了这一挑战，与 GPU 制造商密切合作，确保 Splashtop 能够利用 GPU 这一硬件实现更高的性能。
主持人称赞Splashtop"与Mac和iOS设备的兼容性"。
MacWorks 的主持人 Jerry Zigmont 说，在其他远程访问产品中，Mac 用户似乎总是处于劣势。不过，Zigmont 却称赞 Splashtop 可以为 Mac 和 Windows 操作系统的用户提供同等功能。
Splashtop 为 Mac 和 Windows 用户提供快速的远程访问和所有主要功能。
Splashtop 的远程支持工具受到 IT 支持和 MSP 专业人员的一致好评
在 Splashtop 成为顶级消费者远程访问平台后，Chen 描述了许多用户如何与 Splashtop 团队接洽，并表示希望他们也有类似的远程访问工具可以用于自己的 IT 支持工作。
经过与客户一起的不懈努力和密切合作，Splashtop 已成为面向 IT、帮助台和 MSP 的远程访问和远程支持解决方案提供商。世界各地的 IT 技术人员都在使用 Splashtop 为计算机、平板电脑和移动设备提供远程支持。
Zigmont 在谈到自己如何使用 Splashtop 为 iPhone 用户提供支持时说，“真正让我下定决心购买 Splashtop 的原因是，我发现使用这个软件远程访问客户的 iOS 设备非常简单。而其他同类软件产品在操作上却一直极其繁琐。”
Chen 描述了 Splashtop 如何通过听取客户的意见而获得今天的成就。Splashtop 的产品开发始终以“如何更好地帮助客户”为指导。
Chen 提到的另一个关键是，Splashtop 发现许多 IT 专业人员和 MSP 经常与其他供应商签订长期合同。在许多情况下，考虑到 Splashtop 的新客户已签订合同的剩余期限，Splashtop 会为其增加额外的订阅时间。
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