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HCS Computer Solutions' employee utilizing Splashtop Remote Support Premium to assist clients

案例研究–该 MSP 如何使用 Splashtop 进行远程访问，监视和管理

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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HCS Computer Solutions一家为重要政府办公室的450多个端点提供服务的MSP选择了Splashtop Remote Support Premium来监控和管理他们的端点。

你是一个MSP，需要一个更好的远程访问、监控和管理的工具吗？

如果是这样，你并不孤单。

客户希望你能保持他们的IT基础设施在最佳状态下运行。 当你有多个客户分布在不同地点时，管理你的端点可能会变得很困难。 远程访问软件和RMM为MSP提供了他们所需的工具，以便能够在任何地方、任何时间访问和支持他们的客户。

寻找正确的解决方案对MSP来说往往是一个挑战。 障碍往往包括。

  • RMM和远程访问产品过于昂贵

    这使那些想扩大规模但因价格问题而不能的中小型MSPs 。

  • 没有得到正确的功能

    有些产品没有你需要的所有工具，而其他产品则配备了太多的工具，使产品既昂贵又使用起来更复杂。

  • 产品不可靠或不安全

    当你需要访问你的管理设备时，你最不希望看到的是一个滞后的、破碎的连接。 此外，MSP需要确保他们所使用的软件能保证他们的数据和客户的数据安全。

HCS 计算机解决方案

位于密苏里州华沙的HCS Computer Solutions是一家MSP，为客户管理450多个终端，包括主要的健康中心、县和市政府办公室以及911呼叫中心。 他们只用两名内部IT技术人员管理所有的端点。

鉴于HCS Computer Solutions的客户的性质，他们积极主动地监测他们的端点，并在出现问题时迅速提供帮助台支持是至关重要的。

为了获得一个可靠的解决方案，并以最好的价值获得他们需要的所有工具，HCS Computer Solutions ，转向Splashtop远程支持高级版

案例研究–该MSP如何使用Splashtop Remote Support

A one-page case study features the Splashtop logo, a headset-wearing man smiling at a computer, and text about HCS Computer Solutions using Splashtop for 911 call center and health department remote support.

在本案例研究中，我们概述了HCS Computer Solutions的业务，Splashtop远程支持高级版是什么，以及该公司如何从使用Splashtop中获益。 亮点包括。

  • 远程管理功能，如可配置警报和Windows更新管理，帮助HCS计算机解决方案主动更新和管理他们的端点。

  • 无人值守的计算机和服务器的远程访问，使其在早晨或晚上很容易连接，以回应票据，即使终端用户不在。

  • 由于Splashtop的低价，每年可节省数千美元的订购费用。

“由于Splashtop的定价，HCS可以吸引更多人。当我们从LogMeIn转移后，我们每年可以节省大约2500美元，从而增加了我们能够放置streamer，连续维护并添加到合同中的客户数量。” – HCS计算机解决方案所有者，Henry Starcher

您现在可以阅读案例研究，以了解有关HCS Computer Solutions为什么喜欢Splashtop的更多信息。

关于 Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support是一种经济高效的远程访问工具，适用于需要无人看管其托管计算机和服务器的IT和MSP。它是更昂贵的远程访问/支持产品的替代品，例如BeyondTrust远程支持（以前称为Bomgar）和LogMeIn Central。

Splashtop 远程支持高级包包括几个额外的监控和管理功能，包括系统清单、事件日志、远程命令、计划重启、无人值守的Android 访问等。 你还可以为你的50个客户启用终端用户访问，这样他们就可以远程访问你管理下的计算机。

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