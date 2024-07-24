适用于 Mac 的 AnyDesk：限制、成本和替代方案详解

在当今灵活的工作环境中，Mac 的远程桌面软件已变得必不可少。 它能让用户随时随地访问 Mac 设备，提供文件传输、远程打印和无缝连接等关键功能。 这些工具有利于 IT 支持、远程工作和随时随地访问资源。
然而，由于功能、成本和兼容性问题各不相同，选择合适的软件可能具有挑战性。 本文探讨了 Mac 版 AnyDesk 的局限性、成本，以及为什么 Splashtop 是最优秀的替代品。
在 Mac 上下载和使用 AnyDesk 的主要挑战
一些 Mac 用户报告了下载和使用 AnyDesk 时遇到的问题：
兼容性问题：AnyDesk 可能无法与所有 MacOS 版本无缝兼容，从而导致令人沮丧的兼容性问题。 用户报告了某些功能在较新的MacOS 更新中无法正常运行的问题。
复杂的安装过程 ：一些评论者指出，AnyDesk 上MacOS 的安装过程可能比较繁琐，而且不直观，尤其是对于不懂技术的用户来说。SoftwareAdvice 上的一篇用户评论提到，永久安装的设置并不简单，可能会让普通用户感到困惑。
免费版功能有限：AnyDesk 免费版提供的功能有限，对于需要更多高��级功能的用户来说可能会受到限制。 要解锁基本功能，用户必须选择付费计划，费用可能会很高。
鉴于这些挑战，许多用户都在寻求更可靠、更方便用户使用的 Mac 远程访问替代方案。
AnyDesk for Mac 的成本是多少？
AnyDesk 为 Mac 用户提供多种定价方案，每种方案都有不同的功能和限制。 免费计划提供基本的远程访问功能，但缺乏高级功能。 该计划提供基本的远程访问和会话录制功能，但缺乏高级管理工具。
适用于 Mac 的顶级 AnyDesk 替代软件
说到 Mac 的远程访问解决方案，Splashtop 是AnyDesk 的最佳替代品。 原因就在这里：
具有竞争力的定价：与 AnyDesk 相比，Splashtop 提供更实惠的定价计划。 Splashtop 从较低的费率开始提供强大的功能，用户无需升级到更高级的计划即可获得基本功能。
功能全面：即使在基本计划中，Splashtop 也包含多种设备管理、文件传输、远程打印和增强安全措施等高级功能。 这些功能通常只在 AnyDesk 价格较高的计划中提供。
性能和可靠性：Splashtop 以其可靠的性能、最小的延迟和用户友好的界面而著称。 用户报告的连接和速度问题较少，确保了更顺畅的远程访问体验。
安全性：Splashtop 提供强大的安全功能，包括端到端加密、双因素身份验证和设备身份验证。 这些功能让远程处理敏感信息的用户高枕无忧。
易于使用：Splashtop 安装过程简单，界面直观，用户�可以轻松设置并开始使用远程访问，不会遇到任何技术难题。
转用 Splashtop，实现更好的 Mac 远程访问
如果你正在为 Mac 寻找一款可靠、经济高效的远程访问解决方案，Splashtop 是优于 AnyDesk 的不二之选。 Splashtop 拥有更实惠的价格、全面的功能、可靠的性能和强大的安全性，是寻求可靠远程访问解决方案的个人和企业的上佳选择。
探索 Splashtop 的计划，了解它成为 Mac 用户首选的原因。 立即开始免费试用！
从 Mac 卸载 AnyDesk
如果您决定从 AnyDesk 转到 Splashtop，请按照以下步骤从 Mac 卸载 AnyDesk：
退出 AnyDesk：
确保 AnyDesk 没有运行。 右键单击 dock 中的 AnyDesk 图标，选择"Quit。"
将 AnyDesk 移至垃圾箱：
打开"Applications" 文件夹。
将 AnyDesk 拖到垃圾桶。
删除相关文件：
打开 Finder，按 Command + Shift + G。
进入 ~/Library 并删除其中的 AnyDesk 文件：
应用支持
缓存
日志
首选项
空垃圾桶
右键单击垃圾桶图标，然后选择"清空垃圾桶。"
取消 AnyDesk 订阅：
登录您在 AnyDesk 网站上的账户，并导航至订阅或账单部分，取消订阅并避免未�来收费。
为 Mac 安装 Splashtop
要在 Mac 上设置 Splashtop 进行远程访问，您需要安装 Splashtop Streamer 和 Splashtop Business App。 方法如下
安装 Splashtop Streamer（用于要访问的计算机）：
访问Splashtop 下载页面并下载 Mac 版 Splashtop Streamer。
Splashtop Streamer 安装完成后，请使用您的 Splashtop 账户登录，或在需要时通过开始免费试用创建一个新账户。
安装 Splashtop 业务应用程序（针对要远程操作的设备）：
前往 Splashtop 下载页面，下载适用于 Mac 的 Splashtop 业务应用程序。
安装完成后，使用设置 Splashtop Streamer 时使用的同一账户登录 Splashtop Business App。
安装了 Splashtop Streamer 和 Business App 后，您就可以从另一个设备远程访问和控制您的 Mac 了。
针对 Mac 的 Splashtop 安装和配置
安装 Splashtop Streamer 和业务应用程序后，请按照以下步骤配置设置，以获得最佳远程访问效果：
配置 Splashtop Streamer（在要访问的计算机上）：
设置访问权限
转到 Splashtop Streamer 应用程序中的 "安全 "选项卡。
确保已授予远程访问所需的权限。 这包括屏幕录制和可访问权限，你可以在系统偏好设置> 安全& 隐私中启用这些权限。
配置流媒体设置
自定义设置，如计算机名称、安全码和网络设置，以满足您的需求。
根据偏好启用或禁用声音重定向和远程打印等特定功能。
其他配置提示：
安全性：在Splashtop 账户设置中启用双因素身份验证 (双因素身份验证)，以提高安全性。
设备管理：使用 Splashtop 网络控制台管理设备、部署软件包和用户权限。
完成这些步骤后，您就可以完全配置好 Splashtop 设置，从而可以高效地远程访问和控制 Mac。
免费开始使用 Splashtop Mac 远程访问和支持软件
准备好增强您的远程访问能力了吗？ Splashtop 提供免费试用版，展示其强大的功能和友好的用户界面，让您轻松上手。
Splashtop 提供卓越的远程访问体验：
价格合理：与竞争对手不同，Splashtop 以较低的成本提供全面的功能，确保您的钱花得物有所值。
功能强大：从一开始就能享受文件传输、远程打印和多设备支持等高级功能。
性能可靠：体验快速稳定的连接，减少延迟，确保远程会话流畅。
一流的安全性：通过端到端加密和双因素身份验证，您的数据在远程访问时依然安全。
加入成千上万满意的用户的行列，他们都已转用 Splashtop 来满足自己的远程访问需求。 无论您是在家工作、提供 IT 支持还是需要随时随地访问，Splashtop 都是您的最佳解决方案。
今天就开始免费试用 Splashtop，探索终极远程访问体验！