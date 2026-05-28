IT 团队的工作常常得不到感谢。他们需要确保终端保持完全更新和受保护，但补丁安装可能会造成干扰，或依赖于最终用户可能忽略的手动提示。那么，他们如何在不打扰员工的情况下保持设备更新呢？
静默补丁安装是关键。使用它，IT团队可以在无需最终用户批准或中断工作的情况下推送更新。然而，静默安装仍然需要规划、测试、记录和验证。
考虑到这一点，让我们探索静默补丁安装。我们将了解这是什么，它如何运作，需要规划哪些风险，以及如何使自动补丁管理既静默又可靠。
什么是静默补丁安装？
静默补丁安装是指在无需用户点击提示或手动完成安装的情况下，安装软件或操作系统更新的过程。这会无缝部署补丁，不会中断用户的工作日。
请注意，仅仅因为安装是“静默的”，并不意味着它是不可见或不受控制的。静默补丁工作流仍需管理员批准，并应符合部署策略。与任何补丁安装一样，静默安装应包括日志记录、报告和验证。
同样重要的是要注意无声安装、无人值守安装、后台更新和自动补丁管理之间的区别。虽然它们非常相似，且经常重叠，不过它们不一定是相同的：
静默安装：补丁安装不需要用户点击提示、批准设置或手动完成安装。
无人值守安装: IT 配置好所需的设置、脚本或部署参数后，无需用户输入即可安装更新。可能仍然�需要管理员批准、测试和部署控制。
后台更新：设备在空闲或执行其他任务时运行的自动更新。
自动补丁管理：根据公司政策建立规则和设置，以自动检测、安排、测试和部署补丁。
无声补丁安装的工作原理
静默补丁安装遵循可重复的过程，但具体步骤可能会因安装程序类型、部署方法和重启要求而有所不同。静默补丁安装过程通常如下：
识别所需的补丁或更新： 首先，IT 团队识别需要部署的更新。这可以包括操作系统更新、第三方应用程序、安全补丁，甚至是自定义软件包。
确认安装程序类型： 补丁可以根据安装程序类型使用不同的部署方法，例如MSI、EXE、PKG、脚本安装程序或包管理器。
查找支持的静默安装参数： 参数会因安装程序而异。有些人使用标准开关，而另一些人可能需要供应商特定的命令。
在受控设备组上测试安装： 在将补丁推广到更大范围的环境之前，进行测试很重要。首先使用一个小但具有代表性的群体进行测试，以确认行为、重启要求以及可能发生的任何兼容性问题。
使用脚本、包管理器或端点管理工具来部署补丁：一旦补丁测试和验证完成，就可以开始部署了。这可以通过多种方法完成，例如命令行工具、PowerShell、包管理器或集中式补丁管理平台。
记录并验证结果： 每个补丁都应该经过适当的验证，以确保其正确部署。由于最终用户看不到提示，因此由IT人员来检查并确认补丁是否成功，或者如果失败则进行跟进。
常见静默补丁安装方法
没有一种特定的方法可以静默安装补丁。相反，该术语指的是任何在无需用户输入的情况下即可进行更新部署的补丁安装。一些常见的方法包括：
MSI 静默安装
MSI 包通常支持标准化的 Windows 安装程序命令，包括静默模式、被动模式、重启行为和日志记录的参数。对于MSI包，IT团队通常可以使用Windows Installer参数以静默方式运行更新、抑制提示、控制重启行为，并捕获安装日志。
EXE 静默安装
EXE 安装程序可能不太可预测，因为静默开关的设置会因供应商或安装程序框架的不同而有所不同。在这些情况下，IT 团队应查看供应商文档，以确定在部署之前是否有 /quiet、/silent 或类似标志等选项可用。这可能还需要额外的测试，因为代码可能因安装框架而不同。
基于PowerShell的补丁部署
使用PowerShell，IT团队可以运行静默命令，包括补丁部署。PowerShell 使技术人员能够下载安装程序、捕获日志和自动化补丁工作流程，这使其成为技术团队的有用工具。然而，它缺乏集中可见性，使得对大型组织来说难以大规模管理。
基于软件包管理器的更新
通过软件包管理器，IT 团队可以标准化应用的安装和更新方式，包括静默更新。这有助于减少手动打包工作，但IT团队仍需自己控制如何测试更新、批准补丁并生成报告。
终端管理和补丁自动化工具
有了好的终端管理解决方案，您可以集中部署、调度、策略执行、报告，甚至可以修补失败的补丁。这使得IT团队能够超越无声命令，无缝管理其端点上的更新，而不打断最终用户。
静默补丁安装的好处
静默修补有多种好处，可以提高效率和网络安全性，使其成为补丁部署的一个有用功能。这些好处包括：
对最终用户的干扰更少： 静默补丁使更新能够在不打断工作的情况下运行，无需安装程序提示，从而在保持设备更新的同时将干扰降到最低。
更快地在多台设备上部署： 通过静默部署补丁到终端设备，IT团队可以批量推送更新，而无需单独管理每个终端设备。
更一致的补丁覆盖率： 使用静默补丁安装让IT团队可以在命令和策略上实现标准化，减少设备间的差异，从而获得更一致的结果。
减少对用户操作的依赖： 静默补丁安装让最终用户不再承担责任。用户无需记住、批准或手动完成更新，因此他们可以更专注于工作。
更好的维护窗口支持： IT 代理可以使用静默补丁安装来在低影响时段安排更新，从而进一步减少中断。
增强的操作可重复性： 静默部署使补丁更容易记录、重复和审核，有助于 IT 团队保持更清晰的记录和更一致的补丁流程。
静默补丁安装的风险和限制
虽然静默修补是一种在减少干扰的同时保持端点更新的好方法，但它也并非没有缺点。静默补丁安装可能引入一些新的操作责任和风险，IT团队必须注意这些问题，以便妥善处理。
常见风险包括：
除非您有日志记录和验证安装的工具，否则安装失败可能更难以发现。
错误的开关可能导致不完整的安装。
某些补丁仍然需要重启，必须仔细规划��重启行为，以便设备不会在错误的时间重启或停留在部分更新的状态。
有些应用程序不支持真正的静默安装。
安装程序的行为可能会因工具和软件版本的不同而有所变化。
如果有任何问题，跳过测试的情况下，大范围推行可能会导致问题快速传播。
在部署后，IT 仍然需要进行验证。
这并不意味着静默修补太麻烦而不能使用。相反，这意味着静默安装在与适当的测试和分阶段推出相结合时效果最佳，并且需要一个能够清晰显示补丁状态的平台。
静默补丁安装的最佳实践
鉴于静默补丁安装的好处，让我们看看一些最佳实践。这是一份实用的建议清单，旨在帮助 IT 团队改进他们的补丁流程，以便在不打扰用户的情况下高效地保持终端的更新：
验证供应商支持的静默安装参数：供应商可能使用不同的开关或部署方法，因此提前检查很重要。
在大规模部署之前进行测试： 当您推出更新时，最好从一个小而多样化的设备组开始。这将有助于确认稳定性并在问题影响更广泛的环境之前识别任何问题。
为每次部署使用日志记录： 仅仅因为安装是静默的，并不意味着不应该记录。确保记录每次安装，以便 IT 团队在问题影响用户之前进行故障排除。
认真计划重启行为：补丁通常需要设备重新启动才能完全安装，但是否应该强制、安排或延迟重启则由IT团队决定。这通常取决于业务影响和补丁的紧急性，因此重要的更新不会被延迟。
如果可能，分阶段部署： 在部署更新时，最好从小组开始，然后扩展到更大的组。这有助于确保顺利推出，同时留出时间识别任何意外问题或解决故障。
跟踪成功、失败和待处理状态： 静默安装只有在IT可以确认事后发生的情况时才有用。确保补丁被跟踪，以便您可以验证成功并解决任何失败。
避免依赖用户完成打补丁： 静默安装的整个目的是在不打扰用户的情况下部署补丁。静默安装应该由IT控制，而不是将任何责任推给最终用户。
当静默补丁安装不够时
虽然静默补丁安装是管理更新的有用工具，但并不总是够用。静默安装负责执行，但不处理补丁优先级、终端可见性、报告或补救。因此，有时需要一种更完整的补丁管理方法。
如果您遇到这些问题，您可能需要更全面的补丁管理：
IT部门缺乏可见性，不知道哪些设备缺少关键补丁。
补丁状态是手动或不一致地跟踪的，因此很难知道哪些设备是最新的。
由于缺乏自动化修复，安装失败需要过多的人工跟进。
第三方应用程序的补丁与操作系统的补丁是单独处理的。
团队缺乏审计或内部审查所需的报告。
需要在许多远程或混合终端部署更新。
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Splashtop AEM 配备了多种工具和功能，旨在简化和优化补丁过程，包括：
实时补丁可见性： IT 团队可以从单个屏幕轻松查看被管理终端的补丁状态。
操作系统和第三方补丁管理： Splashtop AEM 可以自动部署操作系统和第三方应用程序的更新。
基于策略的自动化: IT团队可以设置补丁策略，通过计划好的自动化工作流程减少重复的补丁工作。
基于CVE的见解： Splashtop AEM 使用通用漏洞和披露 (CVE) 数据来帮助优先处理最需要关注的漏洞。
库存报告: 通过硬件和软件的清单，IT 团队可以更好地了解哪些软件已安装在各个设备上，以及何时需要更新。
补救工作流程： Splashtop AEM 帮助 IT 团队查看失败补丁的状态，并采取后续操作，如脚本或支持的回滚工作流程。
端点管理需要可见性和自动化，以确保设备安全并保持最新。使用 Splashtop AEM，IT 团队可以将补丁管理转变为可见且可重复的工作流程，从单一控制台实现设备的静默更新。
使静默补丁安装更可靠
通过静默补丁安装，IT 团队可以部署更新而不干扰最终用户，从而保持公司内的工作顺利进行。然而，静默安装在更广泛的补丁管理过程中效果最佳，包括可视化、自动化、测试和报告。
IT 团队应该能够轻松查看哪些设备和应用程序需要更新，安全地测试和部署更新，并识别任何失败的补丁以便处理。借助像 Splashtop AEM 这样的补丁管理解决方案，IT 团队可以更高效地从单一控制台管理该过程。
Splashtop AEM 为 IT 团队提供管理端点补丁、监控设备状态、执行策略并减少重复手动工作的工具。通过自动化补丁管理，IT团队可以在最大程度减少对员工干扰的同时保持端点更新。
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