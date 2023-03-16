视频游戏开发人员如何使用 Splashtop 进行远程工作

您无需粘贴到桌面即可完成工作。使用 Splashtop 从任何设备远程访问您的计算机和游戏开发软件。

视频游戏开发是创造力和技术能力的迷人融合。 每天，开发者都在挑战自己的极限，创造出能够找到热心玩家的受众的游戏。

开发人员依靠他们的计算机软件工具来实现他们的愿景。因此，当公司因为新冠肺炎肆虐而不得不采取居家办公政策时，视频游戏开发人员需要找到一种在远程工作时保持效率的方法。

当开发人员不能在办公室访问他们的高功率台式机时，他们可能很难完成他们的工作。 鉴于运行视频游戏开发者常用程序的技术要求，许多开发者无法在其个人设备上运行这些程序。

幸运的是，开发人员有一种方法可以居家办公，并且仍然可以完全访问其办公室台式计算机及其所有软件和资源。

使用 Splashtop Business Access 远程工作

通过 Splashtop Business Access ，视频游戏开发者可以从任何地方、使用任何设备远程控制他们的办公室电脑。 这意味着你可以从你的个人Windows 或Mac电脑、iPad、iPhone、Android 设备、甚至Chromebook上远程进入你的办公室电脑，感觉就像你就坐在你的工作电脑前。

您将能够远程访问和控制 Windows、Mac 和 Linux 桌面，并在连接后实时查看远程计算机的屏幕。您可以访问所有文件，并使用 Unity、Unreal、Photoshop、Maya 等软件和其他软件开发工具。

Splashtop 提供了许多提高生产力的功能，包括多对多监视器支持、拖放式文件传输、远程打印、会话录制等。

Splashtop 的远程桌面软件是跨平台的。这意味着远程工作时，您可以在任何个人设备上跨操作系统工作。

开发游戏中下一个重要事情是开发人员将希望确保其连接安全。使用 Splashtop，所有远程会话均使用 TLS 和256位 AES 加密并与设备身份验证配对。这就是为什么它已经被超过 3000 万用户和数万家企业信任的原因。

快速、可靠的连接对开发者来说也是至关重要的。 凭借Splashtop 屡获殊荣的高性能引擎和全球基础设施，用户可以信赖高清晰度的远程连接。 在远程连接期间，你将享受到每秒40帧的4K流媒体，而且延迟很低。 通过Splashtop's快速的远程访问连接，对口型是可以做到的。

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