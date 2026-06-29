首要的5个远程桌面软件功能

远程桌面软件应具备哪些功能？以下是远程桌面解决方案应包含的五大功能。
如果你正在考虑用远程桌面软件来帮助你远程连接到你的电脑和设备，你要确保你的选择包括所有顶级的远程桌面功能。 如果你不这样做，你可能会发现自己在不在办公室或外出时没有能力做你需要做的事情。
1: 跨平台支持
也许您有一台 PC 台式机在工作，一台 Mac 在家里。或者，也许您的工作计算机是 Mac，并且您使用 Android 智能手机在旅行。借助 Splashtop 提供的跨平台支持，您可以从任何设备访问和远程控制计算机。
您可以从任何具有 Splashtop 的 Windows、Mac、iOS、Android 甚至 Chromebook 设备访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
2: 高性能的连接
在寻找顶级远程桌面功能时，高速、低延迟连接是其中之一。当你尝试安卓远程控制你的计算机时，最不希望遇到的就是延迟的连接。
Splashtop 提供高清连接，让你感觉自己就在电脑前。 你会看到远程计算机的屏幕，听到来自它的声音，并能够实时控制它。 你甚至可以运行你的视频和音频制作工具，因为Splashtop ，可以通过远程连接传输4K视频，而且速度快到可以实现唇语同步。
3: 易于管理
无论您是要为自己还是整个团队寻求远程访问，要寻找的首要任务之一就是易于管理。借助 Splashtop，您可以在几分钟之内将软件快速安装到希望访问的每台计算机和要使用的每台设备上。
Splashtop Web 控制台使设置和管理大型团队以及用户和计算机组变得非常容易。
4: 安全
无论你是登录到你的工作电脑还是你的家庭电脑，安全都是任何远程连接的关键部分。 有了Splashtop的256位AES加密和设备认证，你可以专注于你的工作，知道你的数据和连接是安全的。
而且，Splashtop 具备多项强有效的安全功能和实践。
5: 提高生产力的工具
当您远程访问另一台计算机时，您还将需要完成工作所需的所有工具。能够控制您的计算机是很好，但是如果您需要文件传输或具有远程打印功能，该怎么办？Splashtop 具有内置的提高生产力的工具。远程会话激活后，您可以记录您的会话、传输文件、远程打印、一次查看多个监视器，向另一端的用户发送消息等。
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