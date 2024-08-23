Mac 版 TeamViewer：功能、定价和替代方案

远程访问解决方案对当今的 Mac 用户来说至关重要，它能让他们随时随地保持联系，提高工作效率。 虽然 TeamViewer 一直是远程桌面软件的常见选择，但它并非没有局限性，尤其是对于要求无缝、安全和经济高效体验的 Mac 用户而言。 随着企业和个人越来越依赖远程访问，找到真正满足其需求的解决方案变得至关重要。
在本博客中，我们将探讨在 Mac 上使用 TeamViewer 所面临的挑战，比较其功能和价格，并介绍 Splashtop，它是一种性能、安全性和价值都更出色的替代方案。
使用 TeamViewer for Mac 远程访问面临的最大挑战
成本问题：对于 Mac 用户来说，TeamViewer 的定价模式可能是一个很大的缺点，对于需要商业许可证的企业和个人来说尤其如此。 TeamViewer 的成本会迅速攀升，尤其是在为更大团队进行扩展或需要高级功能时。 因此，对于那些寻求高性价比解决方案的人来说，它是一个不太经济的选择。
安全漏洞：TeamViewer 因其安全实践而饱受批评。 几起记录在案的通过 TeamViewer 进行未经授权访问的案例引起了人们对其保护敏感信息能力的担忧。 例如，2021 年，一名网络犯罪分子利用 TeamViewer入侵了佛罗里达州的一家水处理厂，企图在供水中投毒。
性能问题：一些用户经常报告在 Mac 上使用 TeamViewer 时出现延迟和响应时间慢的问题，尤其是在连接 Windows 设备时。 这些问题会严重影响工作效率。 这个问题在用户论坛上也曾出现过，有人讨论过难以保持稳定和反应灵敏的连接的问题。 其他人也报告了通过 TeamViewer 连接 Mac 的问题。
客户支持限制：虽然 TeamViewer 提供了一系列支持选项，但许多用户反映在及时获得帮助方面存在延迟和困难。 对于依赖快速解决技术问题的企业来说，这可能是一个特别棘手的问题，会导致挫败感和停机时间延长。
Mac 版 TeamViewer 的成本
在评估远程访问解决方案时，成本是一个关键因素，对于预算有限的企业和个人来说尤其如此。 对于需要全面远程访问功能的 Mac 用户来说，TeamViewer 的定价结构可能是一个特别沉重的负担。
TeamViewer 采用订阅模式，根据用户数量和所需功能的不同，有不同的定价层级。
对于单个用户，TeamViewer 的起价为CN¥119/月。
但是，对于需要多个用户或更多功能的企业来说，成本会迅速攀升。 要获得一个团队使用该软件的许可证，TeamViewer 的起价为CN¥519/月。
Mac版TeamViewer的最佳替代软件
在为 Mac 寻找最佳远程访问解决方案时�，Splashtop 成为了TeamViewer 的最佳替代品。 Splashtop 集实惠、易用和强大的安全功能于一身，是个人用户和企业的理想选择。
经济实惠：与 TeamViewer 复杂而昂贵的定价层级不同，Splashtop 提供了一种简单明了的定价模式，大大节省了预算。 例如，Splashtop 的 Business Access 计划起价仅为CN¥20/月，与 TeamViewer 相比可节省大量费用。 该计划包含远程访问的所有基本功能，而不会像 TeamViewer 那样价格昂贵（请参阅Splashtop 与 TeamViewer 的价格比较）。
易用性：Splashtop 在设计时充分考虑了用户友好性，使其易于设置并可立即开始使用。 直观的界面可让 Mac 用户快速建立远程连接，而无需进行大量配置或故障排除。 对于那些需要可靠的远程访问解决方案，但又不想花几个小时来浏览复杂设置的人来说，这种简便性尤其有价值。
性能Splashtop 始终如一地提供高性能远程会话，延迟极小，视频质量极佳。 用户可以无缝串流视频和音频，使其成为需要实时交互的任务的首选。
安全性： Splashtop 将安全放在首位，采用端到端加密、设备身份验证和双因素身份验证等有力措施保护用户数据。 这些功能可确保远程会话的安全，保护敏感信息不被泄露。 Splashtop 对安全的承诺使其成为处理机密数据和需要防止未经授权访问的用户的可靠选择。
跨平台兼容性：Splashtop 还可广泛兼容各种设备和操作系统，包括MacOS 、Windows 、iOS、Android ，甚至 Linux。 这种多功能性使用户几乎可以从任何设备访问 Mac，提供了当今远程工作环境所需的灵活性。
总之，Splashtop 在多个关键领域都与 TeamViewer 不相上下，甚至有过之而无不及，是需要可靠、经济、安全的远程访问解决方案的 Mac 用户的最佳选择。
为 Mac 用户增强 Splashtop 的安全功能
对于任何使用远程访问软件的人来说，安全都是首要考虑的问题，尤其是涉及敏感数据时。 Splashtop 非常重视安全问题，提供了一套强大的功能，旨在保护 Mac 用户免受潜在威胁。 这些功能可确保您的远程会话安全，无论您是从办公室还是从世界各地访问您的桌面。
端到端加密：Splashtop 使用符合行业标准的 AES 256 位加密技术确保所有远程会话的安全。 这种加密级别与金融机构和政府机构使用的加密级别相同，可确保您的数据在传输过程中不会被拦截或未经授权的访问。
设备 身份验证：在启动远程会话之前，Splashtop 需要设备 身份验证。 这意味着只有经过授权的设备才能访问你的 Mac，从而增加了一层额外的安全性。 该功能对于防止未经授权的访问尤为重要，因为它可以确保只有您批准的设备才能连接到您的系统。
双因素身份验证 (Two-Factor)： Splashtop 支持双因素身份验证，以进一步增强安全性。 双因素身份验证要求用户在访问远程会话之前，使用第二种身份验证方式--通常是移动应用程序或短信--验证自己的身份。 这大大降低了未经授权访问的风险，即使有人获取了您的密码。
入侵检测：Splashtop 包含入侵检测系统，可监控可疑活动和未经授权的访问尝试。 如果检测到任何异常行为，系统将向您发出警报，以便您立即采取行动保护账户安全。 这种积极主动的安全方�法有助于在潜在漏洞造成危害之前加以防范。
符合行业标准：Splashtop 的设计符合各种行业法规和标准，包括 GDPR、HIPAA 和 SOC 2。这使其成为医疗保健、金融和法律服务等需要严格数据保护措施的行业的合适选择。 通过遵守这些标准，Splashtop 可确保您的数据按照最高安全标准进行处理。
会话录制和监控：对于出于合规或安全原因需要监控远程会话的企业和组织，Splashtop 会话录制和监控功能。 通过这些工具，您可以审查远程会话，确保所有活动都是合法的，并且符合组织的安全策略。
定期安全更新：Splashtop 致力于为用户维护一个安全的环境，因此平台会定期发布安全更新和补丁。
通过集成这些先进的安全功能，Splashtop 为 Mac 用户提供了远程工作所需的信心和安心，同时又不影响安全性。
升级你的 Mac 远程访问：从 TeamViewer 切换到高级解决方案
如果你是一位 Mac 用户，一直在为 TeamViewer 的局限性而苦恼，那么改用 Splashtop 可以为你提供更可靠、更经济、更安全的远程访问体验。 从一种远程访问工具过渡到另一种远程访问工具似乎令人生畏，但如果有正确的指导，这一过程会变得顺利而直接
为 Mac 设置 Splashtop 的步骤
Splashtop 的用户友好界面和简单明了的安装过程使其易于上手。 方法如下
注册 Splashtop 账户
访问Splashtop 网站，选择最适合您的计划。 Splashtop 提供各种计划，包括 、远程支持和按需支持 。Business Access SOS
通过提供电子邮件和创建密码完成注册过程。
下载并安装 Splashtop Streamer
注册后，从Splashtop网站下载Mac 版Splashtop Streamer应用程序。
打开下载的文件，按照屏幕上的说明在 Mac 上安装应用程序。
安装过程中，系统会提示您授予必要的权限。 确保允许这些权限以启用远程访问。
登录并设置设备
安装完成后，打开 Splashtop Streamer 应用程序，使用您的 Splashtop 帐户凭据登录。
为设备命名，以便于识别，尤其是当你计划远程访问多台计算机时。
配置任何其他设置，例如启用登录时自动启动或设置安全码以提供额外保护。
下载 Splashtop Business 应用程序
要远程访问 Mac，您需要在要连接的设备上安装 Splashtop Business 应用程序。 从 Splashtop 网站下载应用程序。
用你的 Splashtop 账户登录，你会看到 Mac 被列为可用设备。 只需点击连接，即可开始远程会话。
探索其他功能： Splashtop 提供多种功能，可增强您的远程访问体验，例如多显示器支持、文件传输和远程打印。 请花些时间了解这些功能，并根据自己的需要定制设置。
按照这些步骤，您就可以完全设置好 Splashtop 并随时使用，为您提供比 TeamViewer 更可靠、更高效的远程访问解决方案。
改用 Splashtop 不仅能增强远程访问能力，还能针对 Mac 用户的需求提供更安全、更具成本效益的解决方案。 无论您是管理单台设备还是计算机群，Splashtop 都能为您提供所需的工具，让您随时随地保持工作效率和连接。
提前启动计划
您的 TeamViewer 订阅还有剩余时间吗？ 无需等待！Splashtop 的早期启动��计划旨在帮助用户从 TeamViewer 顺利过渡，同时大幅节省远程访问成本。 注册该计划后，您现在就可以订阅 Splashtop，并获得最多 3 个月的免费附加服务，与您当前的 TeamViewer 订阅期重叠。
选择 Splashtop 实现无缝 Mac 远程访问
在当今快节奏的数字环境中，无论是在家工作、旅行还是远程管理 IT 系统，可靠的远程访问对于保持工作效率都至关重要。 虽然 TeamViewer 在过去可能是一个常用的解决方案，但它的局限性，如高昂的成本、安全问题和性能问题，会阻碍你高效安全地工作。
Splashtop 是 Mac 用户的最佳选择，它提供更强大、更经济、更友好的远程访问体验。 它的定价简单明了，你只需支付 TeamViewer 的一小部分费用就能使用高级功能。
准备好了吗？今天就注册免费试用，开始您的 Splashtop 之旅，亲身体验它的与众不同。 享受无缝、安全、经济高效的远程访问，让您随时随地掌控一切。