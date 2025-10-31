当你在为你的企业寻找完美的远程访问解决方案时，选择可能让人无从下手。你需要找到一个高性能、可扩展且安全的解决方案，兼容你组织内的所有设备和操作系统。那么，为什么选择 Splashtop 而不是竞争对手呢？
Splashtop 被设计用来让各种规模的企业无缝地随时随地工作，凭借强大的功能和先进的安全措施，实现高效、有效且安全的远程工作。因此，让我们来看看是什么让 Splashtop 脱颖而出，它在竞争远程访问软件中提供了哪些优势，以及真实用户的评价。
在其他远程访问解决方案中隐藏的风险和陷阱
首先，我们应该研究企业在使用远程访问和支持解决方案时面临的各种挑战。查看AnyDesk、TeamViewer、LogMeIn等解决方案的评论，我们可以看到许多常见问题，包括：
1. 性能问题
任何远程访问平台最重要的方面之一是其性能，然而许多企业因性能问题而面临延迟。如果一个解决方案缺乏速度和可靠性去连接远程设备，用户在项目进行过程中将面临连接中断的问题。
例如，一篇AnyDesk 评测提到，“是否能正常工作就像在赌运气，还是像糖蜜一样缓慢。这使得工作变得困难，总想大喊一声。”这些类型的性能问题��可能导致整个公司生产力和员工满意度的大幅下降，比起节省时间，反而浪费更多时间。
2. 安全问题
网络安全对每个组织都至关重要，许多公司都有特定的IT 合规性要求，例如 PCI DSS、GDPR 和 HIPAA 合规性。未能满足这些要求会使公司的数据和网络面临风险，导致巨额罚款，并失去客户的信任。研究表明，系统说明是数据泄露的最常见类型，占所有事件的 36%，因此没有强大的安全功能，公司就有风险。
TeamViewer，例如，近年来遭遇过多次安全风险，比如 2024 年来自 APT29 的网络攻击和 2020 的CVE-2020-13699 漏洞。在这些事件期间，那些依赖该软件安全性而未采取额外措施的组织有可能面临严重的数据泄露风险。
3. 兼容性问题
一个好的远程访问解决方案可以在所有设备和操作系统之间工作；如果它不能连接到或从某个设备连接，则会大大降低其实用性。然而，企业常常会报告他们的远程访问工具有兼容性问题。这意味着他们的员工无法使用软件连接到或从某些设备连接，这严重限制了他们随时随地工作的能力。
例如，一些关于 BeyondTrust 的评论提到了兼容性问题，比如它“与 Citrix、VMWare、RDS Gateway 以及几乎所有虚拟化软件兼容性很差。”
4. 灵活性有�限
增长和变化是商业中的常数，企业需要能够跟上这些变化的解决方案。缺乏可扩展性和适应性的僵硬平台可能会带来弊端，因为它们可能会造成新的障碍，从而减缓增长和生产力。找到一个灵活且可扩展的解决方案对于保持远程工作的效率至关重要。
5. 高成本
没有任何企业拥有无限预算，因此决策者需要认真考虑成本。即使一个解决方案乍看之下很实惠，附加组件和隐藏成本也可能导致企业超出预算。重要的是找到一个明确列出价格而无隐藏费用或无需昂贵附加组件的解决方案，同时具有一致和可预测的定价。
例如，对 LogMeIn 的一条评论指出，“仅仅是价格就应该让你远离这个产品…… LogMeIn 的定价模式极具攻击性，公平性可谓是毫无诚意。”同样，一些 对 AnyDesk 的评论提到，用户即使在续订日期前很早尝试取消，仍被迫支付整年的费用。
顶级远程访问解决方案的关键功能
鉴于这些挑战和风险，企业在选择远程访问解决方案时应该注意什么？了解哪些功能是必须具备的，可以帮助决策者识别对其业务的最佳选择，并确保他们选择的平台具备所有必要的功能，所以请记住以下几点：
易用性：过于复杂的解决方案会让员工感到困惑并减慢工作效率。找到用户友好的软件至关重要，它能够实现快速和简单的远程访问，让员工只需单击即可连接，并使用他们喜爱的设备，而无需导航复杂的设置。
跨平台兼容性：如果您的远程访问解决方案无法在不同的平台和操作系统上工作，许多员工将无法连接到他们的工作设备。跨平台兼容性至关重要，这样员工无论使用 Mac、PC、安卓设备、虚拟桌面还是其他任何平台都可以工作。
安全：强大而可靠的网络安全对保护设备、用户和数据至关重要。此外，企业必须确保他们满足特定的合规性要求和法规；例如，医疗机构会希望确保他们使用的是符合 HIPAA 的远程访问软件。寻找多因素身份验证、基于角色的访问控制和特权访问管理等安全功能，以确保账户和设备的安全。
可扩展性：你需要一个能跟上公司增长的平台。添加新用户和设备应该是一个简单且无痛的过程，所以找到一个可扩展的解决方案是必须的。
客户支持：如果员工遇到技术问题或需要帮助，他们应该能够快速联系到经验丰富的支持代理来解决问题。查看供应商时，检查他们的评论，看看谁提供可靠、友好的 24/7 客户支持，以确保你的员工不会被迫等待帮助。
选择 Splashtop 而非其他远程访问解决方案的前 5 大理由
市场上有许多强大且高效的远程访问解决方案，但如果你正在寻找一个易于使用、安全、可扩展并能够支持大型企业远程员工的出色解决方案，Splashtop 绝对是个不会错的选择。
那么，为什么各种规模的企业都选择 Splashtop 作为其远程访问需求？原因有很多，包括：
1. 无缝的跨平台连接
Splashtop 被设计为支持多种平台和操作系统，包括 iOS、macOS、Android、Windows、Linux、Chromebook 和虚拟桌面。这使得员工在远程工作时可以使用他们喜欢的设备，并无缝连接到他们的工作电脑，这样无论设备类型如何，他们都能访问自己的项目、程序和工具。
2. 高性能远程访问
Splashtop的远程访问设计快速、高效且性能优越。它支持4K流媒体最高达60fps，以及iMac Pro Retina 5K流媒体，具备低延迟，4:4:4色彩和高保真音频，使每个远程会话都清晰顺畅。
3. 强大的安全措施
Splashtop在构建时注重安全和隐私，包含广泛的高级安全功能，旨在保护设备和数据安全。这包括多因素身份验证、多级密码安全、自动锁屏等。Splashtop还不会处理、存储或访问数据，所有会话都通过 端到端加密保护。
这使得 Splashtop 符合广泛的行业和政府标准，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、CCPA 等。
4. 全面的生产力工具
一个好的远程访问解决方案不仅仅是将一台计算机连接到另一台计算机。Splashtop 的生产力工具旨在使远程工作高效且简单，包括多显示器支持，远程打印、文件传输、远程重启、USB 设备重定向等。
5. 灵活且可扩展的解决方案
Splashtop是一个非常可扩展的解决方案，能够满足各种规模企业的需求。添加新设备快速且简单，Splashtop提供的多个计划使其对任何企业来说都负担得起。Splashtop Enterprise提供可定制的许可证和定价，因此它可以满足您组织的规模和需求。
Splashtop 远程解决方案如何��变革业务运营：真实用户反馈
毫无疑问，Splashtop 网站上的一篇文章会赞扬 Splashtop。但是，您不必仅仅听我们的一面之词。相反，您可以查看真实的 Splashtop 用户的评价 - 好的（有很多）、坏的（很少）以及其他一切。
在 G2 上，Splashtop 拥有 4.8/5 的星级评分。用户赞美 Splashtop 的“可靠服务和出色的客户支持”，并称其为“我用过的最好的远程控制软件”，因为它“让[他们]有很大的自由度来完成[他们]需要做的工作，而不需要旅行。”
Capterra上的用户都非常激动，给Splashtop打出4.7/5星。 一位用户表示：“在尝试了所有其他RMM工具后，Splashtop感觉像是一股清新的空气。其轻量化设计提供了稳定的连接。”另一位由于成本和限制而从TeamViewer转换过来的客户宣称，“Splashtop是一个真正能够实现其承诺的罕见程序……我从未遇到过它拒绝让我控制所有事情的情况，包括程序安装到注册表编辑。”
TrustRadius 的评论者也表达了类似的看法，给 Splashtop 打了 8.8/10 的分数。那里的用户 说 Splashtop 是“一个令人惊叹的简单、轻量级的远程访问软件”，其中一位表示 Splashtop “在易用性、功能和可靠性方面超出了我们的预期。”
无论你在哪里看，有一点是明确的：Splashtop 客户喜欢 Splashtop 的易用性、功能、可靠性和安全性。
快速部署、集中管理、并从任何设备安全连接：Splashtop 远程访问
在市场上的每个远程访问解决方案之间进行比较可能是一项挑战，但当您检查选项时，Splashtop 脱颖而出，成为一个很好的选择。Splashtop 使每个人都可以轻松地从任何地方工作，从小型和成长中的企业到大型企业，全面访问他们所有的工作计算机、程序和项目。
使用 Splashtop，你将获得安全、高性能的远程访问，并拥有广泛的功能，其中包括有人值守和无人值守访问、先进的远程会话控制、集成、漏洞洞察等。其灵活的授权选项有助于确保其能够满足你组织的需求，并可以随之增长进行扩展。
想亲身体验 Splashtop 吗？你可以从今天开始免费试用：