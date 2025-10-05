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Splashtop's No-Stress Cancellation Policy

Splashtop 无忧取消政策须知

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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远程访问提供商的取消政策非常棘手？这一问题非常普遍。多年来，我们的客户与我们分享了许多取消订购相关的棘手问题。

在当今时代，好的取消政策非常宝贵。许多公司将取消政策隐藏在细则中，客户如要取消订购则须费尽周折。在 Splashtop，客户满意度是我们前进的动力。虽然我们也不希望看到客户取消订购，但我们不会试图欺骗客户。

客户在取消其他远程访问订购时遇到的阻碍：

  • 必须在续订日期前三个月提供取消意向的书面通知

  • 需等待数周才能收到请求取消的确认信息

  • 在预定的续订日期前两周收取续订费用，此预定难以取消并无法退款

  • 技术支持工单链接无效或导航过于复杂

  • 费用收取联系方式无效或等待时间令用户难以接受

  • 常见问题解答文档无法解决用户的问题

上述取消订购政策旨在尽可能延长客户的订购合同期限。

始终如一的无缝客户体验

在 Splashtop，我们采用不同的方式。我们希望您在每个阶段的体验都连贯流畅。如果您订购前需要时间做出决定，可免费试用我们的产品。我们还提供优质的客户服务，帮助您解决或报告任何产品问题。

我们希望您喜欢我们的产品，但我们也知道种种原因将导致您需要取消订购。为此，我们允许客户轻松取消订购。

简单三步即可取消您的 Splashtop 订购：

  1. 登录 My Splashtop Web 门户

  2. 从下拉菜单中选择“帐户信息”，在帐户信息页面中，打开“订购”选项卡

  3. 选择关闭自动续订按钮。

如果出于任何原因，您无法在线取消订购，只需电话联系我们的支持团队，操作非常简单。如需更多信息，您可以阅读我们的完整版销售条款

我们承诺让您的整个客户之旅——从最初的试用到最终与我们建立相互关系的整个生命周期——更加专业、安全，更加卓有成效。

这就是我们在业内拥有最高用户满意度评分的原因之一。

A smiling man with glasses sits at a desk with a laptop. An overlay lists Net Promoter Scores for remote desktop apps: Splashtop 93, TeamViewer 69, LogMeIn Pro 66, AnyDesk 72, RemotePC 73, GoToMyPC 21.

查看我们的案例研究，直接了解全球超过3000万客户选择 Splashtop 的原因。您还可以访问我们的产品页面，详细了解我们的远程支持与远程访问解决方案。

为什么 Splashtop 的客户满意度评分如此之高？

注册免费试用版，享受快速安全的远程访问，具备您在远程办公时所需的所有重要功能，可以帮助您提高工作效率。您可以立即免费试用。如果您需要取消订购，操作也很简单！

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