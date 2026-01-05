Terms of Sale

销售条款
本协议可能被翻译成不同语言。如果英文版本或本协议的任何翻译版本之间存在任何冲突或不一致，应以英文版本为准。
这些销售条款（“条款”）适用于您通过 Splashtop 在线商店（“商店”）购买 Splashtop 软件和服务（“产品”）的付费功能。如果您的购买是通过 Splashtop 的授权转售商或渠道合作伙伴（统称为“授权转售商”）进行的，请参考这些授权转售商提供的销售条款或类似的适用条款，因为本文中的条款可能不适用于您。
这些条款规定了您在购买过程中的权利和义务，包括重要的限制和排除。您在商店下订单即表示您同意这些条款适用于该订单。如果您不同意这些条款，请不要下订单。
付款方式
Splashtop 接受主要信用卡和 PayPal 付款，通过商店进行在线购买。当您的购买在线完成后，您会收到来自 Splashtop 的电子邮件确认，总结您的购买信息。Splashtop 可能会使用第三方供应商处理您的付款，您的个人信息将根据 Splashtop 的隐私政策得到保护，详见 https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy。如果您选择使用 PayPal 作为在线购买的付款方式，您将从 Splashtop 的网站重定向到 PayPal 的付款网站。一旦您进入 PayPal 的付款网站，Splashtop 不再负责保护您提供给 PayPal 的任何个人和财务信息。您的 PayPal 帐户以及在 PayPal 付款网站上发生的任何活动/交易受 PayPal 的条款和条件约束，提供给 PayPal 的信息将受 PayPal 的隐私政策约束。
税费
产品价格不含任何税费、关税和费用。您将负责支付与��您的购买相关的所有销售和地方税、关税和费用（如适用）。在适用的情况下，Splashtop 将按照当地法律法规在开具的发票上收取税费和监管费用。Splashtop 保留全权决定计算应缴税额的权利。征收的税费和监管费用可随时更改，恕不另行通知。
您接受这些条款即表示您同意按时支付应付给 Splashtop 的付款，包括适用的所有州和地方税费。
Splashtop 在以下州收取销售税：AZ、CO、CT、DC、GA、HI、KY、LA、MA、MD、MI、NJ、NM、NY、OH、PA、RI、SC、SD、TN、TX、UT、WA、WI 和 WV。
税务免除。如果您享受税费豁免，则您有责任向 Splashtop 提供所有适当的免税证明和/或适用税务机关认可的其他文档，以证明您的免税地位。Splashtop 保留审查和验证免税文档的权利。
缴纳税费。您将向 Splashtop 支付任何适用的税费。您应自行承担因 Splashtop 向您提供服务而产生的所有税费。如果您被要求支付任何税费，您应在不减免或抵消本协议项下的应付金额的情况下向 Splashtop 予以支付，并且您应支付和承担必要的其他金额，以确保 Splashtop 收到所需的全额付款，与未减免或抵消前的应付金额一致。
税务确定。税务确定主要基于您建立业务的位置，或个人永久居住地。Splashtop 保留将此位置与其他可用证据进行交叉比对以验证您的位置是否准确的权利。如果您的位置不准确，Splashtop 保留向您收取任何未付税费的权利。
Splashtop 保留根据用户的地理位置或服务的实际使用情况确定 Splashtop 服务定价的权利。定价可能因地理位置而异。购买地应与用户实际居住地以及服务的主要使用和部署地相同。Splashtop 保留验证您的地理位置的权利。如经确定您购买 Splashtop 服务时定价有误，则无论是误解还是您的行为造成的，您的 Splashtop 服务定价均将进行相应更新，并且所有应按标准定价予以支付的款项应立即在收到通知后三十（30）天内到期支付。
如果您的 Splashtop 账户有任何支付拖欠，Splashtop 可能会暂停或终止服务，您同意偿还 Splashtop 为收取这些拖欠款项而产生的所有合理成本和费用。
退款；支付回退；条款更改。如果任何服务的付款受到付款撤销的影响，则(a)与该付款相关的订阅期（或其部分）将被视为未付，并可能被Splashtop视为未付访问期，(b)
Splashtop可能会自行决定暂停、限制或终止与受影响的Splashtop账户相关的服务访问。
如果您在付款被撤销后购买、续订或重新激活订阅（包括通过不同的支付方式或渠道），您授权 Splashtop 将欠费访问期的一部分或全部用于新的或续订的订阅，包括通过缩短订阅期限和/或调整适用的续订日期来抵扣此前未支付的访问。您承认并同意，任何此类调整旨在补偿之前未支付的访问费用，并不构成费用、罚款或附加费。
“付款回转”是指与服务相关的交易款项的任何回转，包括但不限于退单、付款争议、回转、取消或退款，这导致Splashtop未能收到或保留相关的付款金额。
“无偿访问期”指的是任何与付款撤销相对应的服务访问期间。
订阅产品的自动续订和计费
如果产品是以订阅为基础向您提供的，购买产品将使Splashtop能够根据您先前选择的订阅期限，自动从您的账户扣除后续续订期的费用，除非您取消了Splashtop账户中的自动付款功能。订阅费用，包括任何后续续订期的费用，可能会根据每个适用产品由Splashtop自行决定进行更改。
预付且不退款
产品可能会根��据每个产品的许可模式，以订阅或一次性许可的方式提供给您。无论哪种情况，您购买产品后需预付，且为最终销售，不可退款。对于基于订阅的产品，使用期部分时段不提供退款或积分，并且在到期日前取消产品不使您有权获得任何退款或积分。不会因匹配任何促销优惠或价格下降而给予退款或积分。
取消与终止
对于通过 my.splashtop.com 支付的 Splashtop 订阅，您可以通过登录您的 Splashtop 帐户在 my.splashtop.com 上终止您的订阅，点击“帐户信息”下的“订阅”选项卡，并关闭自动续订。您的订阅将不再自动续订，您的帐户在当前订阅期结束时将不会自动扣费。您购买的产品可以使用到当前订阅期结束。
对于通过Splashtop销售人员采购的Splashtop订阅（而非您在my.splashtop.com直接购买的订阅），您可以通过书面通知取消您的订阅，该通知必须在自动续订前不少于三十（30）天发送。订阅的授权数量或服务级别的减少也必须在续订前至少三十（30）天以书面形式请求。如果未提供及时通知，则现有数量将续订不变。
通知
Splashtop 发给您的通知可以通过您在在线注册过程中提供的电子邮件地址发送，或者以 Splashtop 自行决定的任何其他方式发送，以确保能够引起您的注意。您向 Splashtop 提交的所有关于这些条款的通知均应以书面形式，并通过（i）电子邮件发送至 legal@splashtop.com 或 Splashtop 指定用于法律通知的其他电子邮件地址，或（ii）通过快递或挂号邮件邮寄至此处所列的 Splashtop 地址。尽管如此，任何关于不续约或减少授权数量的通知应通过电子邮件发送至 sales@splashtop.com。通知应在通过电子邮件发送，并在Splashtop确认收到时视为已发出，或通过快递或挂号信发送并确认送达时视为已发出。
其他条款和条件
Splashtop可能会随时更改在商店中提供的任何产品或服务，或这些产品或服务的价格，无论是否提前通知。
您对产品的使用受单独的服务条款和/或最终用户许可协议的约束，网址为：https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service通常在您第一次使用本产品时呈现给您以供接受。
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更新日期：2026年1月8日