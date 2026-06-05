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Splashtop 2019年5月的新闻和更新

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看看Splashtop 这个月有什么新消息，包括新的功能更新，以及针对企业、IT专业人士、个人和教育的最新新闻和提示。 主题包括最新的Splashtop 事件和更新的Splashtop 商业应用程序，用于Android 。

Splashtop 新闻和更新 - 2019年5月

查看本月 Splashtop 的新功能，包括新功能更新，针对企业、IT 专业人员、个人和教育的最新新闻和提示。

在这些即将举行的活动和展会上与Splashtop 团队见面。

  • SITS - 服务台和IT支持展，5月1-2日在伦敦举行

  • 2019年5月5日至8日在内华达州拉斯维加斯举行的ServiceNow知识展

  • DattoCon，6月17-19日，加利福尼亚州圣地亚哥

  • ChannelPro中小企业论坛，9月5日至8日在加利福尼亚州圣何塞举行

  • 2019年9月16-17日在亚利桑那州凤凰城举行的GlueX会议

了解更多关于这些活动和其他活动的信息，请访问www.splashtop.com/events

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