跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Splashtop New Features

Splashtop 新功能 - 2019年10月

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

本月 Splashtop 上有很多事情，包括新的应用发布、my.splashtop.com 控制台中添加了新功能、新的集成、新的远程支持解决方案以及新的推荐程序。

Splashtop Remote Support 与 Zendesk 的新集成

Splashtop Remote Support 现可与 Zendesk Support 集成！轻松从 Zendesk Support 平台启动对客户电脑的远程访问会话。了解有关 Splashtop Remote Support 的更多信息

Splashtop 企业用于远程支持

我们新的企业内部远程支持解决方案现在可以作为一种选择，如果你喜欢这种解决方案而不是基于cloud 。 了解更多关于Splashtop 企业的远程支持

Linux 版 Splashtop Remote Access

我们正在对适用于 Linux 的全新 Splashtop Streamer 进行 Beta 测试，该版本可与 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 解决方案一起使用。现可从网站 https://www.splashtop.com/linux 注册测试版。

Windows 版和 Mac 版 Splashtop Business App 3.3.4.0

此新版本（Windows 为 2019 年 10 月 4 日，Mac 为 2019 年 10 月 29 日）具有多个新功能和增强功能。

  • 更快地渲染大型计算机列表

  • 在计算机列表中查看哪个用户正在登录

A search bar with the text “CORP\tim.d” highlighted in yellow below an icon of a Windows computer labeled “Ultrabook Computer.”.

  • 当点击计算机名称旁边的齿轮图标时，可以看到更多的信息（操作系统版本、用户和最后一次会话的时间）。

  • 如果会话因意外的连接问题而中断，自动重新连接

  • 更新了对多显示器、Android 流媒体和Linux流媒体的工具条支持。

  • 改进了分配到组的功能

  • 与MacOS Catalina（用于Mac客户端）的兼容性更好。

  • 各种修复

Windows 和 Mac 版 Splashtop Streamer 3.3.4.0

此版本对新功能进行了重大更新，改进了安全性和稳定性，提高了文件传输速度并修复了各种错误。Windows Streamer 于 2019 年 10 月 7 日发布，Mac Streamer 在 2019 年 10 月 29 日发布。在接下来的几周，它将自动部署到当前安装中，您也可以通过 my.splashtop.com 通过已部署的 Streamer 手动更新。

iOS 版 Splashtop Business 应用 v2.7.8.1

iOS 版 Splashtop Business 应用程序已更新，可完全支持最新的新 iPhone 和 iPad Pro。此外，此新版本于 2019 年 10 月 4 日发布，具有以下新功能和增强功能。

  • 新功能：计算机列表经过重新设计，可在一页上显示更多计算机和重新设计后的文件夹视图。

  • 新功能：会话内工具栏经过重新设计并完全可配置

  • 新功能。在一台远程计算机上的不同终端会话之间进行切换。

  • 新功能：聊天、远程黑屏、锁定键鼠、远程按键粘贴以及 Remote Support 重启和重连等新的工具栏操作。

  • 新功能：在远程计算机登录屏幕上自动登录。有了您的许可，该应用可以自动为您登录到远程计算机。

  • 各种错误修复和电池使用的改进

My.splashtop.com 控制台增强功能

  • 创建部署软件包时改进的选项格式

  • 现在，“黑屏”可作为部署软件包选项提供。

  • 新的 Use LogMeIn Central computer description（使用 LogMeIn Central 计算机）选项可简化从 LogMeIn 到 Splashtop 的迁移

  • Screenshot of the “Create Deployment Package” form. The “Import LogMeIn Central computer description when available” checkbox is checked, highlighted with a yellow box. Various fields and options are visible.

    Remote Support Premium 现在可以为 Avast（免费、Internet Security、Business 和 Premier）和 Microsoft Security Essentials 显示端点安全状态。

  • 增强对新帐户以及更改密码时的密码安全性指南和要求

新的 Splashtop 推荐计划

向您的朋友和同事推荐 Splashtop，当他们开始新订阅时，你们俩都将获得奖励。注册 Splashtop 推荐计划

立即参与
开始免费试用 Splashtop
免费试用


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
公告

Splashtop AEM 的月度计费

了解更多
公告

Splashtop 2026 产品更新：上半年回顾

了解更多
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
公告

2025产品回顾：推进终端管理与安全

了解更多
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
公告

Splashtop 的现代 IT 运营统一平台

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号