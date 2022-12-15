Splashtop 新功能 - 2019年10月

本月 Splashtop 上有很多事情，包括新的应用发布、my.splashtop.com 控制台中添加了新功能、新的集成、新的远程支持解决方案以及新的推荐程序。

新的与 Zendesk 的 Splashtop SOS 集成

Splashtop SOS 现在已与 Zendesk 支持集成！只需单击几下，即可从 Zendesk 支持平台内启动对客户计算机的远程访问会话。了解有关使用 Zendesk 的 Splashtop SOS 的更多信息

Splashtop 企业用于远程支持

我们新的企业内部远程支持解决方案现在可以作为一种选择，如果你喜欢这种解决方案而不是基于cloud 。 了解更多关于Splashtop 企业的远程支持

Linux 版 Splashtop Remote Access

我们正在测试 Linux 版的新 Splashtop Streamer，与 Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support 以及 Splashtop SOS+10 和 Unlimited 软件包一起使用。您现在可以在 https://www.splashtop.com/linux上注册 beta 版。

Windows 版和 Mac 版 Splashtop Business App 3.3.4.0

此新版本（Windows 为 2019 年 10 月 4 日，Mac 为 2019 年 10 月 29 日）具有多个新功能和增强功能。

更快地渲染大型计算机列表

在计算机列表中查看哪个用户正在登录

当点击计算机名称旁边的齿轮图标时，可以看到更多的信息（操作系统版本、用户和最后一次会话的时间）。

如果会话因意外的连接问题而中断，自动重新连接

更新了对多显示器、Android 流媒体和Linux流媒体的工具条支持。

改进了分配到组的功能

与MacOS Catalina（用于Mac客户端）的兼容性更好。

各种修复

Windows 和 Mac 版 Splashtop Streamer 3.3.4.0

此版本对新功能进行了重大更新，改进了安全性和稳定性，提高了文件传输速度并修复了各种错误。Windows Streamer 于 2019 年 10 月 7 日发布，Mac Streamer 在 2019 年 10 月 29 日发布。在接下来的几周，它将自动部署到当前安装中，您也可以通过 my.splashtop.com 通过已部署的 Streamer 手动更新。

iOS 版 Splashtop Business 应用 v2.7.8.1

iOS 版 Splashtop Business 应用程序已更新，可完全支持最新的新 iPhone 和 iPad Pro。此外，此新版本于 2019 年 10 月 4 日发布，具有以下新功能和增强功能。

新功能：计算机列表经过重新设计，可在一页上显示更多计算机和重新设计后的文件夹视图。

新功能：会话内工具栏经过重新设计并完全可配置

新功能。在一台远程计算机上的不同终端会话之间进行切换。

新功能：用于聊天、清空屏幕、锁定键盘和鼠标、粘贴剪贴板作为击键以及执行 SOS 重新启动和重新连接的新工具栏操作。

新功能：在远程计算机登录屏幕上自动登录。有了您的许可，该应用可以自动为您登录到远程计算机。

各种错误修复和电池使用的改进

My.splashtop.com 控制台增强功能

创建部署软件包时改进的选项格式

现在，“黑屏”可作为部署软件包选项提供。

新的 Use LogMeIn Central computer description（使用 LogMeIn Central 计算机）选项可简化从 LogMeIn 到 Splashtop 的迁移

Remote Support Premium 现在可以为 Avast（免费、Internet Security、Business 和 Premier）和 Microsoft Security Essentials 显示端点安全状态。

增强对新帐户以及更改密码时的密码安全性指南和要求

新的 Splashtop 推荐计划

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