Splashtop 2019年1月新功能

自2019年1月21日起，适用于Windows 和Mac的新版本Splashtop Business应用程序以及适用于Windows 和Mac的相应Splashtop Streamers可供选择。
3.3.0.0的新功能包括。
拖放式文件传输
复制-粘贴文件传输 (Windows only)
大幅提高文件传输速度
无需启动远程访问会话即可传输文件
文件传输用户体验的改进
会话录制
预定的重新启动（仅在远程支持高级版中）。
Windows 事件的警报（仅在远程支持高级版中）。
支持MacOS Mojave黑暗模式
除非另有说明，否则这些新功能可通过以下订阅获得：Splashtop Business Access（Solo，Pro），Splashtop Remote Support（Plus，Premium），Splashtop SOS（移动标准版，SOS + 10，SOS Unlimited）。它们未包含在Business Access或SOS的旧版本中。
现在下载新的3.3.0.0版本或等待自动更新
新版本最初可用于直接下载 Windows App、Windows Portable App、Mac App、Windows Streamer、Mac Streamer 或通过检查更新选项下载。应用程序的自动更新将在第一周内推出。几周后，将推出 Streamer 自动更新。如果不想使用新功能，则不必手动更新 Streamer。但是请记住，如果不更新 Streamer，某些新功能则无法使用。
关于新功能的更多信息
拖放式文件传输
利用新的拖放式文件传输，在计算机之间快速、轻松地传输文件。 不要打开��文件传输对话框，通过使用鼠标或触控板从本地计算机选择并拖动一个文件或一组文件到远程访问会话窗口中远程计算机屏幕上的目的地来传输文件。
你也可以从另一个方向复制文件，把它们从远程计算机拖到本地计算机的一个文件夹或桌面。
提示：当从远程计算机拖动文件到本地Windows ，在目标文件夹中持续按住鼠标按钮一秒钟，直到鼠标指针从箭头变成复制文件的图标，然后释放它来复制文件。
复制-粘贴文件传输 (Windows only)
如果你正在运行Windows ，你现在可以通过复制和粘贴来传输文件。 只要进入你的源文件文件夹，将文件复制到你的剪贴板（用Ctrl-C或Ctrl-Insert）。 然后导航到另一台电脑上的目标文件夹并粘贴（Ctrl-V或Shift-Insert）。 这在本地和远程计算机之间双向起作用。
快速的文件传输速度
我们从头开始完全重建了文件传输功能，新版本大大提高了文件传输速度。 我们的测试显示，速度最高可提高5倍。 在快速的互联网连接上，速度的提高将是最明显的。
无需启动远程访问会话即可传输文件
现在你可以在本地和远程计算机之间传输文件，而无需启动远程访问会话。 只要在你更新的Splashtop 应用程序中点击计算机名称旁边的文件传输按钮就可以开始了。
文件传输用户体验的改进
新的文件传输系统的其他增强功能包括��一个可调整大小的文件传输窗口，一个下载文件夹快捷方式，以及更多。
会话录制
现在，您可以记录远程访问会话。使用远程访问窗口屏幕控制栏顶部的新“会话录制”按钮可以开始和停止记录。
录音文件被保存在你的本地电脑上，在Documents/Splashtop Business文件夹中。 它们以WebM媒体文件格式保存在Windows ，或在Mac上以mp4格式保存，以便于在你的电脑上查看。 文件名（如 Splashtop_Recording_20190116_154246_sjc-ai_01.webm）包括你所连接的计算机名称以及日期和时间，使其易于找到特定的录音。 这些文件只有视频（没有音频）。
注意：此功能不包括在远程支持基本版或Business Access Solo中。 升级到远程支持增强版、远程支持高级版或Business Access Pro，以获得这一功能和其他高级功能。
预定的重新启动（仅在远程支持高级版中）。
在一台或多台远程计算机上创建、计划、监视和执行“系统重新启动”任务。
Windows 事件的警报（仅在远程支持高级版中）。
通过设置警报监控Windows 事件日志。 当一个事件日志的标准与管理员设置的触发器相匹配时，就会产生警报。
支持MacOS Mojave黑暗模式
以前在使用MacOS Mojave黑暗模式时较难看到的输入字段，现在很容易看到。