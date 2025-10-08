Splashtop 获得 2021 年度最佳远程支持软件奖

免责声明：Splashtop SOS 已重命名为 Splashtop Remote Support。虽然产品名称已更改，但性能和功能保持不变，将继续为您提供快速、安全和可靠的远程支持。
Splashtop 的远程支持应用程序已从第三方站点获得了众多奖项和很高的用户评分。查看原因、免费试用 Splashtop。
无论您是要远程管理、监视和支持客户计算机的 MSP，还是想为任何设备提供远程支持的 IT/帮助台团队，Splashtop 都可以为您量身定制解决方案。
这就是为什么 Splashtop 能获得 2021 最佳远程支持软件解决方案的荣誉和奖项。
Splashtop 的远程支持解决方案以其可靠性、安全性、易用性、功能和价值赢得了独立评审的高度评价。此外，Splashtop 本身已获得用户的认可，是容易与之开展业务并提供优秀客户支持的远程支持提供商。
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Splashtop Remote Support 软件 – 奖项和殊荣
Digital.com – 2021 年最佳远程支持软件
Digital.com 的存在是为了帮助小企业主找到合适的工具，将他们的业务提升到一个新的水平。经过 40 个小时的研究，比较了 70 多种产品，Splashtop 脱颖而出！Splashtop 被列为 2021 年最好的远程支持软件解决方案之一。Splashtop的优点有免费试用产品（无需信用卡或承诺）、核心功能和低成本。在此处查看全文。
G2 2021 年冬季 Splashtop SOS 大奖
G2，一个商业软件的同行评议网站，授予 Splashtop SOS ，2021年冬季30(!) 徽章。 G2根据对特定行业中实际客户的真实、经过验证的评论的分析，授予徽章。
Splashtop SOS（IT 和服务台远程支持任何设备的理想产品），赢得了用户最有可能推荐、最佳 ROI、最简单的设置、最佳支持、最佳结果、最简单的管理员等奖项！在 G2 上查看 Splashtop SOS 的评论。
Splashtop Remote Support 在 G2 2021 年冬季获奖情况
Splashtop 远程支持（理想的 ，用于远程监控和管理工具的远程支持）根据用户评论，从G2获得了8个冬季2021徽章。MSPs Splashtop 远程支持获得了最易使用、最佳投资回报率、最佳满足要求、最佳支持等奖章。 在G2上查看Splashtop 远程支持评论。
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