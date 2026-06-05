Splashtop 新增功能 2018 年 1-2 月

以下是按产品系列在 2018 年 1 月至 2 月新增的 Splashtop 新功能。
Splashtop Remote Access 与 Remote Support
将密码 "粘贴 "到Windows 登录屏幕上。
- Windows要求输入密码，所以以前在远程访问计算机时，将密码复制然后粘贴到Windows登录屏幕上是不可能的。 现在有一个新的菜单选项，叫做"Paste Clipboard as Keystrokes" ，使其发挥作用。 从3.2.0.0版本开始，Splashtop商业应用增加了这一新功能。
Splashtop 商业应用 , 便携版Windows
- 下载适用于 Windows 无需安装的 Splashtop Business 应用程序。如果不想在 Windows 电脑上下载软件，则可将其保存到 USB 驱动器随身携带、随时使用。只需启动，登录 Splashtop Remote Access 或 Splashtop Remote Support 账户，即可开始远程访问。
将 Remote Support 的副本保存到客户设备
- 想要确保使用 Splashtop Remote Support 支持的客户下次可以轻松获得帮助？将 SOS 应用的副本保存到其设备，以便能快速找到。在 SOS 应用中查找“将 SOS 添加到桌面”菜单项
Splashtop Business 3.2.0.0 应用、3.2.0.0 streamer 和 my.splashtop.com Web 控制台中也修复了一些错误。
Splashtop Personal
iPhone X全屏支持 - Splashtop Personal for iPhone现在支持iPhone X全屏，从2.7.4.5版�本开始 -获取应用
Anywhere Access 订阅的每月新选项。请注意，年度订阅是迄今为止最有价值的选择。
适用于 iPhone 和 iPad 的个人应用的新版本 2.7.4.5 也都具有最新的错误修复
Mirroring360
Mirroring360Windows 应用程序 2.3.1.7 版包括专业版性能改进、共享超时功能、YouTube 视频播放的改进、稳定性改进和错误修复 -Mirroring360 下载
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