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Splashtop 新增功能 2018 年 1-2 月

作者：Splashtop Team
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以下是按产品系列在 2018 年 1 月至 2 月新增的 Splashtop 新功能。

Splashtop Business Access、Remote Support 和 SOS

  • 将密码 "粘贴 "到Windows 登录屏幕上。

    - Windows要求输入密码，所以以前在远程访问计算机时，将密码复制然后粘贴到Windows登录屏幕上是不可能的。 现在有一个新的菜单选项，叫做"Paste Clipboard as Keystrokes" ，使其发挥作用。 从3.2.0.0版本开始，Splashtop商业应用增加了这一新功能。

  • Splashtop 商业应用 , 便携版Windows

    - 下载一个不需要安装的Splashtop 商业应用程序的版本，Windows 。 用USB驱动器随身携带，并在任何你不喜欢安装软件的Windows 计算机上运行它。 只要启动它，登录你的Splashtop Business Access 、Splashtop Remote Support 、或SplashtopSOS 账户，就可以开始远程访问你的电脑。

    了解更多

  • 将SOS 的副本保存在客户的桌面上。

    - 想确保你支持的客户使用Splashtop SOS ，下次可以轻松获得帮助？ 将SOS 应用程序的副本保存在他们的桌面上，这样他们就能迅速找到它。 在SOS 应用程序中寻找 "添加SOS 到桌面 "的菜单项。

  • Splashtop Business 3.2.0.0 应用、3.2.0.0 streamer 和 my.splashtop.com Web 控制台中也修复了一些错误。

Splashtop Personal

  • iPhone X全屏支持 - Splashtop Personal for iPhone现在支持iPhone X全屏，从2.7.4.5版本开始 -获取应用

  • Anywhere Access 订阅的每月新选项。请注意，年度订阅是迄今为止最有价值的选择。

  • 适用于 iPhone 和 iPad 的个人应用的新版本 2.7.4.5 也都具有最新的错误修复

Mirroring360

  • Mirroring360Windows 应用程序 2.3.1.7 版包括专业版性能改进、共享超时功能、YouTube 视频播放的改进、稳定性改进和错误修复 -Mirroring360 下载

更多即将推出

在 Splashtop 支持站点上查看有关最新版本的更多信息

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