Splashtop 新增功能 2018 年 1-2 月

以下是按产品系列在 2018 年 1 月至 2 月新增的 Splashtop 新功能。

将密码 "粘贴 "到Windows 登录屏幕上。 - Windows要求输入密码，所以以前在远程访问计算机时，将密码复制然后粘贴到Windows登录屏幕上是不可能的。 现在有一个新的菜单选项，叫做"Paste Clipboard as Keystrokes" ，使其发挥作用。 从3.2.0.0版本开始，Splashtop商业应用增加了这一新功能。

Splashtop 商业应用 , 便携版Windows - 下载一个不需要安装的Splashtop 商业应用程序的版本，Windows 。 用USB驱动器随身携带，并在任何你不喜欢安装软件的Windows 计算机上运行它。 只要启动它，登录你的Splashtop Business Access 、Splashtop Remote Support 、或SplashtopSOS 账户，就可以开始远程访问你的电脑。 了解更多

将SOS 的副本保存在客户的桌面上。 - 想确保你支持的客户使用Splashtop SOS ，下次可以轻松获得帮助？ 将SOS 应用程序的副本保存在他们的桌面上，这样他们就能迅速找到它。 在SOS 应用程序中寻找 "添加SOS 到桌面 "的菜单项。