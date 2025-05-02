Splashtop 加倍重视渠道战略，以应对安全远程访问与支持解决方案不断增长的需求

各个部门各种规模的组织对安全远程访问和远程支持解决方案的需求越来越大。 为了满足这一需求，Splashtop ，在其全球渠道战略上加倍努力。 该公司最近为美洲和欧洲、中东和非洲地区增加了新的渠道领导人，并正在推出新的计划，以培养与VARs、MSPs、分销商和技术合作伙伴的伙伴关系。
事实上，混合或远程办公与教育不再仅仅是因疫情而引起的一种趋势，而已成为新常态。
尽管许多公司仍在考虑何时或是否有必要返回实体办公室，但决定永久居家办公的公司在不断增加。在9月举行的 Code Conference 上，Salesforce 首席执行官 Marc Benioff 说：“朋友们，我感到非常遗憾，我们不能全部重返办公室上班。”
在教育领域，对远程学习的需求也在不断增加。2021年7月至9月，通过对美国100所大型城市学校系统的评估发现，人们对远程学习的需求增加了一倍多。此外，在2021年8月针对500名学生进行的一项 Splashtop 研究中，几乎所有受访者（92%）都希望所在院校能够每周7天、每天24小时提供远程访问校内计算机服务。
美洲地区渠道
在美洲地区，Splashtop 最近宣布将任命 Justin Windsor 为公司首位渠道主管。此前，Justin 在计算和存储即服务供应商 Zadara 担任渠道经理。
Justin 对渠道合作伙伴的愿景是，能够促进 Splashtop 及其专门合作伙伴实现互利共赢。同时，他希望通过 Splashtop 的远程访问和支持产品组合保护更多组织。在谈到合作伙伴时，Justin 说：“人们都愿意与自己信任的人合作。我想赢得合作伙伴的信任，然后帮助他们提高收益。同时，在我们如今生活的混合世界中，提高教育和工作的效率。我们需要的伙伴关系应以双方共同的责任为基础。”
您可以点击观看 Justin 最近接受 eChannel News 的采访，期间他谈到了自己在 Splashtop 担任渠道主管的感受，并说明了未来将如何建设 Splashtop 的合作伙伴计划。
EMEA 地区渠道
远程工作的迅速崛起，�也推动了Splashtop 在欧洲、中东和非洲地区的重大全球扩张。 为了应对需求的激增，该公司最近宣布Nickey Ikelaar 为Splashtop"该地区的渠道主管。
Nickey 说道：“Splashtop 因高速增长的路线图以及业内最佳净推荐值，而占据非常有利的地位。我们很高兴能与新的经销商市场分享这一优势，同时希望可以共同为 EMEA 地区带来下一代远程访问和支持，帮助客户快速适应新的工作模式。”
托管服务峰会将于11月2日在阿姆斯特丹举行，即刻加入 Splashtop 的 EMEA 渠道团队。同天上午11:55举办的分组会议将为您介绍最新市场趋势，包括网络安全、混合工作、远程学习等。同时，为您介绍如何利用 Splashtop 提高盈利能力。
为什么要与Splashtop 合作？
与 Splashtop 的合作方式之一是，将 Splashtop 产品添加到您的产品组合中，通过客户的混合或远程办公解决方案、IT 支持和教育要求为客户提供支持。Splashtop 不仅能为您的客户提供及时有效的解决方案，还能为合作伙伴提供丰厚的利润。
安全是 Splashtop 的重中之重。随着远程工作的增加，网络安全风险日益严峻。IT 团队需要安全且高性能的 VPN 替代方案。在安全基础设施方面，Splashtop 进行了大量投资，并已成立安全咨询委员会，由当今知名网络安全专家组成。事实上，我们的解决方案比基于 VPN 的解决方案更安全。而且，我们的远程访问和远程支持解决方案符合或支持行业和政府标准法规的合规性，包括 SOC 2、GDPR、CCCPA 和 HIPAA。
成为 Splashtop 的合作伙伴，您还可以使用联名品牌担保产品、联合客户活动支持等销售和营销工具。Splashtop 远程桌面解决方案包括：Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOS、Splashtop Enterprise、Splashtop On-Prem 和 Splashtop Personal，用户能使用移动设备访问和控制自己希望访问的应用程序、文件和数据。
Splashtop 受到 Academia、Assystel 等20万组织的信赖，提供安全可靠、快速高效、经济实惠的连接。目前，已有超过3000万用户从应用商店下载 Splashtop。惠普、联想、戴尔、宏碁、索尼、华硕、东芝、英特尔等制造商合作伙伴已在1亿+台设备上提供 Splashtop 软件。