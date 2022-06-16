远程访问和支持提供商 Splashtop 在欧洲、中东和非洲地区推出全新渠道战略
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PartnerConnect将支持持续快速的全球增长
合作伙伴权益包括安全指导、支持与合作伙伴咨询委员会
由新的战略雇员Nickey Ikelaar领导的方案
荷兰阿姆斯特丹，2021年10月5日 - Splashtop ，下一代远程访问和远程支持软件的领导者，今天宣布推出PartnerConnect ，其在欧洲、中东和非洲地区的新合作伙伴战略。 在Splashtop最近聘用的欧洲、中东和非洲渠道主管Nickey Ikelaar的领导下，PartnerConnect将把该公司一流的远程访问和支持解决方案带到欧洲、中东和非洲渠道社区。 基于Splashtop最近在该地区的快速增长，该战略将培育与VARs、MSP和分销商的伙伴关系，以补充与技术合作伙伴的现有关系。
最近，远程工作的兴起推动了Splashtop的全球扩张，包括在阿姆斯特丹建立区域总部和在德国建立云数据中心。 该平台现在受到20万个组织的信任，包括像Academia 和Asystel 这样的合作伙伴，为全球30,000,000用户提供安全、快速、实惠和可靠的连接。 PartnerConnect标志着Splashtop在满足快速增长的客户需求方面迈出了重要一步。
"Ikelaar解释说："Splashtop拥有一个高增长的路线图和业内最好的净促销员得分，现在处于一个令人难以置信的强大地位。 "我们很高兴与新的经销商市场分享这一成功：我们可以一起把下�一代远程访问和支持带到欧洲、中东和非洲地区，帮助客户跟上新的工作现实。"
PartnerConnect 推出了两级合作伙伴计划：一方面，银牌和金牌合作伙伴享有营销资金、趋势和洞察报告以及专门的安全合规指导等福利；另一方面，也享有 Splashtop 下一代企业级远程访问和远程支持软件的转售权。会员成为金牌合作伙伴后，可以不断提高利润，获得更多营销支持，并可加入合作伙伴咨询委员会。
"Splashtop欧洲、中东和非洲地区总经理Alexander Draaijer补充说："我很高兴Nickey把她丰富的渠道经验带到了Splashtop；我们一起创建了一个真正关注我们合作伙伴的合作伙伴计划。 "我们知道，在我们与转售商的这段旅程中，我们有很多东西需要学习，有很多知识需要分享。 咨询委员会很好地反映了Splashtop的透明度和灵活性原则，我很高兴看到我们能与这里的渠道社区一起建立什么"。
该战略将由一系列多语种的网络研讨会启动，介绍合作计划的全部细节。 有兴趣的VAR、MSP和分销商可以，现在注册（活动过期） ，了解更多关于Splashtop的产品和转售结构，以及。
安全咨询委员会将如何帮助合作伙伴满足 GDPR、HIPAA、SOC 2、PCI 等安全标准和法规？
Splashtop 将如何分享市场趋势与洞察，以及产品路线图预览、活动、网络研讨会等信息？
Splashtop 的优质支持服务和 NPS 得分（93分）如何为客户提供重要价值，为经销商增加收入机会？
现有Splashtop合作伙伴Academia的创意艺术& Industries业务经理Neil Boia对这一消息作出反应，他说："这对欧洲、中东和非洲地区的渠道社区来说是一个真正的机会。 Splashtop的速度和灵活性为我们服务客户的方式提供了宝贵��的推动力，我们的伙伴关系从第一天起就非常有效。 看到Splashtop在欧洲、中东和非洲地区的知名度提高，我们非常欢迎"。
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关于 Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷和阿姆斯特丹，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程访问和远程支持软件和服务。 Splashtop基于云的、安全和易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了惊人的93分的净促进者得分（NPS），这是评估客户满意度的标准。 全球有3000多万用户，包括85%的财富500强企业的用户在使用Splashtop产品。 请访问www.splashtop.com 了解更多信息。
欲了解更多信息，请联系。Nickey Ikelaar 通过nickey.ikelaar@splashtop.com