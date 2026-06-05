Splashtop 首席执行官马克-李最近做客BBC的《世界商业报道》。 他与其他商业领袖一起，讨论了全球WFH/在家工作的趋势。
你可以在这里，收听完整的节目 。 马克在16:38开始讲话。
这是马克在BBC采访中的部分演讲内容
对于那些不熟悉远程访问的人，从Splashtop ，这到底是什么意思？
我们的产品让用户从任何地方安全地访问他们的远程计算机。 人们可以使用他们的个人电脑、平板电脑、移动设备，而我们让他们这样做是超级安全的。
生意做得如何？
在过去几周，我们看到了一个大的流量高峰。 许多公司正在跃跃欲试，为其员工配备远程访问产品。
我想说，我们的需求是平时的10倍以上。
我们在受病毒影响的某些地区免费提供我们的产品，我们还为许多企业提供了大量的产品折扣
你是否觉得，当这一切结束后，会有一种正常的感觉？ 实际上，现在已经发生了什么，越来越多的人在家工作，你认为这种情况会继续下去吗？
我们确实相信如此。 我认为这整个危机已经在许多公司中植入了一种心态，即他们真的需要业务连续性--在面对自然灾害、大流行病和所有可能发生的事件时，你如何经营业务。
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