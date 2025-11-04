远程和混合办公已成为企业和工作文化中必不可少的部分，使员工能够在任何地方高效工作，并帮助组织在更广泛的地理区域内扩大员工队伍。然而，随着远程工作的增加，风险也随之增加，因为面对远程员工的日益增长的网络威胁，已经需要为远程团队建立安全第一的文化。
企业必须在远程工作的便利性和安全需求之间取得平衡；移动性和便捷访问不应意味着牺牲网络安全（反之亦然）。这意味着要使用安全远程访问软件，帮助员工在任何地方工作，同时阻止入侵者。
考虑到这一点，让我们来看看远程团队面临的风险和挑战，如何为远程团队建立安全文化，以及 Splashtop 可以如何实现安全的远程工作。
理解远程团队的安全风险：挑战和威胁
首先，我们必须确立网络安全对远程团队的重要性。强有力的安全需求在各个行业的大小企业中都是一致的，因为每家公司都必须保护其专有数据、客户信息、网络、用户和设备，尤其是那些必须遵守行业或政府安全法规的公司。
远程团队面临一系列的安全挑战，包括：
网络钓鱼：网络钓鱼是最常见的网络攻击之一，占据了大约22-36% 的数据泄露。办公室和远程员工都应该接受如何防止网络钓鱼的培训，包括在成为受害者时该如何应对。同样，组织应有应急计划，以防远程员工的账户受到攻击。
不安全的网络：出行中的员工通常依赖于公共 Wi-Fi 网络，但这些网络可能不安全且易受攻击。强大的安全功能对于让员工在不危及安全的情况下连接至关重要。
恶意软件：在自带设备和远程环境中，员工通常会将同一设备用于工作和个人用途。在这些情况下，如果员工的个人设备感染了恶意软件，可能会危及他们的工作账号和凭证。
人为错误：员工有时可能会犯下小错误但导致大后果。这可能是重复使用密码或使用弱密码、易猜的密码，让黑客有机可乘。其他时候，他们可能会意外泄露敏感信息或下载带有病毒的文件。无论原因是什么，这些错误可能会产生严重的后果，因此重要的是培训员工避免这些错误，并采取安全措施以预防它们。
建立安全远程工作文化的5个关键策略
建立一个强大、安全的远程工作文化需要的不仅仅是给每个人一台笔记本电脑并让他们在家工作。为了支持一个安全、高效且有动力的远程员工队伍，您可以遵循这些关键策略：
1. 设定明确的远程工作期望和政策
首先，员工应了解您的远程工作政策，包括确保数据和设备安全所需使用的安全工具和最佳实践。
这也需要设定员工可用性的期望（同时保持工作与生活的平衡）、他们可以使用的工具和技术、自带设备政策等。设定明确的期望让每个人在开始远程工作时步调一致。
2. 选择安全的远程访问解决方案
拥有合适的软件用于安全的远程访问是至关重要的。您需要找到一个平台，使员工能够从任何地方访问他们的工作设备、软件和专业工具，同时防止入侵者和未授权用户。
例如，Splashtop 是以安全性为导向而设计的，并具有多种安全功能，包括多因素身份验证、远程连接通知、日志记录、端到端加密等。这使得 Splashtop 符合多项行业和政府安全法规，包括 GDPR、ISO/IEC 27001 和 SOC 2。
3. 促进沟通和协作
员工孤立是远程工作的最大挑战之一。如果没有用于沟通和远程协作的工具，员工可能难以与同事保持联系并跟上工作进度。因此，重要的是要鼓励沟通，包括决策中的透明度、虚拟团队建设活动，以及支持员工在远程工作时协同项目的工具。
4. 识别和奖励员工
同样地，远程工作的员工可能会感到被忽视和脱节。认可每个人的贡献并奖励员工的成功有助于提高员工满意度和成就感，在员工出行时保持高昂士气，并防止不满情绪的滋生。
5. 投资于远程支持
远程员工与办公室员工一样需要IT支持，并且IT人员也应该能够从任何地方工作。启用远程支持能力有助于确保一个安全和高效的远程工作环境，因为它使IT团队能够在任何地方和任何设备上支持和协助最终用户。
结果就是，IT 代理可以迅速协助员工，而无需亲自前往现场，并且可以像其他人一样轻松地进行远程工作。
远程团队如何�有效处理安全漏洞
当最坏的情况发生，安全漏洞使您的数据和网络面临风险时，该怎么办？拥有策略可以帮助减轻损害并确保快速恢复，包括：
实施即时响应协议和入侵遏制有助于确保入侵被立即处理，而不是让其有时间造成更多损害。这将最大限度地缩短攻击者的时间并减少受影响的区域，将影响降至最低。
定期安全培训可确保所有员工不仅接受过网络安全最佳实践的培训，还知道在数据泄露事件发生时该如何快速反应。
制定事件响应计划有助于提供有关如何响应漏洞的明确指示，这样每个人都知道自己的职责，并能迅速保护其数据、减少损害并开始修复。
定期创建备份有助于确保在发生安全漏洞或其他灾难时可以恢复重要和敏感数据。
