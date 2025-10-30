虽然远程和混合办公自电信开始以来就是现代商业的一部分，但在2020年COVID-19大流行期间，远程办公从一个选择变成了必要。自那以来，远程办公技术不断进步，虽然许多员工已重返办公室，但仍有很多人拥抱远程和混合办公。
远程办公不会在短时间内结束，这点可以确定。相反，企业领导者需要为远程办公的未来做好准备，并采用策略和技术，使随时随地办公变得简单。
考虑到这一点，让我们探讨远程和混合办公的未来，包括对数字工具的日益依赖、员工期望的变化，以及灵活性和安全性的重要性不断增加。
远程和混合办公队伍的生产力：IT领导者的关键挑战
尽管远程和混合办公的使用和效率不断提高，组织仍需努力实施远程办公策略和政策。这对于那些未做好准备或无法投资于支持远程员工的组织来说是一个挑战。
决策者在实施远程和混合办公时应牢记一些关键挑战：
缺乏明确的政策：首先，各组织需要制定良好的远程办公政策。这些应该为所有员工设定期望，包括用于帮助远程工作的工具、安全策略、项目管理软件等等。这将有助于确保每个人都清楚他们需要做什么以及可用的资源。
沟通障碍：沟通是高效远程工作中最重要的部分；如果没有与同事和经理进行良好沟通的方式，员工将会感到挣扎和孤独。确保你利用团队沟通平台，以便员工可以保持联系，无论他们是需要创建团队聊天、参加视频通话，还是向同事发消息提问。
安全：网络安全对所有企业都至关重要，而远程办公带来了一系列新的风险。组织必须投资于具有强大安全功能的解决方案，包括端到端加密、零信任安全、多因素身份验证等，以确保他们的设备、账户和网络时刻受到保护。
倦怠：尽管可以随时随地工作的能力提升了效率，但它也可能导致员工感到总是待命，增加倦怠感。这种情况，再加上独自工作可能带来的孤独和脱节感，会损害员工的心理健康。组织需要设定界限，鼓励良好的工作与生活平衡，并提供心理健康资源，以确保员工不会倦怠。
协作难题：员工经常需要在项目上进行协作，而远程工作时可能会遇到困难。需要良好的协作工具，让员工能够访问同一项目、共享文件和信息，并实时沟通以提高协作效率。
2026年IT领导者准备应对不断变化的远程环境的8种方法
随着远程环境和技术不断变化，使得远程和混合办公成为可能，对IT领导者和部门来说，要跟上这些变化是一项挑战。然而，通过关注数据驱动的决策、明确的政策、强大的网络安全，以及新工具的采用，组织可以为其远程和混合工作模式做好长远准备。
跟上远程办公发展的一些关键步骤包括：
1. 利用劳动力分析做出更明智的决策
劳动力分析工具可以分析工作模式、工作流程、员工表现、生产力等数据，使领导者能够做出明智的决策。这帮助组织优化日程和工作量，确保员工参与其中并获得他们所需的支持，改善培训，并有效分配资源，以便无论员工喜欢在家中舒适的工作环境还是办公室环境，他们都能高效工作。
2. 为混合和远程办公创建明确的政策
创建明确的政策是确保高效远程和混合工作的重要步骤之一。这设定了员工和管理者的期望值，使他们了解其沟通协议、工作时间、绩效目标以及日程的灵活性，以便人人步调一致。当然，定期审查和更新政策也有助于确保其有效性，并使公司能够制定适合其员工的政策。
3. 增强网络安全和数据保护
网络安全是当员工开始远程工作时，公司及其 IT 团队最大的担忧之一。使用网络安全工具和协议来保护员工、设备和数据（例如多因素身份验证和防火墙）是至关重要的。员工培训也很重要，以便他们知道 如何 防止钓鱼攻击以及要遵循的安全最佳实践。
定期的补丁更新也有助于确保安全，因为补丁可以修复漏洞并提供其他安全更新。如果您需要管理多个远程端点，使用像Splashtop AEM这样的解决方案可以通过自动补丁来帮助保持设备的更新和安全。
4. 使用AI和自动化简化工作流程
人工智能和自动化是协助员工和提高生产力的宝贵工具。人工智能技术可以帮助进行资源管理和优先排序，而自动化工具可以管理重复的手动任务，让员工可以专注于更紧迫的工作。虽然这需要培训以确保员工了解这些工具并能正确使用，但可以提高效率并增强员工的灵活性。
5. 使管理人员能够成功领导远程团队
优秀的经理可以为团队带来不同，所以如果你培训和装备你的经理以取得成功，他们将能够领导远程团队取得成功。这包括沟通策略、协作工具、绩效管理和类似工具，以便他们能够与团队沟通，建立一个强大的团队环境，并为员工提供反馈和指导。
6. 为混合模型重新构想员工体验
在混合办公环境中，您将拥有在办公室、远程或两者结合的员工。您需要营造出适合上述所有情况的员工体验。这包括灵活的工作政策、员工福利项目和适合现场及远程员工的团队建设活动。
采取数字优先的方法也有帮助，这样员工无论在哪里工作或使用什么设备（特别是在BYOD工作环境中），都可以访问他们需要的工具和软件。
7. 持续完善和发展远程工作策略
如果您想跟上远程工作领域的变化和发展，保持灵活性并适应变化是必须的。检讨和优化远程工作策略非常重要，包括倾听员工反馈，以确保员工拥有高效工作的所需条件。这种响应能力帮助组织快速适应员工需求和新技术，以便随时更新其远程工作策略和政策。
8. 通过有意的虚拟连接促进文化
远程工作最大的挑战或许是建立一个对办公室、远程和混合员工都友好的工作文化。然而，这一点很重要，以确保所有员工，无论他们在哪里工作，都感到连接、被重视，并能发挥出最佳工作状态。这包括具有包容性的团队建设活动、使所有员工能够充分发挥潜力的公司政策，以及确保工作与生活平衡和良好心理健康的资源。
IT领导者如何利用先进软件工具建立高绩效的远程团队
说到这里，IT领导者可以做些什么来建立成功的远程团队？最好的开始是选择合适的工具，包括远程访问和支持，远程协作和沟通。
投资于远程访问软件使员工能够从任何地方访问他们的工作设备（包括台式计算机和物联网设备），在他们喜欢的设备上工作。这有助于支持自带设备（BYOD）政策，同时仍然提供对项目、软件和员工工作所需的专业工具的便捷访问。
同样地，remote support software 让IT团队可以通过远程访问需要故障排除和支持的设备，从任何设备、任何地方为员工提供支持。这为远程员工和远程IT团队提供了支持，因为它确保员工无论在哪里都能获得支持，IT人员也可以在无需出差的情况下随时随地工作。
拥有正确的技术，您可以改善团队合作、简化工作流程、提高生产力并加强您的团队。然而，这确实需要适当的培训和打造沟通与协作的环境。一旦员工可以访问帮助他们随时随地工作的软件并获得最大限度利用这些软件的培训，远程工作将变得和办公室工作一样高效。
Splashtop如何推动安全远程办公的未来
当你想投资于无缝启用高效且安全远程工作的技术时，Splashtop 满足你的一切需求。Splashtop 支持现代远程和混合办公模式，通过跨设备和操作系统提供远程访问，从而为分布在各地的远程工作者和 IT 团队赋能。
使用Splashtop Remote Access，员工可以使用任何设备通过互联网连接访问他们的工作计算机。这提供了对文件、项目、工具等的安全访问，并允许远程工作人员协作处理项目。通过远程打印、USB重定向和文件传输等功能，员工无论身在何处都能高效工作。
类似地，Splashtop Remote Support使 IT 代理可以从任何地方访问远程端点以进行故障排除、支持和维护。这使 IT 团队能够在任何地方、任何设备上工作，同时仍然提供顶级支持，因为他们可以像面对面一样查看和控制连接的设备。
同时，Splashtop的安全性确保计算机、网络和数据的安全。Splashtop包括高级安全功能，包括多因素身份验证、端到端加密、远程连接通知等，以全面保护每个设备。
准备好亲身体验Splashtop了吗？立即开始免费试用：