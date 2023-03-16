会计员可以居家办公吗？（当然可以！）

您是否还在考虑作为会计员如何继续居家办公？像其他已经实现远程办公的工作一样，您也可以在家中继续完成会计相关工作！

会计不是一份容易的差事。无论是否处于报税季节，会计员总是在电脑屏幕后忙得不可开交。大多会计员每周工作时长高达45至50小时。报税季节期间，会计员每周工作时长或将增至60小时，有时甚至会更多。

说会计员忙得不可开交，一点都不夸张。

如果您是一名会计员或经营一家会计师事务所，那么您面临的众多挑战之一就是缺乏流动性。但假如我们告诉您，您可以继续完成会计相关工作而不必前往客户办公室或家中，您觉得怎么样？

利用 Splashtop 的远程访问软件，您可以随时随地从任何设备简单高效、安全可靠地访问所有客户的计算机。

这是正确的--在这个税收季节，你可以轻松地进行腿部工作，并从你的家中施展你的数字魔法，由Splashtop 。

无论您是审计员、簿记员、财务总管、财务分析师、大企业，还是自由报税员，您都可以利用 Splashtop 轻松实现远程办公。

使用 Splashtop 居家办公的原因

Splashtop 远程访问软件是一种智能的远程办公方式，具有很多优势。以下是 Splashtop 具有的部分优势：

远程访问客户的计算机让所有与时间相关的烦恼都不复存在。无论您身在何处，都可以随时随地办公。 您可以为客户提供全天候服务。 您可以在旅途中随时随地办公。 您可以更加专注于公司业务的战略部分，把更多时间用于处理更有价值的工作。 您可以提高工作周转时间，进而提升客户满意度，促进公司业务发展。 如果您与团队合作，Splashtop 会为您提供批量折扣和集中式管理控制台。

Splashtop Remote Access 可为税收专业人员提供的优势

可访问性

Splashtop 远程访问软件让您可以轻松访问客户的文件和 QuickBooks。即使客户使用桌面版应用程序（QuickBooks Desktop），您也可以在远程访问客户的计算机时远程访问 QuickBooks。您可以通过手边的任何设备，立即远程访问 QuickBooks。

灵活性

您可以使用任何设备控制客户的计算机并通过此台计算机完成工作。无论您使用的设备是智能手机、平板电脑还是计算机，只需下载 Splashtop 应用程序即可。即插即用的特点让您可以快速完成设置。

实用性

您可以在本地打印机上打印客户端计算机上的文件。无论是1099表格、收据还是支票，任何重要文件都可以远程打印。您还可以轻松地将文件从其他系统传送到自己的系统。

Splashtop 还有许多有用功能，比如聊天、会话录制、多显示器查看、共享屏幕、日志记录等。

安全

任何工作都可以远程完成，而且可确保其安全性。安全性是 Splashtop 的首要任务，正因如此如今 Splashtop 才能受到20万企业和3000万最终用户的信任。

Splashtop 具有许多高级安全功能，比如设备身份验证、两步验证、远程黑屏等。在您远程访问任何设备时，您的会话将受到 TLS 和256位 AES 加密的保护。

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Splashtop 可为您提供更加安全可靠的高性价比远程桌面解决方案。一直以来，Splashtop 在第三方评论网站和点对点评论网站的评分都非常高。通过 Splashtop，您可以：

在你想使用你的客户的电脑时，获得远程访问权

远程访问和控制QuickBooks和其他会计软件

即使在自己舒适的家中或旅途中也可以提高生产力

通过减少去客户的旅行并减少购买软件许可证来节省资金

因此，当41.8%的美国劳动力在远程工作时，为什么要从一个客户跳到另一个客户而消耗你的燃料？ 加入远程工作行列，通过Splashtop在更短的时间内完成更多工作。 哦，我们有没有提到远程工作还能帮助你改善工作和生活的平衡？

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