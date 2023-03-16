安全的远程访问 - 为什么 Splashtop 是最安全的

Splashtop 确保您的用户、数据和公司免受外部威胁的侵害。了解 Splashtop 如何提供业界领先的远程访问安全性。

网络安全比以往任何时候都更为重要。易受攻击的公司每天都会成为网络犯罪的受害者。这些罪犯希望窃取数据，破坏系统或索要赎金。

随着更多的人开始远程办公，您需要一种允许员工访问其工作计算机而又不影响安全性的方法。

对于需要访问托管计算机和个人设备以提供支持的IT、服务台团队和托管服务提供商来说，也可以这样说。对于需要在家中访问学校资源（例如实验室计算机）的学生。

远程访问是家庭、远程支持或远程学习计划中任何工作的重要组成部分。但是，除了快速可靠的远程访问外，您还需要确保组织使用的工具具有最高的安全级别。

Splashtop 提供最安全的远程访问软件，并被成千上万的组织使用，包括政府机构、大学、K-12 学区、MSP 等。

什么使 Splashtop 安全？

Splashtop 通过安全的基础架构、入侵防御和应用程序安全措施保护您的网络、数据和信息。

安全基础架构

安全的基础架构是使 Splashtop 成为最安全的远程访问选项的原因之一。这意味着强大的防火墙、数据加密、DDoS 缓解以及更多可提供安全的计算环境的帮助。

入侵防御

即使是最安全的网络环境也需要对入侵行为保持警惕。 Splashtop拥有全天候的入侵检测和防御机制。 我们还遵循最新的行业标准来设计和维护我们的云环境，以获得最大的安全性。

应用程式安全性

Splashtop 的远程访问应用程序具有多个安全层，包括设备身份验证，两因素验证以及 TLS（包括TLS 1.2）和256位 AES 加密。

广泛的安全功能

为了确保设备和数据的安全，Splashtop 还具有多级密码安全性、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知、代理服务器身份验证和经过数字签名的应用程序。

所有这些加在一起，意味着你可以享受从个人设备到工作电脑的远程连接而不牺牲安全。

查看所有 Splashtop 的安全功能

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了解大型公司、大型银行、执法机构、政府机构、地方政府和政府承包商为何信任 Splashtop 进行安全的远程访问。立即注册免费试用。不需要信用卡或承诺，您可以在几分钟内启动并运行。

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