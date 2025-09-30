安全的远程访问 - 为什么 Splashtop 是最安全的

Splashtop 确保您的用户、数据和公司免受外部威胁的侵害。了解 Splashtop 如何提供业界领先的远程访问安全性。
网络安全比以往任何时候都更为重要。易受攻击的公司每天都会成为网络犯罪的受害者。这些罪犯希望窃取数据，破坏系统或索要赎金。
远程办公越来越受欢迎，我们既要设法确保员工能远程访问其工作电脑，还要确保安全性。
对于需要访问托管计算机和个人设备以提供支持的IT、服务台团队和托管服务提供商来说，也可以这样说。对于需要在家中访问学校资源（例如实验室计算机）的学生。
远程访问是家庭、远程支持或远程学习计划中任何工作的重要组成部分。但是，除了快速可靠的远程访问外，您还需要确保组织使用的工具具有最高的安全级别。
Splashtop 提供最安全的远程访问软件，并被成千上万的组织使用，包括政府机构、大学、K-12 学区、MSP 等。
什么使 Splashtop 安全？
Splashtop 通过安全的基础架构、入侵防御和应用程序安全措施保护您的网络、数据和信息。
安全基础架构
安全的基础架构是使 Splashtop 成为最安全的远程访问选项的原因之一。这意味着强大的防火墙、数据加密、DDoS 缓解以及更多可提供安全的计算环境的帮助。
入侵防御
即使是最安全的网络环境也需要对入侵行为保持�警惕。 Splashtop拥有全天候的入侵检测和防御机制。 我们还遵循最新的行业标准来设计和维护我们的云环境，以获得最大的安全性。
应用程式安全性
Splashtop 的远程访问应用程序具有多个安全层，包括设备身份验证，两因素验证以及 TLS（包括TLS 1.2）和256位 AES 加密。
广泛的安全功能
为了确保设备和数据的安全，Splashtop 还具有多级密码安全性、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知、代理服务器身份验证和经过数字签名的应用程序。
所有这些加在一起，意味着你可以享受从个人设备到工作电脑的远程连接而不牺牲安全。
亲自尝试一下
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