Splashtop Remote Access 一周评论 - 2019 年 8 月 5 日

查看 2019 年 8 月 5 日这一周的热门 Splashtop 客户评论。了解为什么 2000 万用户使用 Splashtop 的一些原因。
Splashtop 为您提供最有价值的远程访问解决方案。无论您是需要远程工作的远程桌面工具，还是需要为客户提供远程支持的解决方案，我们都将为您提供合适的解决方案。但是，请不要相信我们的话，请听听我们的客户为什么会如此喜欢 Splashtop。
以下是过去一周的一些热门评论！
一周评论
Splashtop Remote Access 用户评论
“它具有我以低成本管理远程员工所需的所有功能，非常适合我的小型企业。 共享链接以吸引用户的功能非常棒，而且使用起来非常简单。 连接性很棒。”
-Meta J
“很棒的远程体验。 我习惯从 LogMeIn 获得的所有东西都只是成本的一小部分！”
-理查德·梅尔顿
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Splashtop Remote Support 评论
“我一直在使用这个应用程序。 它使我能够与公司的数据中心保持联系，并为我所支持的员工提供支持。”
-卡门·克伦肖
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Splashtop Remote Access：适用于需要远程访问的个人用户和小型团队。了解更多|免费试用
Splashtop Remote Support：适用于技术支持、IT 运维、帮助台和 MSP 等，可以通过有人值守和无人值守的方式远程访问指定设备以提供远程支持。了解更多|免费试用
Splashtop SOS：适用于需要有人值守的快速支持解决方案来为用户设备提供按需远程支持的 IT、支持和帮助台团队。 了解更多 | 免费试用