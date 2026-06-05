跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Splashtop reviews of the week logo with IT technicians in background

Splashtop Remote Access 一周评论 - 2019 年 8 月 5 日

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

查看 2019 年 8 月 5 日这一周的热门 Splashtop 客户评论。了解为什么 2000 万用户使用 Splashtop 的一些原因。

Splashtop 为您提供最有价值的远程访问解决方案。无论您是需要远程工作的远程桌面工具，还是需要为客户提供远程支持的解决方案，我们都将为您提供合适的解决方案。但是，请不要相信我们的话，请听听我们的客户为什么会如此喜欢 Splashtop。

以下是过去一周的一些热门评论！

一周评论

Splashtop Remote Access 用户评论

“它具有我以低成本管理远程员工所需的所有功能，非常适合我的小型企业。 共享链接以吸引用户的功能非常棒，而且使用起来非常简单。 连接性很棒。”

-Meta J

“很棒的远程体验。 我习惯从 LogMeIn 获得的所有东西都只是成本的一小部分！”

-理查德·梅尔顿

查看更多 Splashtop Remote Access 评级和评论

Splashtop Remote Support 评论

“我一直在使用这个应用程序。 它使我能够与公司的数据中心保持联系，并为我所支持的员工提供支持。”

-卡门·克伦肖

查看更多 Splashtop Remote Support 评级和评论

有兴趣尝试 Splashtop 吗？

亲自看看为什么客户喜欢 Splashtop。 详细了解哪种 Splashtop 解决方案最适合您。 您可以随时通过我们的免费试用版7免费开始使用。 无需信用卡或承诺。

Computer and Mobile Device Icon

Splashtop Remote Access：适用于需要远程访问的个人用户和小型团队。了解更多|免费试用

Remote access two computers connecting icon

Splashtop Remote Support：适用于技术支持、IT 运维、帮助台和 MSP 等，可以通过有人值守和无人值守的方式远程访问指定设备以提供远程支持。了解更多|免费试用

Splashtop SOS Icon

Splashtop SOS：适用于需要有人值守的快速支持解决方案来为用户设备提供按需远程支持的 IT、支持和帮助台团队。 了解更多 | 免费试用

查看所有 Splashtop 解决方案

免费试用


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Front perspective of Confederation College
系统集成

加拿大联邦学院的全天候远程计算机实验室

了解更多
User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop
远程学习与教育

使用远程访问查看远程在线 Photoshop 课堂

了解更多
Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building
远程学习与教育

学校 IT 利用 Splashtop 削减成本并提高效率

了解更多
Floating augmented reality notification displaying a review of remote technology
IT和帮助台远程支持

利用远程技术改善客户体验

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号