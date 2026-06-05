使用远程访问查看远程在线 Photoshop 课堂

韦恩州立大学的 CFPCA 使用 Splashtop 使学生能够远程访问实验室计算机。了解一位教授如何使用它为远程学生提供动手的 Photoshop 演示。
随着许多学校和学院采用远程学习，管理人员一直在寻找解决方案，以确保学生仍然可以在上课时间获得所需的资源。
对于要求学生使用特定软件（例如用于图形设计的 Adobe Photoshop 和 Illustrator）或视频编辑工具（例如Premiere Pro）的课程，这尤其重要。
韦恩州立大学表演艺术与传播艺术学院（CFPCA）解决了这一难题，即利用 Splashtop 远程桌面软件 允许学生从自己的设备远程控制学校实验室计算机。
CFPCA 还使用了 Splashtop 的远程访问计划功能，以确保整个班级的学生都可以在计划的上课时间访问特定的计算机实验室。
调度功能使韦恩州立大学可以继续为需要使用实验室计算机工作的学生提供高质量的同步学习环境。
使用 Splashtop 虚拟教学同步 Photoshop 实验室
这是用于远程实验室的 Splashtop 如何通过 CFPAA 教授的现场 Photoshop 演示来帮助他的远程学习学生的方法：
“今天我同步实验室的一些镜头。我正在讲台上用专业相机进行教学，我有时会在学生周围走动交流，当他们用16台电脑跟随我制作的 photoshop 教程进行学习时。
CFPCA 的应用程序技术分析师 Chris Gilbert 曾在韦恩州立大学部署 Splashtop 发挥了重要作用：
“（2020年秋季学期）的第一周已经结束，现在我们进入第二周。 一切都在按应有的方式运行。 非常感谢你和你的团队所做的一切。 华盛顿州立大学，最重要的是CFPCA 非常高兴和感激。”
了解有关 Splashtop 远程实验室的更多信息
成千上万的学区，学院和大学已将 Splashtop 用作远程实验室，作为其远程学习和混合学习策略的战略性部分。借助 Splashtop，学生可以从自己的 Windows、Mac、iOS、Android 甚至 Chromebook 设备访问和远程控制 Windows 和 Mac 实验室计算机！
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