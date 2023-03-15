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为什么该 MSP 用 Splashtop Remote Support Premium 代替了他们的 RMM

作者：Splashtop Team
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在使用过几种昂贵的 RMM 软件工具和远程支持产品之后，Midwest PROTECH 能够用 Splashtop Remote Support Premium 替换它们。阅读下面的案例研究，以了解如何使用 Splashtop 降低成本和扩大规模！

您是为 RMM 软件支付过多费用的 MSP 吗？

您是否还订阅其他远程访问和远程支持工具，因而增加了支出？

如果是这样，你并不孤单。

MSP 如今面临的最大挑战之一是找到一种经济有效的解决方案，使它们能够远程监视、管理和支持其端点。为了获得所需的工具，MSP 经常会付费购买一种或多种昂贵的产品。这些成本高昂的负担使 MSP 难以扩大规模，因为管理更多的计算机意味着要花费更多的钱。

这就是位于大辛辛那提地区 MSP Midwest PROTECH 所面临的问题。

Midwest PROTECH 为他们的客户提供完整的托管服务以及 ad hoc（中断/修复）服务。Midwest PROTECH 拥有近 1,000 个端点，需要一个功能强大的解决方案，以让他们能够为客户提供优质的服务。

多年来，Midwest PROTECH 一直在使用多种 RMM 和远程支持工具，包括 SolarWinds MSP，Kaseya，GoToAssist 和 TeamViewer。

后来，Midwest PROTECH 切换到了 Splashtop Remote Support Premium；对于想要以具有成本效益的价格提供顶级远程监控、管理和支持功能的 MSP 而言，这是最有价值的解决方案。

从那时起，Midwest PROTECH 能够克服上述挑战并发展业务。

在此 Midwest PROTECH 案例研究中，您将发现 Splashtop Remote Support Premium 提供了什么，以及您也可以从中享受到的好处，包括：

  • 您可在一个产品中获得所需的所有工具和功能，从而简化软件堆栈

  • 更快地提供服务并降低成本

  • 能够支持更多的客户

  • 更好的现金流和更低的每端点定价

  • 通过向您的客户转售远程访问而产生额外收入

Splashtop / MidwestPROTECH Remote Support Premium 案例研究

“Splashtop RMM 解决方案 (Remote Support Premium) 确实为我们提供了我们所需的核心功能。事件日志警报、CPU/内存节流警报以及已安装/未安装软件警报等功能对我们来说非常重要。”

- Matthew Buechler, Midwest PROTECH

Splashtop Remote Support Premium 是其他远程访问/支持产品的一种经济高效、高性能、用户友好的替代产品。它也可以代替更昂贵、更复杂的 RMM 工具使用。查看 Midwest PROTECH 案例研究以了解您的 MSP 可如何通过试用 Splashtop 而获益。

免费试用 Splashtop Remote Support Premium（无需信用卡或承诺），或安排演示以获取更多信息。

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