为什么该 MSP 用 Splashtop Remote Support Premium 代替了他们的 RMM

在使用了几种昂贵的 RMM 软件工具和远程支持产品后，Midwest PROTECH 决定用 Splashtop Remote Support 将其全部替换。阅读下面的案例研究，了解如何使用 Splashtop 削减成本并扩展业务！
您是为 RMM 软件支付过多费用的 MSP 吗？
您是否还订阅其他远程访问和远程支持工具，因而增加了支出？
如果是这样，你并不孤单。
MSP 如今面临的最大挑战之一是找到一种经济有效的解决方案，使它们能够远程监视、管理和支持其端点。为了获得所需的工具，MSP 经常会付费购买一种或多种昂贵的产品。这些成本高昂的负担使 MSP 难以扩大规模，因为管理更多的计算机意味着要花费更多的钱。
这就是位于大辛辛那提地区 MSP Midwest PROTECH 所面临的问题。
Midwest PROTECH 为他们的客户提供完整的托管服务以及 ad hoc（中断/修复）服务。Midwest PROTECH 拥有近 1,000 个端点，需要一个功能强大的解决方案，以让他们能够为客户提供优质的服务。
多年来，Midwest PROTECH 一直在使用多种 RMM 和远程支持工具，包括 SolarWinds MSP，Kaseya，GoToAssist 和 TeamViewer。
然后，Midwest PROTECH 开始使用 Splashtop Remote Support；对于想要以低成本获得顶尖远程监控、管理和支持功能的 MSP 来说，这是最具价值的解决方案。
从那时起，Midwest PROTECH 能够克服上述挑战并发展业务。
通过 Midwest PROTECH 案例研究，可以了解 Splashtop Remote Support 具备的功能以及可以获得的益处，包括：
您可在一个产品中获得所需的所有工具和功能，从而简化软件堆栈
更快地提供服务并降�低成本
能够支持更多的客户
更好的现金流和更低的每端点定价
通过向您的客户转售远程访问而产生额外收入
Splashtop / MidwestPROTECH Remote Support 案例研究
“Splashtop RMM 解决方案（Remote Support）为我们提供了所需的核心功能。事件日志警报、CPU/内存限制警报和已安装/卸载软件警报等功能对我们来说非常重要。”
- Matthew Buechler, Midwest PROTECH
Splashtop Remote Support 可以替代其他远程访问/支持方案，更加济高效、性能卓越、用户友好。还可以代替更昂贵、更复杂的 RMM 工具。查看 Midwest PROTECH 案例研究，了解 MSP 如何从 Splashtop 受益。
免费试用 Splashtop Remote Support（无需信用卡或担保）或安排演示以获取更多信息。