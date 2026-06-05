Splashtop Remote Access 一周评论 - 2019 年 8 月 12 日

以下是 2019 年 8 月 12 日 Splashtop 一周热门评论。Splashtop 提供了广受好评的一流远程桌面和远程支持解决方案。
每周我们都从几位 Splashtop 用户那里听到他们对 Splashtop 的热爱。查看过去一周的热门评论，并继续阅读以了解有关 Splashtop 远程访问解决方案并立即开始。
一周评论
Splashtop Business Access 评论
“Splashtop 可在笔记本电脑上远程工作时快速访问我的台式机。联系 [Splashtop 的] 有用的客户服务非常容易。与 LogMeIn 相比，Splashtop 极具价值。我的桌面有两台显示器，Splashtop 提供了在监视器之间切换或在一个屏幕上并排显示的选项。”
-Malcolm T
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Splashtop Remote Support 评论
“我刚刚切换到Splashtop，为多个办公室的客户提供远程支持。 我是 LogMeIn 的长期用户，但他们的产品被定价了。 过渡是无缝的，Splashtop 的可用性非常好。”
-Georganne S
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Splashtop Remote Support 评论
“我选择的主要原因Splashtop是该功能允许您查看和控制Android /iOS 设备。 我一直在使用该功能以及台式计算机的无人值守访问功能，两者从第一天起就一直运行良好。”
-Jake S
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Splashtop Remote Access：适用于想要远程访问设备的商业专业人士和小型团队。免费试用
SRS Premium：适用于希望无人值守远程访问用户设备以提供远程支持的 MSP 和 IT 团队。
Splashtop Remote Support：适用于需要有人值守的快速支持解决方案以为用户设备提供按需远程支持的 IT 人员、技术支持和帮助台团队。免费试用