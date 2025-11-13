当你远程工作时，你应该能够访问工作所需的一切。对于许多行业来说，音频是日常工作中至关重要的一部分，然而一些远程桌面解决方案在构建时并未考虑到音频质量。
远程桌面软件支持音频在许多企业中至关重要，因为随着远程工作成为各类企业的长期趋势，它能够实现高效和 安全的远程工作。所以，让我们来探讨支持音频的远程桌面，为什么它如此重要，以及Splashtop的音频支持如何保持音质的晶莹清晰。
为什么远程访问软件应该流式传输音频
考虑到 远程访问软件 的设计目的是让员工可以在任何设备上随时随地访问工作计算机，人们会认为音频应该默认包含在内。但并不是每个远程访问解决方案都支持音频，即使支持，音频质量在传输中可能也会下降。
许多角色和工作需要清晰的高清音频。从事视频编辑、广播、音乐、收音机等类似角色的工作人员必须能够清楚地听到他们正在处理的内容。即便在那些领域之外，音频通常也是日常任务如加入会议电话和观看演示的重要组成部分。
用户在远程工作时不应牺牲音频质量。由于一些远程访问解决方案要么不流式传输音频，要么流式传输的质量下降，企业应确保找到具有高保真音频的软件。
例如，当Warner Bros. International Television Production（WBITVP）新西兰在 COVID-19 大流行期间需要远程工作时，他们需要一种远程访问解决方案，让编辑能够访问远程终端和他们的专业编辑软件。后期制作活动，包括声音编辑、配音和口型同步，需要高性能的解决方案和清晰的音频，WBITVP 新西兰可以通过 Splashtop 获得。Splashtop的远程访问解决方案利用高保真音频流，因此编辑可以管理音频和视频而不会出现延迟或质量损失。
选择具有音频支持的远程桌面软件时要注意哪些功能
鉴于远程桌面软件中的音频支持的重要性，决策者应该知道在选择远程访问解决方案时需要关注什么。选择远程桌面软件时需考虑以下因素：
音频质量：如果音频质量在传输中丢失，项目将受到影响。找到具有高保真音频的解决方案至关重要，以便用户可以在他们的远程设备上获得与工作计算机相同的音频质量。
易用性：用户友好的解决方案有助于在远程和混合办公环境中保持速度和效率。员工应该能够轻松地在他们的设备上安装远程访问软件并从任意地方连接，而不需要费尽心思才能访问设备。
安全性：远程访问必须保持安全，并保护数据不被窥探。寻找具有端到端加密、多因素身份验证和零信任安全等安全功能的平台，以确保账户和网络的安全。
设备兼容性：远程访问软件需要跨设备兼容性；如果用户只能从匹配的设备和操作系统访问工作设备，这就失去了意义。一个好的远程访问解决方案可以跨设备工作，允许用户从家用设备访问工作计算机和专业软件，这支持了可访问性和自带设备办公（BYOD）环境。
可扩展性：当你增加新员工和设备时，需要一个可以扩展的平台来满足你的增长。确保选择一个可扩展、灵活的远程访问解决方案，可以根据需要轻松添加新用户和设备，这样就没有人被排除在外或需要跳过障碍来连接。
Splashtop 如何通过音频支持增强远程访问
如果你需要一个具有高清音频、高速度、强大和用户友好界面的可扩展远程访问解决方案，Splashtop 拥有你所需的一切。Splashtop 允许员工通过远程访问他们的工作计算机，可以从任何地方、任何设备上工作，其特点包括：
1. 高清音频和视频流，确保沟通清晰
Splashtop旨在提供高质量、低延迟的音视频流，以优化创意和媒体工作流程。这包括对4K流的支持，最高可达60 fps，以及4:4:4色彩模式和高保真音频，用于声音细节和后期制作，是声音编辑、AV同步和后期制作的绝佳选择。
2. 多平台兼容性以实现无缝访问
远程访问应该使员工能够使用他们偏爱的设备工作，无论他们在办公时使用什么。Splashtop 可跨设备和操作系统工作，通过允许用户从他们喜欢的设备工作来支持员工和 BYOD 环境，比如使用 PC 连接到 Mac 计算机，而不用担心兼容性或音频/视频质量损失。
3. 低延迟性能实现实时协作
当涉及到音频，尤其是视频、后期制作和其他音频/视觉媒体时，延迟可能是致命的，特别是在团队合作时。Splashtop 的低延迟性能意味着你永远不会有延迟，无论是在音频提示上精准计时，还是在实时的团队项目中合作。
4. 企业级安全保障音频会话保护
Splashtop 具有强大的安全控制，包括加密流、MFA、设备验证、会话日志记录和会话开始通知。Splashtop 不会记录或存储任何远程会话的内容。这使得每个远程会话在不牺牲质量或速度的情况下保持安全。
5. 灵活集成和用户友好的设置
用户不应该在远程访问他们的设备和工具时挣扎，这就是为什么 Splashtop 专为用户友好和灵活集成而设计。用 Splashtop 连接只需一个安全登录和快速点击，Splashtop 可以无缝集成众多应用程序和工具，包括 OneLogin、Microsoft Entra ID、Zendesk 等。
使用 Splashtop 获得远程会话 HD 音频：开始你的免费试用！
如果你的工作涉及音频，你不能选择在远程会话中损失音频质量的远程访问解决方案。Splashtop提供快速且安全的跨设备和操作系统的远程访问，同时保持高保真音频，因此您可以使用所有依赖声音的解决方案和工具，不错过任何一个节拍。
Splashtop 是跨行业企业选择的远程访问解决方案，从政府到媒体。这包括需要从任何地方提供高质量广播的广播公司，例如ClassX Radio和Holy Spirit Radio，以及需要远程工作的摄像制作团队，如khara, Inc。无论需求如何，Splashtop 都能让你轻松地从任何地方连接到你的工作工具并管理音频。
Splashtop 是一个灵活、可扩展的平台，可以轻松添加新用户和设备，让新员工快速上手。凭借其用户友好的界面，远程访问只需几个快速点击，用户的工作设备永远不会遥不可及。同时，Splashtop 通过端到端加密和多因素身份验证确保所有数据安全，包括多媒体。
如果 Splashtop 听起来对你来说如音乐般动听，你可以立即通过免费试用亲自体验！