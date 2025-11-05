随着企业和员工采用远程和混合办公安排，IT团队面临一个挥之不去的担忧：如何在允许员工随时随地工作的同时保持安全？
幸运的是，远程工作并不需要牺牲安全性。使用合适的工具、策略和技术，拥有自带设备政策 (BYOD) 的远程团队和公司可以在任何设备上随时随地工作，同时保持安全性和IT 合规性。
为此，我们为各种规模的企业编制了一份居家办公安全检查清单。遵循这十个简单步骤将有助于确保 安全远程工作 跨设备实现。
远程工作环境中的网络风险：关键趋势与见解
首先，重要的是要了解远程和分布式团队面临的威胁。虽然许多网络威胁可能会影响在办公室或远程工作的员工，但有些威胁是独特的，或者对远程工作人员构成更大的威胁。
远程团队常见的网络风险包括：
个人设备漏洞：BYOD政策使员工可以自由使用他们喜欢的设备，但这伴随着一系列的风险。个人设备可能没有所需的网络安全工具和保护措施，或者可能跳过了重要的补丁更新，使设备更容易受到攻击，危及其中的敏感数据。
不安全的网络：公司使用由防火墙、设备身份验证等保护的安全Wi-Fi网络。另一方面，远程工作的员工常常连接到存在安全风险的不安��全公共Wi-Fi网络。如无适当的安全措施和工具，连接到这些网络可能产生安全风险。
缺乏加密：端到端加密对于数据和文件传输至关重要，但并不是所有个人设备和通信应用程序都使用加密。企业必须确保员工使用安全的、加密的通信工具，以保护在传输中的数据。
网络钓鱼攻击：虽然网络钓鱼攻击对所有企业都很常见，但对于远程工作者来说，它们可能构成更大的威胁。如果远程员工陷入网络钓鱼攻击，他们的个人和工作账户可能会面临风险，并且修复设备可能是一个更大的挑战。因此，培训员工如何防止网络钓鱼以及在遇到攻击时该怎么做非常重要。
10步清单：居家办公安全
幸运的是，尽管存在这些风险，仍然可以保护远程工作环境，并帮助员工安全地随时随地工作。遵循这份居家办公安全清单有助于支持安全的远程工作：
1. 保持数据安全：消除本地存储以降低风险
考虑您的数据存放在哪里。如果员工将所有工作数据存储在个人设备上，数据被窃取或损坏的风险更大。然而，如果数据存储在公司的服务器上，远程员工可以安全地从他们的设备访问，而无需下载，那么即使设备受到威胁，数据也能保持安全。
2. 加密远程会话
端到端加密对于确保数据的安全通信和传输至关重要。远程连接是 远程访问 和支持的重要组成部分，因为它们在办公室和远程设备之间共享屏幕和控制，但必须对这些数据进行加密以确保它们不被窥视。加密的远程会话有助于在传输过程中保持数据的安全，因此它是远程工作的核心部分。
3. 启用安全的BYOD
BYOD政策对远程员工来说非常好，因为它们允许他们使用自己喜欢和最舒适的设备工作（就像任何对“Mac vs PC”有立场的人会告诉你的，那是有很大区别的）。然而，如果没有适当的安全措施，BYOD可能会带来新的风险和漏洞。企业必须实施包括强大安全措施和工具的BYOD政策，以确保数据和设备的安全。
4. 应用精细策略
管理权限和访问是安全远程工作的另一个重要方面。精细的策略控制允许企业仔细管理谁可以访问哪些系统、工具、网络片段或数据。这确保了重要信息免受入侵者或被攻陷帐户的侵害。
5. 确保完全的端点可视性
当员工远程工作时，IT团队和管理人员应对远程端点拥有全面的可见性和控制。完整的端点可见性有助于确保IT团队能够识别可疑行为和数据泄露或其他网络攻击的警告信号，以便他们能在问题出现后立即解决，防止其他设备或网络被感染。
6. 集中管理
即使你的终端分布是分散的，你的管理也不应该是分散的。集中管理使IT团队和管理人员可以从一个地点监控和支持所有终端，方便管理一切。
7. 自动合规
IT合规是必需的，特别是在有严格监管要求的行业中，如GDPR或HIPAA合规。法规合规性应内置于您的远程访问和远程管理工具中，确保您满足所有要求并在远程工作时保持安全。
8. 对所有访问实施多因素身份验证 (MFA)
多因素身份验证（MFA）是提升网络安全和验证用户的最简单方法之一。通过MFA，用户尝试登录时会使用二��级来源确认其身份并登录，例如身份验证应用或电子邮件。这确保即使用户的登录凭证被盗，也有另一层保护，确保只有他们可以登录其账户。
9. 定期修补和更新所有系统
保持端点更新是安全的关键。每当发现新的漏洞时，及时补丁可以确保其迅速得到修复，这是网络安全和IT合规所必需的。定期检查更新和补丁，或使用自动补丁管理解决方案，可以确保设备在发布新更新时保持最新和安全。
10. 定期进行安全意识培训
网络安全是一个共同的责任。员工应接受公司安全政策、最佳实践、安全事件响应等方面的培训。这通常可以包括测试，以确保员工知道如何识别和避免网络钓鱼邮件，从而体现他们的安全意识和准备程度。
构建可扩展且安全的远程工作环境的策略
如果您想构建一个可扩展的、安全的远程工作环境，可以采用一些关键策略。这些包括：
利用灵活和可适应的解决方案来满足您多样化的远程工作需求。
找到一个在安全性、可扩展性和用户友好性之间取得平衡的平台。
通过强大的安全功能和工具维护一个安全的工作空间。
保持数据加密并存储在公司服务器上，而不是个人设备上。
使用支持并可在各种设备和操作系统上运行的解决方案。
虽然这些的具体形式可能因企业及其个别需求而异，但它们对于任何寻求建立安全高效的远程工作环境的组织来说都是至关重要的。
通过Splashtop的安全远程工作解决方案增强安全的远程工作流程
远程访问和支持对于安全的远程工作至关重要��，如果您需要一个功能强大且可扩展的高级安全解决方案，Splashtop能满足您的需求。
Splashtop Remote Access 让远程工作变得简单，让员工无需在个人设备上存储任何东西即可访问他们的工作设备，包括文件、项目和专业工具。这使用户能够在任何地点、任何设备、任何时间工作，轻松自如，宛如是在自己的办公桌前。
此外，Splashtop 是为安全而打造的。其高级安全功能包括多因素身份验证、多级密码安全、远程连接通知、会话日志等。Splashtop 不访问或存储信息，而是通过设备之间使用端到端加密进行屏幕传输。
对于希望实时补丁、自动合规可见性和完整端点监督的IT团队，Splashtop AEM（自主端点管理）将这些相同的安全原则扩展到所有设备上——确保您远程车队中的每个端点都保持更新并受到保护。
借助其安全功能，Splashtop符合包括ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、PCI、HIPAA等在内的广泛行业和政府标准。这使Splashtop成为各个行业企业的安全选择。
准备好在任何地点、任何设备上工作，且不妥协网络安全？试用 Splashtop 的免费试用版，看看为什么企业依赖它进行安全的远程工作：