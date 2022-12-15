ClassX 无线电 – 远程访问无线电塔计算机

TeamViewer 开始严加管制免费用户，试图强迫用户购买价格更高的商业许可证，这之后 ClassX Radio 决定使用 Splashtop Business Access，以满足其远程访问需求。Splashtop Business Access 速度更快，具有相同的高级功能，而且价格比 TeamViewer 低近90%。

挑战

ClassX Radio 每天24小时向遍布大辛辛那提地区的听众广播。为了吸引他们的听众，ClassX Radio 依靠多个无线电塔来扩大其信号的覆盖范围。每个塔楼站点都有用于维护和控制塔楼的本地计算机。由于每个塔楼站点之间相隔一定距离，因此 ClassX Radio 需要远程访问软件，以便他们可以快速访问每个塔楼站点上的计算机。

ClassX Radio 的老板 Bill Spry 说：“如果没有远程访问，我们的电台可能会停播，需要我们开车去塔楼来解决问题。”诸如此类的问题需要立即采取行动，因此必须有可靠的远程访问解决方案。

在切换到 Splashtop 之前，ClassX Radio 使用了 TeamViewer 的免费远程访问软件包。但是，在过去的几个月中，TeamViewer 一直在严厉打击免费用户，以促使他们购买其昂贵的商业许可证之一。

Spry 向我们解释了他对 TeamViewer 的失望：

“ TeamViewer 会在我们的移动应用程序上不断向我们显示弹出式窗口，指出他们怀疑我们是商业公司。尽管我们不是一家商业公司，而是一个非营利性慈善组织，但我们已经收到了同样的消息，为期数月。大约一周前，他们会将我们的移动应用时间限制在60秒左右，此后他们将中断我们的连接，并让我们等待10分钟，然后他们才能允许我们重新连接一分钟。”

仅60秒的远程访问时间，然后不得不等待10分钟，使得 TeamViewer 的免费版本对 ClassX Radio 毫无用处。从 TeamViewer 购买商业计划也不可行，因为众所周知 TeamViewer 具有业内最高的价格。

Spry 表示：“作为非营利组织，他们的最低价格对我们来说也是非常高，这是我们无法承受的价格。”

ClassX Radio 选择 Splashtop 替代 TeamViewer

随着 TeamViewer 不再适合，Spry 开始研究新的远程访问产品，从而使他找到了 Splashtop。 “我们碰巧遇到了 Splashtop Business Access，并下载了它进行试用，” Spry 说。

Splashtop Business Access 是面向企业专业人员和团队的高性能远程访问解决方案。通过该解决方案，可以在任意计算机、平板电脑或移动设备上轻松访问远程 Windows 和 Mac 计算机。Splashtop 的远程连接速度快，安全可靠，起价为 CN¥35 /月，Spry 非常希望能立即免费试用。

试用后，Spry 为 ClassX Radio 订阅了 Splashtop Business Access。他能够立即启动 Splashtop 并使其运行。 Spry 说：“实施起来很容易，即插即用，易于理解。不需要太多思考，特别是对于已经习惯使用远程桌面解决方案的人。”

结果

改用了 Splashtop，ClassX Radio 立即从两大方面受益。

首先，他们使用 Splashtop Business Access 提供了可靠的远程访问解决方案。他们能够从移动设备远程访问塔楼站点中的计算机，并轻松执行任何任务。

第二，节省开支，这一点对于非营利组织来说特别重要。TeamViewer 起价为 CN¥329 /月（ CN¥3,948 /年），而 Splashtop Business Access 起价为 CN¥35 /月（ CN¥420 /年）。选择订购 Splashtop 以代替 TeamViewer，可立省将近90%。

（ 请参阅我们的 Splashtop 与 TeamViewer 比较 ）

从 TeamViewer 改用 Splashtop 后，Spry 特别满意。他说：“我们非常愿意购买远程解决方案。很久以前我们买的是 Remote Admin，但不支持移动应用程。后来使用 TeamViewer，价格非常高。作为非营利组织，这个价格太高了，我们支付不起。到目前为止，我们使用 Splashtop 的感受是，它与 TeamViewer 或 Remote Admin 一样简单易用。不仅能提供简单易用的移动应用，而且价格非常低，按年订购的话定价也很合理。我们非常喜欢！感谢 Splashtop！”