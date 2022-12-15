ClassX 无线电 – 远程访问无线电塔计算机
选择Splashtop 代替 TeamViewer 以获得更好的功能和更低的价格
摘要
TeamViewer 开始严加管制免费用户，试图强迫用户购买价格更高的商业许可证，这之后 ClassX Radio 决定使用 Splashtop Remote Access，以满足其远程访问需求。Splashtop Remote Access 速度更快，具有相同的高级功能，而且价格比 TeamViewer 低近90%。
挑战
ClassX Radio 每天24小时向遍布大辛辛那提地区的听众广播。为了吸引他们的听众，ClassX Radio 依靠多个无线电塔来扩大其信号的覆盖范围。每个塔楼站点都有用于维护和控制塔楼的本地计算机。由于每个塔楼站点之间相隔一定距离，因此 ClassX Radio 需要远程访问软件，以便他们可以快速访问每个塔楼站点上的计算机。
ClassX Radio 的老板 Bill Spry 说：“如果没有远程访问，我们的电台可能会停播，需要我们开车去塔楼来解决问题。”诸如此类的问题需要立即采取行动，因此必须有可靠的远程访问解决方案。
在切换到 Splashtop 之前，ClassX Radio 使用了 TeamViewer 的免费远程访问软件包。但是，在过去的几个月中，TeamViewer 一直在严厉打击免费用户，以促使他们购买其昂贵的商业许可证之一。
Spry 向我们解释了他对 TeamViewer 的失望：
“ TeamViewer 会在我们的移动应用程序上不断向我们显示弹出式窗口，指出他们怀疑我们是商业公司。尽管我们不是一家商业公司，而是一个非营利性慈善组织，但我们已经收到了同样的消息，为期数月。大约一周前，他们会将我们的移动应用时间限制在60秒左右，此后他们将中断我们的连接，并让我们等待10分钟，然后他们才能允许我们重新连接一分钟。”
仅60秒的远程访问时间，然后不得不等��待10分钟，使得 TeamViewer 的免费版本对 ClassX Radio 毫无用处。从 TeamViewer 购买商业计划也不可行，因为众所周知 TeamViewer 具有业内最高的价格。
Spry 表示：“作为非营利组织，他们的最低价格对我们来说也是非常高，这是我们无法承受的价格。”
ClassX Radio 选择 Splashtop 替代 TeamViewer
TeamViewer 不再适用，Spry 开始研究新的远程访问产品，因而发现了 Splashtop。“我们偶然发现了 Splashtop Remote Access，下载下来开始试用，”Spry 说道。
Splashtop Remote Access 是面向企业专业人员和团队的高性能远程访问解决方案。通过该解决方案，可以在任意计算机、平板电脑或移动设备上轻松访问远程 Windows 和 Mac 计算机。Splashtop 的远程连接速度快，安全可靠，起价为¥43/月，Spry 非常希望能立即免费试用。
尝试之后，Spry 将 ClassX Radio 订阅到了 Splashtop Remote Access。他很快就能让 Splashtop 启动并运行。“实施起来很容易，”斯普瑞说，“很容易理解，即插即用。不需要太多思考，特别是对于已经习惯使用远程桌面解决方案的人来说。”
结果
改用了 Splashtop，ClassX Radio 立即从两大方面受益。
首先，他们拥有一个可靠的远程访问解决方案：Splashtop Remote Access。他们能够通过移动设备远程访问塔台的计算机并轻松执行任何任务。
其次，他们节省了大量资金，这对于非营利组织来说尤其重要。TeamViewer 起价为¥365 /月（ ¥4,380 /年），而 Splashtop Remote Access 起价为¥43 /月（ ¥510 /年）。当您选择 Splashtop 而不是 TeamViewer 时，几乎可以节省 90%。
（ 请参阅我们的 Splashtop 与 TeamViewer 比较 ）
从 TeamViewer 改用 Splashtop 后，Spry 特别满意。他说：“我们非常愿意购买远程解决方案。很久以前我们买的是 Remote Admin，但不支持移动应用程。后来使用 TeamViewer，价格非常高。作为非营利组织，这个价格太高了，我们支付不起。到目前为止，我们使用 Splashtop 的感受是，它与 TeamViewer 或 Remote Admin 一样简单易用。不仅能提供简单易用的移动应用，而且价格非常低，按年订购的话定价也很合理。我们非常喜欢！感谢 Splashtop！”
细节
关于 ClassX Radio
ClassX Radio – WMWX –（由 Spryex Communications，Inc. 拥有）是位于俄亥俄州辛辛那提地区的一家非盈利性经典摇滚电台。ClassX 广播电台拥有三个广播电台，以及一个向其他广播电台提供节目编排的网络。
Splashtop 远程访问
适用于业务专业人员和团队。Splashtop Remote Access 使远程访问变得简单。可使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程连接 Windows 或 Mac 计算机。变得简单。
高性能：Splashtop 由多次获奖的远程访问引擎提供支持，具备高清音视频快速连接。
主要功能：Splashtop 具有远程访问工具所需的主要功能，包括文件传输、远程打印、远程唤醒、用户管理和强大的安全基础结构。
价格低：Splashtop 价格合理，我们保证不会逐年涨价。Splashtop 价格为¥43/月！
客户评价
目前我们使用 Splashtop 的感受是，它和 TeamViewer 或 Remote Admin 一样使用方便，易于理解。Splashtop 的移动应用程序非常好用，包年套餐价格很低，定价很合理。因为 Splashtop，我们的节目大受欢迎！谢谢你，Splashtop!
Bill Spry