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视频：使用远程桌面访问 Photoshop

作者：Splashtop Team
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曾经需要使用 Photoshop 但你面前没有合适的电脑吗？

值得庆幸的是，Splashtop 确保你再也不会遇到这个问题了。

Using Remote Desktop to Access Photoshop
Using Remote Desktop to Access Photoshop

Splashtop Bus iness Access 允许您通过任何个人设备在远程计算机上轻松访问和使用 Photoshop。

每当您需要访问 Photoshop 时，无论是在办公室计算机上还是在其他台式机上，都可以使用自己的笔记本电脑、平板电脑或智能手机启动与该远程计算机的 Splashtop 远程桌面会话。 连接后，您将实时看到远程计算机的屏幕，并能够像坐在远程计算机前一样对其进行控制。

从那里，你可以无缝使用 Photoshop 并轻松完成任务。

立即开始

借助Splashtop的快速远程连接，您可以非常方便地在家中访问工作计算机，并像坐在工作计算机前一样使用工作计算机上的任何应用程序。 Splashtop Business Access使您始终可以随时随地连接到工作计算机，从而使居家办公变得容易。

从任何其他 Windows、Mac、iOS 或 Chromebook 设备访问任何 WindowsAndroid、Mac 或 Linux 计算机。

立即开始免费试用，亲眼看看它有多快和简单！

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