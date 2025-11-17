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Designer using remote desktop to access Photoshop

视频：使用远程桌面访问 Photoshop

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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曾经需要使用 Photoshop 但你面前没有合适的电脑吗？

值得庆幸的是，Splashtop 确保你再也不会遇到这个问题了。

Using Remote Desktop to Access Photoshop
Using Remote Desktop to Access Photoshop

Splashtop Remote Access 允许从任意个人设备轻松访问和使用远程电脑上的 Photoshop。

每当您需要访问 Photoshop 时，无论是在办公室计算机上还是在其他台式机上，都可以使用自己的笔记本电脑、平板电脑或智能手机启动与该远程计算机的 Splashtop 远程桌面会话。 连接后，您将实时看到远程计算机的屏幕，并能够像坐在远程计算机前一样对其进行控制。

从那里，你可以无缝使用 Photoshop 并轻松完成任务。

借助Splashtop的快速远程连接，您可以非常轻松地在家中访问工作计算机，并使用工作计算机上的任何应用程序，就像您坐在它面前一样。Splashtop让您随时随地与工作计算机保持连接，使居家办公变得简单。

使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。

立即免费试用，亲眼见证 Splashtop 的简单快捷！

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