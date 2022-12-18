圣灵电台如何利用Splashtop ，创造一个无缝的远程广播体验

圣灵电台如何利用 Splashtop 提供无缝的远程广播体验
圣灵电台早在20年前就在用远程访问软件，他们现在对 Splashtop 非常满意。
摘要
由于新冠疫情，许多广播电台和媒体选择了远程模式以确保业务连续性。在本案例研究中，圣灵广播电台运营总监 Frank Eliason 分享了圣灵广播电台如何利用Splashtop Remote Access应对新世界的挑战。
挑战：如何以低成本提供安全的高质量远程广播
当大流行迫使圣灵广播电台完全移到遥远的地方时，最大的担忧是无法使用向观众提供高质量广播所需的工具。
如果大多数员工都不能访问高端工作电脑和强大的本地设备，如何继续为受众提供内容？是否有可能在远程办公的同时保持同样质量的内容输出？Holy Spirit Radio 是一家非营利机构，如何能在保持低成本的情况下应对所有这些挑战？
另一个挑战在于如何确保员工远程访问数据的安全性。
Frank 开始着手寻找能解决所有这些问题的远程访问解决方案。Frank 和圣灵电台对于远程访问软件并不陌生。他说：“电台的本质就是要随时保持在线，所以早就接受了远程访问。我们要全天候在线，全年无休。”
在过去的20年中，圣灵广播电台在远程访问软件中占有相当大的份额。其中包括非常过时的 PCAnywhere。在得知使用过时的软件如何导致灾难性的安全问题后，弗兰克切换到 LogMeIn。但是，价格上涨使圣灵广播电台难以继续使用它。到那时，弗兰克将圣灵广播电台迁移到了具有所有适当功能和适当价格的远程访问解决方案。
解决方案：Splashtop Remote Access — 具有合适功能且价格合适的远程访问解决方案
Splashtop Remote Access 提供 4K 流媒体、低延迟，并允许用户同时连接到同一台机器而不会出现连接延迟，��非常适合需要在任何地方远程访问高端工作室软件并提供高质量广播的用户，无论物理位置如何。
Frank 说：“通过这款软件，我们可以管理计算机，在员工录制节目时提供帮助，随时随地使用任意设备进行故障排除并解决问题。最近，我安装了可以远程访问演播室调音台软件，只要能连网，就可以随时随地进行现场直播，而远程访问演播室调音台软件的核心就是 Splashtop。”
Splashtop 远程访问软件能与各种操作系统兼容，这种兼容性也派上了用场，因为 Frank 的团队需要访问七台基于 Windows 10 的设备和一台 Mac 设备。“要访问这些计算机，我们需要能够从 Windows、Mac、iOS 和安卓访问它们。Splashtop 不负所望！”Frank 说。
除此之外 Splashtop 还有许多重要功能，其中有一项功能是在远程会话中能看到和触摸鼠标光标。这样可以把用户的手指当成鼠标，Frank 说，使用演播室的数字调音台时，这项功能尤其重要。“只要把手指根据需要上下滑动，就能打开或关闭！”
但最重要的是，Splashtop 远程访问非常简单易用。Frank 说：“对我而言，关键在于计算机访问的简便性和速度。如果电台在半夜出故障，我希望能通过电脑或手机立即进行修复！”有了 Splashtop，Frank 完全可以做到这一点。他说：“我一般只用几分钟就能修复问题，回去睡觉。最关键的一点是，我们通常可以了解问题，然后在受众考虑切换电台前加以解决。”
与以前使用的解决方案（如 LogMeIn）相比，Splashtop 能帮助圣灵电台每年节省约1300美元。但据 Frank 说，节约成本并不是 Splashtop 的最主要优势。他解释说，他在担任顾问期间必须管理多个电台，只要有一台手机，就能通过 Splashtop 在几分钟内解决任何问题。
Frank 认为 Splashtop 并非新冠疫情期间的权宜��之计。后疫情时代，在远程办公最有可能成为永久性解决方案的领域，Splashtop 是保持高效办公的秘诀。“我们平时的工作很忙，无线电工程要做到一天24小时全年无休。如果出现问题，电话接连不断，直到问题得以解决才会停息。Splashtop 是真正的救星！”
结果：在新冠肺炎和后时代提供了一种安全且价格合理的广播解决方案
多方试用各种远程访问解决方案后，Frank 和圣灵电台发现所有担忧和挑战在 Splashtop 都能迎刃而解。Frank 说：“Splashtop 是我们业务的核心，能使用任意设备实现随处访问。对任何公司而言，不论规模大小，Splashtop 都是一项非常值得的投资。”
今后，圣灵电台将继续使用 Splashtop，远程完成电台的日常运作。
细节
关于圣灵广播电台
圣灵广播电台基金会是费城地区多个广播电台的非营利性宗教运营者，其使命是使用技术传播积极的天主教新闻。
关于 Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access 是一款远程访问软件，为个人和团队提供快速、简单、安全的远程访问。Splashtop Remote Access 兼容性非常高，可与 iOS、Windows、Linux 甚至 Chromebook 兼容，用户无需考虑设备所运行的操作系统。用户可以远程控制电脑，访问其中的所有应用程序、文件和数据，同时可以享受 4K 流式传输体验，延迟低，帧率高达40fps。
Splashtop Remote Access 具备丰富的远程访问功能，可帮助用户远程控制电脑，实现高效远程办公。
客户评价
新冠肺炎让许多人重新思考工作方式的各个方面，越来越注重居家办公。只要你在某家公司担任工程师，就必须能够访问公司的所有设备。Splashtop 不仅让远程访问成为可能，而且让远程访问非常简单。
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio