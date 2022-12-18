圣灵电台如何利用Splashtop ，创造一个无缝的远程广播体验

由于新冠疫情，许多广播电台和媒体平台都选择通过远程模式来确保业务连续性。在本案例研究中，圣灵广播电台（Holy Spirit Radio）运营总监 Frank Eliason 分享了圣灵广播电台如何通过 Splashtop Business Access 迎接新领域的挑战。

挑战：如何以低成本提供安全的高质量远程广播

当大流行迫使圣灵广播电台完全移到遥远的地方时，最大的担忧是无法使用向观众提供高质量广播所需的工具。

如果大多数员工都不能访问高端工作电脑和强大的本地设备，如何继续为受众提供内容？是否有可能在远程办公的同时保持同样质量的内容输出？Holy Spirit Radio 是一家非营利机构，如何能在保持低成本的情况下应对所有这些挑战？

另一个挑战在于如何确保员工远程访问数据的安全性。

Frank 开始着手寻找能解决所有这些问题的远程访问解决方案。Frank 和圣灵电台对于远程访问软件并不陌生。他说：“电台的本质就是要随时保持在线，所以早就接受了远程访问。我们要全天候在线，全年无休。”

在过去的20年中，圣灵广播电台在远程访问软件中占有相当大的份额。其中包括非常过时的 PCAnywhere。在得知使用过时的软件如何导致灾难性的安全问题后，弗兰克切换到 LogMeIn。但是，价格上涨使圣灵广播电台难以继续使用它。到那时，弗兰克将圣灵广播电台迁移到了具有所有适当功能和适当价格的远程访问解决方案。

解决方案：Splashtop Business Access —— 功能齐备、价格合理的远程访问解决方案

Splashtop Business Access 支持 4K 流式传输、延迟低，允许用户同时连接同一台计算机，连接期间没有任何延迟。如果想要随处远程访问高端演播室软件，提供高质量广播节目，这款软件则非常适合。

Frank 说：“通过这款软件，我们可以管理计算机，在员工录制节目时提供帮助，随时随地使用任意设备进行故障排除并解决问题。最近，我安装了可以远程访问演播室调音台软件，只要能连网，就可以随时随地进行现场直播，而远程访问演播室调音台软件的核心就是 Splashtop。”

Splashtop 远程访问软件能与各种操作系统兼容，这种兼容性也派上了用场，因为 Frank 的团队需要访问七台基于 Windows 10 的设备和一台 Mac 设备。“要访问这些计算机，我们需要能够从 Windows、Mac、iOS 和安卓访问它们。Splashtop 不负所望！”Frank 说。

除此之外 Splashtop 还有许多重要功能，其中有一项功能是在远程会话中能看到和触摸鼠标光标。这样可以把用户的手指当成鼠标，Frank 说，使用演播室的数字调音台时，这项功能尤其重要。“只要把手指根据需要上下滑动，就能打开或关闭！”

但最重要的是，Splashtop 远程访问非常简单易用。Frank 说：“对我而言，关键在于计算机访问的简便性和速度。如果电台在半夜出故障，我希望能通过电脑或手机立即进行修复！”有了 Splashtop，Frank 完全可以做到这一点。他说：“我一般只用几分钟就能修复问题，回去睡觉。最关键的一点是，我们通常可以了解问题，然后在受众考虑切换电台前加以解决。”

与以前使用的解决方案（如 LogMeIn）相比，Splashtop 能帮助圣灵电台每年节省约1300美元。但据 Frank 说，节约成本并不是 Splashtop 的最主要优势。他解释说，他在担任顾问期间必须管理多个电台，只要有一台手机，就能通过 Splashtop 在几分钟内解决任何问题。

Frank 认为 Splashtop 并非新冠疫情期间的权宜之计。后疫情时代，在远程办公最有可能成为永久性解决方案的领域，Splashtop 是保持高效办公的秘诀。“我们平时的工作很忙，无线电工程要做到一天24小时全年无休。如果出现问题，电话接连不断，直到问题得以解决才会停息。Splashtop 是真正的救星！”

结果：新冠疫情及后疫情时代的无缝流畅、价格合理的广播解决方案

多方试用各种远程访问解决方案后，Frank 和圣灵电台发现所有担忧和挑战在 Splashtop 都能迎刃而解。Frank 说：“Splashtop 是我们业务的核心，能使用任意设备实现随处访问。对任何公司而言，不论规模大小，Splashtop 都是一项非常值得的投资。”

今后，圣灵电台将继续使用 Splashtop，远程完成电台的日常运作。