Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

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A man using Splashtop on his laptop, the best Remote Desktop Services alternative

远程桌面服务替代方案：Splashtop

Trevor Jackins
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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随着远程办公趋势的发展，企业正在寻找安全可靠的高性能远程桌面访问解决方案，以确保能够不间断地访问其桌面和应用程序。尽管远程桌面服务（RDS）一直是远程桌面访问的热门选择，但目前还有许多其他选择，Splashtop 就是其中之一。

Splashtop 可以作为 Microsoft Remote Desktop 服务的替代方案，原因如下：

Splashtop 是最佳远程桌面服务替代方案的5个理由

1. 高性能远程连接

远程桌面访问的重要因素之一是性能。Splashtop 因其高性能流式传输功能而闻名，即使网速较慢，也可以流畅、无延迟地访问桌面和应用程序。

Splashtop 的专有协议支持低延迟的流式传输，是视频剪辑、图形编辑等应用程序的理想之选。可以剪辑视频、使用 CAD 工具等资源密集型应用，仿佛身临现场。

在网速较慢的情况下，RDS 可能会遇到延迟以及其他性能问题。

2. 多平台支持

与 RDS 相比，Splashtop 能与更多设备和操作系统兼容，包括 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chrome 操作系统。使用 Splashtop，可以使用任意计算机、平板电脑或智能手机设备访问台式机。无需只依赖 Windows 设备。

3. 易用性

Splashtop 比 RDS 更易于设置和使用，RDS 需要具备更多技术专业知识才能安装和配置。详细了解使用 Splashtop 设置远程桌面软件的简洁性。

Splashtop 仅需几分钟即可完成设置。Splashtop 的界面简单直观，使用户可以轻松控制其远程计算机，实现高效办公，几乎不需要进行培训。

4. 安全性

远程访问计算机时，远程桌面安全是企业最关心的问题。Splashtop 提供一系列安全功能，以防止未经授权的访问和数据泄露，这些功能包括 SSL/AES 256位加密、双因素身份验证和设备身份验证。Splashtop 还可以帮助需要的企业符合 HIPAA 和 GDPR。

5. 功能

Splashtop 提供一系列功能，帮助您在远程访问计算机时更高效地工作，例如远程打印、文件传输、多显示器支持、远程唤醒等功能。Splashtop 配备了您期望在远程桌面工具中看到的所有功能。

立即试用 Splashtop — 远程桌面服务的替代方案

Splashtop 可作为远程桌面服务的替代方案，因为该软件具有高性能流式传输功能、多平台兼容性、易用性、强大的安全功能和广泛的功能列表。

如果正在寻找可靠高效的远程桌面访问解决方案，不妨试一试 Splashtop。

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