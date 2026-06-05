Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

随着远程办公趋势的发展，企业正在寻找安全可靠的高性能远程桌面访问解决方案，以确保能够不间断地访问其桌面和应用程序。尽管远程桌面服务（RDS）一直是远程桌面访问的热门选择，但目前还有许多其他选择，Splashtop 就是其中之一。
Splashtop 可以作为 Microsoft Remote Desktop 服务的替代方案，原因如下：
Splashtop 是最佳远程桌面服务替代方案的5个理由
1. 高性能远程连接
远程桌面访问的重要因素之一是性能。Splashtop 因其高性能流式传输功能而闻名，即使网速较慢，也可以流畅、无延迟地访问桌面和应用程序。
Splashtop 的专有协议支持低延迟的流式传输，是视频剪辑、图形编辑等应用程序的理想之选。可以剪辑视频、使用 CAD 工具等资源密集型应用，仿佛身临现场。
在网速较慢的情况下，RDS 可能会遇到延迟以及其他性能问题。
2. 多平台支持
与 RDS 相比，Splashtop 能与更多设备和操作系统兼容，包括 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chrome 操作系统。使用 Splashtop，可以使用任意计算机、平板电脑或智能手机设备访问台式机。无需只依赖 Windows 设备。
3. 易用性
Splashtop 比 RDS 更易于设置和使用，RDS 需要具备更多技术专业知识才能安装和配置。详细了解使用 Splashtop 设置远程桌面软件的简洁性。
Splashtop 仅需几分钟即可完成设置。Splashtop 的界面简单直观，使用户可以轻松控制其远程计算机，实现高效办公，几乎不需要进行培训。
4. 安全性
远程访问计算机时，远程桌面安全是企业最关心的问题。Splashtop 提供一系列安全功能，以防止未经授权的访问和数据泄露，这些功能包括 SSL/AES 256位加密、双因素身份验证和设备身份验证。Splashtop 还可以帮助需要的企业符合 HIPAA 和 GDPR。
5. 功能
Splashtop 提供一系列功能，帮助您在远程访问计算机时更高效地工作，例如远程打印、文件传输、多显示器支持、远程唤醒等功能。Splashtop 配备了您期望在远程桌面工具中看到的所有功能。
立即试用 Splashtop — 远程桌面服务的替代方案
Splashtop 可作为远程桌面服务的替代方案，因为该软件具有高性能流式传输功能、多平台兼容性、易用性、强大的安全功能和广泛的功能列表。
如果正在寻找可靠高效的远程桌面访问解决方案，不妨试一试 Splashtop。