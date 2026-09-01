无论是针对个人、数据、网络，还是整个企业，勒索软件都可能造成难以估量的损害。因此，防范勒索软件至关重要。不过，勒索软件防护软件可能指代多种不同工具，例如防病毒软件、受保护文件控制以及备份/恢复软件。
每种工具都有不同用途，无论是降低感染几率、识别可疑活动，还是在攻击后恢复文件。了解您拥有哪种勒索软件防护，对于维持良好的网络安全至关重要；否则，系统就可能处于脆弱状态。
考虑到这一点，接下来我们来看看哪些勒索软件防护功能最重要、它们的作用是什么，以及在选择防病毒软件时如何区分这些功能。
什么是勒索软件防护软件？
勒索软件防护软件是一个广泛的安全工具类别，旨在帮助防止、检测、拦截、限制勒索软件攻击造成的损害，或从勒索软件攻击中恢复。
不过，这个定义可以涵盖多种工具，包括防病毒软件、专用反勒索软件工具、备份与恢复平台，以及端点检测与响应（EDR）系统。因此，这是一个比较模糊的术语，任何寻找勒索软件防护的人在评估和比较功能时，都应准确了解所获得的究竟是哪一类工具。
勒索软件防护与标准防病毒软件有何不同？
许多现代防病毒解决方案已经包含与勒索软件相关的检测和防护功能，但它们如何监控加密行为以及支持恢复，会�因软件而异。因此，在评估防病毒软件时，建议重点关注专门的勒索软件防护功能。
标准恶意软件检测
标准防病毒解决方案会通过多种检测方法识别并拦截已知和可疑的恶意软件，包括签名、启发式分析、文件信誉等。这是任何防病毒软件的核心功能。
针对勒索软件的行为检测
一些勒索软件防护工具会使用基于行为的监控来检测与勒索软件相关的活动，例如快速加密文件、大规模更改文件，或干扰安全工具。这有助于识别可能与已知恶意软件签名不匹配的可疑行为。
文件保护和应用程序控制
除了检测和防范之外，一些工具还可以限制哪些应用程序能够修改敏感文件夹或文件。这增加了一层额外的勒索软件防护，让勒索软件更难访问并破坏关键数据。
备份与恢复能力
即使具备再完善的勒索软件防护措施，保留备份用于数据恢复仍然是明智之举。维护备份、快照和其他回滚功能，有助于在文件被更改、加密或销毁后进行恢复，因此这些功能对灾难恢复至关重要。请注意，防病毒检测和数据恢复是两种独立能力，因此需要在防病毒软件之外单独获取备份工具。
勒索软件防护的四个层级
优秀的勒索软件防护应包含几个核心要素，既能保护设备，也能在最坏情况发生时支持恢复。勒索软件防护的四个核心层包括：
1. 预防
勒索软件防护的第一步，是从一开始就防止其发动攻击。预防可降低恶意文件、链接或漏洞利用程序到达设备的可能性，从而使其无法感染设备。这包括网络��钓鱼防护、恶意网站拦截、下载扫描和漏洞利用防护。
2. 检测与拦截
如果勒索软件绕过了预防功能，及早检测并阻止它可以防止其造成损害。勒索软件检测会在其传播之前识别已知恶意软件、可疑文件或与勒索软件行为相符的活动。这包括行为监控、实时保护和文件信誉。
3. 降低损害
同样重要的是限制勒索软件可能造成的损害。许多勒索软件防护工具可以限制文件访问、停止可疑进程，或在威胁影响更多文件之前将其隔离。这包括应用程序控制、快速威胁隔离和受保护文件夹，这些都可以限制恶意软件传播。
4. 恢复
如果预防、检测和限制措施未能奏效，而勒索软件仍然造成破坏，那么在不支付赎金的情况下恢复数据就至关重要。恢复工具可帮助还原文件或系统，确保攻击中不会损失任何有价值的数据。这包括备份、快照、文件回滚以及其他经过测试的恢复流程。
哪些防护功能最重要？
鉴于勒索软件防护的必要性及其涉及的多层防护机制，了解在勒索软件防护软件中应关注哪些功能至关重要。虽然不同解决方案各有差异，但任何勒索软件防范解决方案都应包含一些核心能力：
网络钓鱼和恶意网站防护
勒索软件通常始于欺骗性链接、虚假网站、恶意附件或欺诈性下载。及早识别这些骗局和陷阱，是防止恶意软件和勒索软件的关键，因此优秀的防护软件应包含网页防护功能。这有助于识别虚假登录页面、恶意网站、可疑下载链接、欺诈性提示等，从而帮助保障设备安全。
下载和附件扫描
下载文件时，谁都不希望把勒索软件一并带回来。�下载和附件扫描可在文件被下载、打开、复制或执行时检查其中是否含有恶意程序，识别其中可能隐藏的任何勒索软件。请注意，扫描应覆盖下载内容、电子邮件附件、共享文件和外部存储，以确保防护无死角。
文件信誉分析
文件信誉服务可评估某个文件是否已知且可信、不常见、可疑或恶意。这提供了额外的一层安全防护，不过与其他检测方法结合使用时效果最佳。
漏洞利用防护
软件漏洞是网络攻击的常见目标，因此需要提前部署防护措施。漏洞利用防护可以检测针对操作系统和应用程序中这些漏洞的攻击尝试，不过仍需及时为软件打补丁并保持最新，以尽快修复这些漏洞。
自动安全更新
网络威胁不断演变，新的威胁层出不穷。因此，安全更新对于跟上最新威胁至关重要。优秀的防病毒和勒索软件防护应具备自动安全更新功能，包括恶意软件定义、信誉数据、检测规则和机器学习模型，以便及时获取最新信息和工具。
哪些检测功能最重要？
接下来，我们来看看勒索软件防护如何检测威胁。优秀的网络安全会结合多种检测功能，尽可能提供更全面的覆盖，而其中每一种都各有用途和优势，值得了解。
实时恶意软件防护
勒索软件防护软件应包含实时文件监控，而不是依赖手动扫描。实时恶意软件防护可以在文件下载、打开、复制、执行和修改时评估相关活动，因此无论勒索软件在过程中哪个环节出现，都能被快速识别和处理。
基于特征码的检测
基于特征码的检测是识别已知勒索软件的有效工具。这种方法可识别已知恶意软件代码，在其造成损害之前快速而准确地发现恶意程序，因此成为一层强大的安全防护。
机器学习辅助检测
借助机器学习，勒索软件防护软件可以评估文件特征与风险信号的组合，以识别恶意活动。这是勒索软件防护领域的最新进展之一，能够快速识别新的或不熟悉的勒索软件，因此非常适合与特征码、信誉检查和行为监控配合使用。
基于行为的检测
行为检测会监控进程在开始运行后的行为，以发现可能表明存在恶意软件的可疑活动。例如，如果某个程序开始快速更改文件、重命名或加密文档，或禁用安全软件，这就是其具有恶意性的明确信号，检测机制会将其标记出来。
虽然这不能保证阻止每一次攻击，但它是提升针对陌生威胁防护能力的有力工具。
什么是受保护文件夹和应用程序控制？
如前所述，应用程序控制和受保护文件夹可以帮助抵御勒索软件攻击。因此，我们需要了解它们的工作原理，以及它们如何提升对勒索软件攻击的防护能力。
受保护的文件夹
受保护文件夹控制可限制哪些应用程序能够修改选定的文件或目录，例如重要文档、财务记录和工作文件。这可以降低未经授权的应用程序修改存储在受保护文件夹中文件的能力。
应用程序允许列表
应用程序控制可将执行权限限制为受信任或已批准的程序，从而防止陌生程序控制其他文件。这有助于将勒索软件对设备造成的影响降到最低，尽可能限制其可触及范围和访问权限。
潜在局限性
不过，这些控制措施也有局限性。它们需要精心配置，以确保想要使用的程序仍被允许，同时有时也可能拦截合法应用程序。不过，它们仍然是限制勒索软件感染影响的强大工具。
即便如此，仍然需要为设备和文件保持最新备份，以便在最坏情况发生时进行恢复。
备份、回滚和恢复：有什么区别？
如果感染了勒索软件，能够回滚更改、还原备份并恢复丢失的数据至关重要。考虑到这一点，下面我们来拆解它们之间的区别，并看看它们如何帮助在遭受勒索软件攻击后进行恢复。
备份
备份是文件的独立副本，通常存储在外部设备或服务器上，以便在数据丢失或被加密后进行恢复。如果遭遇勒索软件攻击，最新备份可为备份中包含的文件提供恢复路径。确保至少有一个备份与主计算机隔离，这样勒索软件就无法影响它。
文件回滚
与其恢复较旧的备份，不如通过文件回滚尝试撤销更改。这本质上是将计算机倒回到遭受勒索软件攻击前的状态，不过其可用性和效果因产品而异。
系统快照
系统快照可通过捕获特定时间点的文件或系统状态来辅助恢复。快照会捕获某个特定时间点的文件或系统状态，并且根据所使用的技术，可能允许将数据或系统状态还原到较早的版本。
不过，如果快照存储在可访问的设备或账户上，勒索软件仍然可能会影响它。
解密工具
当勒索软件加密设备或文件时，解密工具或许能帮上忙。针对某些勒索软件变种，兼容的解密工具或许可以在不支付赎金的情况下恢复被加密的文件。不过，这些工具只对特定的勒索软件变种有效，因此不应将它们作为首要且唯一的防线。
恢复测试
虽然这些功能有助于从攻击中恢复，但前提是它们能够成功还原文件。测试备份和恢复工具以确保其按预期工作非常重要，否则可能在遭遇勒索软件攻击后才发现备份无法还原。
如何评估勒索软件行为检测
由于行为检测对于识别勒索软件至关重要，因此应选择具备强大且准确检测功能的防护软件。在评估行为检测时，有几个关键特性需要重点关注，因此在查看勒索软件防护软件时，请务必检查以下几点：
会监控哪些类型的文件和进程活动？
检测是否实时运行？
陌生文件是否会接受额外分析？
可疑活动会在多快的时间内被阻止？
是否能识别受影响的文件？
警报会如何说明检测到的行为？
用户能否查看或撤销误报？
这种防护是否同时适用于 Windows 和 macOS 计算机？
检测模型和威胁数据多久更新一次？
如何评估性能和误报
使用勒索软件防护软件时，需要确保它能按预期运行，且不会带来意外后果。这意味着它不仅应保护计算机，还应以非侵入式、易于管理的方式实现保护。
评估性能时，需要考虑以下几个因素：
系统影响
任何勒索软件防护软件都会占用处理器、内存和磁盘资源，但不应明显消耗资源或影响性能。请务必评估软件在扫描期间（完整扫描和快速扫描）对系统的影响、空闲时的资源占用、对电池的影响，以及在老旧笔记本电脑上的性能，以避免对系统造成明显影响。
误报
勒索软件防护软件应监控潜在威胁或可疑活动，但如果检测过于激进，可能会将合法应用�程序或正常活动误判为威胁。过多的误报会造成“狼来了”的局面，导致用户忽视真正的警报，或为了减少干扰而关闭防护。
警报质量
好的警报不应只是提示“出了问题”。警报应提供清晰的信息，包括检测到了什么、涉及哪些文件或进程、已采取了哪些措施，以及用户是否需要执行任何操作。
安全的排除控制
有时，可能需要将受信任的文件排除在扫描之外。但是，范围过大的排除会削弱防护。应选择提供清晰且受限控制的软件，以便在不禁用安全层的情况下创建排除项。
为什么独立测试很重要
虽然杀毒软件供应商可能会对其软件的速度和质量做出大胆宣传，比如“完整的勒索软件防护”或“100% 防护”。幸运的是，独立测试可以检验这些说法，并提供有关恶意软件防护、勒索软件检测、误报、系统影响等方面的证据。
请务必查看独立测试和评测，了解以下关键信息：
是否进行了勒索软件专项测试。
测试是在什么操作系统上进行的。
结果有多新。
测试期间是否启用了实时防护。
测试衡量了哪些内容，例如预防、检测或恢复。
威胁被阻止前有多少文件受到影响。
误报结果及误报率。
空闲时和扫描期间的性能影响。
测试版本是否与当前产品一致。
如何比较勒索软件防护软件
市场上的勒索软件防护方案非常多，因此很难判断哪一种最适合您的网络安全需求。在评估软件选项时，只需几个简单步骤，就能判断哪一种最适合自己：
确定哪些操作系统需要保护：首先，需要明确哪些设备需要受到保护。例如，如果同时使用 Mac 和 PC 设备，请检查两者的兼容性，并确认该软件为每个平台都提供勒索软件防护功能。
确定包含了哪些防护层： 如前所述，勒索软件防护包含多个层面，因此需要了解该软件具体提供了哪些。这些可能包括预防、检测、损害限制和恢复功能，因此明确了解实际获得的内容至关重要。
优先选择实时防护：实时防护是防病毒和勒索软件防护软件需要重点关注的核心能力。请检查该产品是否会主动监控文件、下载内容、进程和可疑行为。
查看网络钓鱼和漏洞利用防护：检查产品是否有助于识别或拦截恶意链接、有害下载和漏洞利用攻击。
查看行为检测相关声明： 优秀的勒索软件防护解决方案应清楚说明其如何监控活动以及如何处理可疑进程。不要只依赖含糊、笼统的宣传说法。
确认恢复声明的实际含义：恢复可能包括备份、快照、文件回滚、解密协助，或完全是其他内容；请务必明确实际包含的是哪一种。
查看独立验证： 不要只听厂商的一面之词来判断软件质量。请查找近期、针对特定操作系统的证据，以支持其在防护和性能方面的声明。
评估性能和误报情况： 不要选择那种因频繁误报而拖慢计算机速度的工具。务必了解它对性能的影响，避免防护本身造成卡顿或频繁出现不必要的警报。
比较设备数量限制和定价：需要清楚了解付费所对应的内容。查看费用时，不仅要关注首年价格，还要核查续费价格、设备数量限�制，以及是否有某些功能仅限更高套餐。
查看支持选项： 您还需要良好的客户支持，以防遇到任何问题。如有需要，了解供应商如何帮助用户调查检测结果、恢复访问权限或解决误报问题。
Splashtop Shield 如何支持勒索软件预防与检测
Splashtop Shield 是一款适用于 Windows 和 Mac 电脑的 AI 驱动防病毒解决方案，可帮助防范恶意软件、网络钓鱼攻击、可疑行为以及可能涉及勒索软件攻击的漏洞利用尝试。
Splashtop Shield 结合基于行为的检测、机器学习辅助文件分析、云信誉检查以及频繁更新的威胁数据，帮助识别恶意文件和可疑活动。
Splashtop Shield 包括：
反恶意软件防护，帮助检测并阻止恶意软件，包括勒索软件。
反网络钓鱼保护，帮助识别网络钓鱼企图和恶意链接。
实时流量扫描，有助于识别恶意流量和在线威胁。
基于行为的威胁检测，有助于识别可能表明存在恶意软件的可疑行为。
防漏洞利用保护，帮助检测并阻止利用软件漏洞发起的攻击尝试。
USB 和可移动介质扫描，帮助检测已连接存储设备上的恶意文件。
Splashtop Shield 专注于勒索软件预防和检测，不提供勒索软件回滚、备份或恢复功能。
勒索软件防护软件检查清单
在评估勒索软件防护软件时，往往很难准确判断到底应该关注什么。因此，我们整理了一份实用清单，涵盖勒索软件防护中应具备的所有要点，帮助确保获得最佳防护。
请务必留意：
实时恶意软件监控。
基于行为的检测。
网络钓鱼和恶意链接防护。
下载内容和附件扫描。
漏洞利用防护。
威胁数据自动更新。
支持所用操作系统的防护。
清晰说明检测结果和所采取操作的警报。
误报处理简单直接。
对性能的影响极小。
近期且相关的独立验证。
明确定义的备份和恢复能力。
透明的定价和设备数量限制。
可通过偏好的渠道获得支持。
使用 Splashtop Shield 强化勒索软件防护
勒索软件防护软件可包含用于预防、检测、损害限制和恢复的不同防护层。比较产品时，请务必了解每种工具实际提供了其中哪些防护层。
整体的勒索软件防护策略应包括实时恶意软件防护、网络钓鱼防护、基于行为的检测、漏洞利用防护和可靠备份，无论这些能力来自单一产品还是多个产品。
Splashtop Shield 可帮助保护 Windows 和 Mac 计算机免受恶意软件、网络钓鱼尝试、可疑行为和漏洞利用尝试的侵害，为勒索软件防护提供一层预防和检测能力。
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