Mac 电脑以安全性著称，但这并不意味着它们完全不会感染病毒。虽然内置安全功能对部分 Mac 用户来说可能已经足够，但其他用户可能仍需要额外的防病毒保护，具体取决于其使用电脑的方式。
此外，虽然 Mac 内置了针对恶意软件的防护，但无法阻止用户自行冒险操作或落入社会工程诈骗的圈套。网络钓鱼、不安全的下载、被盗用的账户以及恶意浏览器提示仍然会影响 Mac，另外还有针对 Mac 的恶意软件。
考虑到这一点，我们来看看 macOS 能防范哪些风险、还存在哪些漏洞、何时需要为 Mac 配备防病毒软件，以及该如何挑选防病毒软件。
Mac 会感染病毒和恶意软件吗？
是的，Mac 也可能感染恶意软件。虽然 macOS 内置了强大的安全防护机制，但病毒仍有可能绕过防线。此外，虽然“virus”常被用作统称，但还有许多其他威胁也会影响 Mac 设备。
常见威胁包括：
木马
广告软件
间谍软件
勒索软件
恶意浏览器扩展程序
与网络钓鱼相关的下载
含有隐藏恶意软件的应用程序
macOS 内置了哪些安全防护？
话虽如此，Mac 设备通常仍然非常安全。macOS 采用多层安全防护来帮助保障设备安全，而不是只依��赖单一的防病毒功能。这些安全层包括：
Gatekeeper
Gatekeeper 会检查已下载的应用程序是否具有有效的开发者签名和公证，从而帮助防止不受信任的软件在未发出警告的情况下运行。不过，用户仍然可以绕过 Gatekeeper 的警告，因此它究竟能提供多大程度的保护，取决于用户本身。
应用公证
Apple 的公证流程会在分发前检查已提交的 Mac 软件是否包含已知恶意内容及其他安全问题。这适用于许多通过 Mac App Store 内外分发的应用，在用户安装软件时增加了一层额外保护。
XProtect
XProtect 是另一层安全防护，它利用内置恶意软件检测功能和 Apple 安全数据来检测并移除已知威胁。XProtect 在后台运行，利用 Apple 内置的恶意软件检测功能，帮助识别并拦截已知威胁，无需手动扫描。
系统完整性和应用程序控制
macOS 还包含 System Integrity Protection 和应用权限控制等保护机制，可限制对敏感系统区域和数据的访问。这些控制措施可以限制恶意软件能够更改或访问的内容。
macOS 安全机制未能完全解决的问题
不过，即使操作系统安全性很强，也无法消除所有风险。仍然有一些威胁可能会影响 macOS 设备，包括：
网络钓鱼邮件和虚假登录页面。
在线诈骗和欺诈性支持请求。
用户批准的有害文件（无论是有意还是无意）。
密码和云账户被盗用。
从不可信来源下载的软件。
恶意或具有欺骗性的浏览器提示。
通过 USB 驱动器或其他连接设备传播的威胁。
新出现或经过修改、尚未被广泛识别的恶意软件。
请注意，这些威胁大多首先针对用户而非设备，例如通过诈骗、网络钓鱼和误导性提示。社会工程学以及其他针对用户判断力的攻击，往往比直接利用设备漏洞的攻击更难防范，尤其是因为用户通常要到为时已晚时才会意识到自己已成为目标。
何时应该考虑为 Mac 添加额外的防病毒保护？
如果存在以下情况，建议为 Mac 增加额外的防病毒保护：
您经常从 App Store 之外下载软件
从外部来源安装软件越频繁，遇到恶意程序或欺骗性安装程序的可能性就越大。从未经验证、不可信或带有欺骗性的网站下载软件，会增加安装恶意软件或不需要软件的风险。
同一台 Mac 同时用于工作和个人活动
在当今的远程办公和BYOD环境中，人们使用同一设备兼顾工作和个人用途已很常见。与普通 Mac 电脑相比，这类混合用途设备可能会处理更多电子邮件附件、共享文档、云账户和敏感信息，从而增加感染风险及其潜在后果。
经常接收他人发送的文件或链接
协作是任何工作环境中的核心组成部分，但也会给恶意软件和其他病毒可乘之机。通过电子邮件、即时消息或其他电子通信方式频繁协作，会增加遭遇网络钓鱼、恶意下载或其他恶意文件或文档的风险。因此，打开任何电子邮件链接或文档时务必保持谨慎，即使看起来是同事发送的也一样。
使用 USB 驱动器或外部存储设备
可移动介质（如 USB 驱动器和外置硬盘）可能会在计算机之间携带恶意文件。如果经常使用这类设备，配备一款可对其进行扫描的防病毒程序会很有帮助，能够在恶意软件和其他威胁感染设备之前将其检测出来。
希望有更直观的监控和警报
有时，清楚掌握安全状况，既能提供所需的防护，也能带来安心感。如果需要具备仪表盘、扫描控制、清晰警报和可见设备状态的安全产品，那么就需要一款真正的防病毒解决方案。
管理着多台电脑
如果有多台计算机，尤其是同时使用 Windows 和 Mac 设备，那么具备多设备方案的优质防病毒软件可能会很有帮助。这有助于让所有设备在同一方案下保持安全，从而整体上提供更强的保护。
帮助技术能力较弱的家人
并非每个人都具备同等水平的技术能力，或同样熟悉网络安全最佳实践。如果家人更容易相信误导性提示、点击可疑链接或接受主动发起的支持请求，那么额外的网络钓鱼和恶意软件防护会很有帮助。
Mac 防病毒软件应包含哪些功能？
当然，为 Mac 电脑选择一款优秀的防病毒软件，并不意味着随便选一个最先看到、最便宜或功能最多的软件。在选择防病毒解决方案时，有一些关键功能需要重点关注，以确保获得所需的功能和防护。
请务必留意：
实时恶意软件防护，通过持续防护始终保障设备安全。
专为 Mac 打造的恶意软件检测，用于应对针对 macOS 设备设计的威胁。
网络钓鱼防护，帮助识别欺骗性链接、虚假登录页面和恶意下载。
基于行为的威胁检测，用于发现异常活动。
自动安全更新，确保始终保持最新状态。
有助于检测并阻止利用软件漏洞企图的漏洞利用防护。
帮助检测已连接存储设备上恶意文件的USB 和可移动介质扫描。
在检测到病毒时，清晰的隔离和警报控制。
支持当前 macOS 版本，确保防病毒保护始终保持最新。
对系统影响合理，这样防病毒软件就不会拖慢设备速度。
透明的设备数量限制和定价，因此账单永远不会让您感到意外。
Mac 专项测试或来自独立第三方的验证。
功能列表很长，并不一定就代表产品更好。需要确保它具备所需的特定功能。
防病毒软件会拖慢 Mac 速度吗？
很多不使用杀毒软件的人常说的一句话是：“杀毒软件总会拖慢我的电脑。”不过，情况并不一定如此。
虽然防病毒软件确实会使用系统资源来扫描文件和监控活动，但对性能的实际影响因产品和设备而异。您可以通过评估几个因素来判断防病毒工具会对性能产生多大影响，这些因素包括：
防病毒软件空闲时的 CPU 和内存占用。
快速扫描和完整扫描期间的性能。
应用程序启动时间。
对 MacBook 电池的影响。
进行处理器密集型工作时的中断。
用于安排扫描时间和暂停扫描的控制功能。
与 Mac 硬件和 macOS 版本的兼容性。
即使某个解决方案宣传为“轻量级”，这一说法也仍应有测试、明确要求和可衡量的性能数据作为支撑。轻量级杀毒解决方案应在日常使用和扫描期间将性能影响控制在可接受范围内。
如何为 Mac 选择防病毒软件
当��需要为 Mac 选择防病毒解决方案时，找到一款满足设备需求和性能要求的产品非常重要。您可以通过以下几个关键步骤来辅助决策，找到最适合的工具：
确认 macOS 版本和硬件：首先，需要检查该软件是否支持当前使用的 macOS 版本以及 Mac 的处理器架构。如果不能完全兼容，就可能影响速度和性能。
检查当前的安全习惯：防病毒软件可以防范许多威胁，但无法替代用户行为防护。还需要考虑从哪里下载文件和软件、下载文件的频率，以及是否为重要账户启用了多因素身份验证。
找出想要解决的防护缺口：考虑计算机可能面临的威胁，以及哪些是最需要关注的。这可能包括恶意软件、网络钓鱼、不安全下载、可移动介质、多台设备，或对更清晰监控的需求；但一旦明确了需要解决哪些缺口，就能找到符合需求的解决方案。
优先考虑核心防护功能：虽然有些杀毒工具可能提供大量功能，但有一些核心功能必不可少。在考虑其包含的任何附加功能之前，先关注恶意软件检测、网络钓鱼防护、行为监控、更新和易用性。
查看 Mac 专属的性能和测试：寻找专门针对 macOS 进行的最新测试或验证，而不要只依赖 Windows 的测试结果。
比较设备覆盖范围：不同的防病毒厂商和方案会提供不同级别的覆盖范围。需要查看该方案覆盖的是一台 Mac、多台 Mac，还是 Windows 和 Mac 计算机的混合设备，以及它总共支持多少台设备。
查看完整价格：您最先看到的价格不一定是长期实际支付的价格。请务必仔细查看各项定价方案，包括首购优惠价、续费价格、账单周期、设备数量限制和取消条款。
查看支持选项：不要忽视客户支持的重要性。需要确认支持是如何提供的，以及是否可通过偏好的渠道获得帮助。
Splashtop Shield 如何为 Mac 防护再加一层保障
接下来介绍 Splashtop Shield，这是一款由 AI 驱动的 Windows 和 Mac 电脑防病毒解决方案。Splashtop Shield 专为个人、家庭以及任何将个人电脑用于远程办公或混合办公的人士而设计。
Splashtop Shield 在 macOS 内置安全功能的基础上再增加一层保护，可防御恶意软件、网络钓鱼攻击、可疑行为和漏洞利用尝试。
Splashtop Shield 包括：
用于检测并阻止恶意程序的反恶意软件保护。
反网络钓鱼保护，帮助识别网络钓鱼企图和恶意链接。
实时流量扫描，有助于识别恶意流量和在线威胁。
用于发现异常行为的基于行为的威胁检测。
防漏洞利用保护，帮助检测并阻止利用软件漏洞发起的攻击尝试。
USB 和可移动介质扫描，有助于检测已连接存储设备上的恶意文件。
Splashtop Shield 提供个人计划，可保护两台设备；还提供家庭计划，可为同一家庭中的最多五台 Windows 和 Mac 计算机提供保护。
Mac 安全检查清单
无论使用哪种设备或操作系统，网络��安全都很重要。如果想确保 Mac 安全并免受威胁侵害，我们准备了一份快速检查清单，帮助您采取一些措施来保持强大的安全防护。
检查您的 Mac，并确保：
macOS 更新已启用，因此可获得最新的安全补丁。
应用程序和浏览器均为最新版本。
只从可信来源下载软件。
重要账户使用唯一密码，因此即使一个密码被盗，其他账户仍然安全。
已启用多因素身份验证。
在点击之前，系统会先验证意外收到的链接和附件。
已移除不需要的浏览器扩展程序。
USB 驱动器和其他可连接设备会在使用前进行扫描。
重要文件已备份，以便在丢失时恢复。
如果使用额外的杀毒软件，则会启用实时保护。
使用 Splashtop Shield，为 Mac 获得更智能的防护
虽然 Mac 电脑内置了强大的保护机制，但有时仍需要额外增加一层安全防护。如果经常下载软件、处理附件，或希望获得更强的网络钓鱼和行为检测能力，那么杀毒软件可能会很有用。
借助 Splashtop Shield，不仅可以为 Mac 电脑提供额外保护，还可以保护多达五台 Windows 和 macOS 设备。对于希望增加一层安全防护的 Mac 用户，Splashtop Shield 可提供由 AI 驱动的恶意软件防护、网络钓鱼防护、基于行为的防护和漏洞利用防护。
想了解更多？了解 Splashtop Shield 如何为 Windows 和 Mac 电脑提供 AI 驱动的保护。