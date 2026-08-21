没有什么比某天打开电脑时发现自己感染了勒索软件更可怕了。
勒索软件可能会阻止对计算机或网络的访问、加密个人文件，或者在某些情况下窃取数据并威胁将其公开发布。随后，攻击者会索要赎金以换取访问权限或恢复数据，但付款并不能保证文件会被恢复，也不能保证被盗数据会被删除。
勒索软件防护依赖于网络安全的多个层面协同运作。这包括安全软件、可恢复的备份和安全的账户，也包括人为因素，因为用户需要了解如何践行安全的上网行为。
考虑到这一点，我们来看看勒索软件是如何进入个人电脑的，用户可以采取哪些措施来降低风险，以及在怀疑设备被感染时该怎么做。
什么是勒索软件？
勒索软件是一种恶意软件，会阻止访问文件或系统，通常是通过加密数据来实现。攻击者随后会要求支付赎金以释放这些数据，或者在某些情况下，如果其要求得不到满足，还会威胁公开这些数据。
勒索软件防护有多种形式。这可能包括阻止勒索软件进入或在设备上运行、检测并拦截可疑活动，或在感染后恢复文件，因此了解任何具备勒索软件防护功能的杀毒软件到底能做什么非常重要。
勒索软件如何感染计算机？
勒索软件感染计算机的方式有几种。它既可能通过恶意文件入侵，也可能通过被入侵的账户传播，而这两者都可能有多种入口。因此，强大的安全防护对于预防感染至关重要。
常见的入侵入口包括：
钓鱼邮件和恶意附件，诱使用户打开受感染的文件或访问恶意网站。
指向虚假登录页面或受感染网站的链接，可能会窃取凭据或引导用户下载恶意程序。
从不受信任来源下载的软件，其中可能包含勒索软件或其他恶意软件。
缺少针对已知漏洞安全补丁的过时操作系统和应用程序。
已被入侵的电子邮件或云存储账户，攻击者可利用这些账户分发恶意文件或访问更多系统。
弱密码或重复使用的密码，会让攻击者更容易入侵账户，并利用该访问权限部署勒索软件。
未经授权的远程访问，这可能让未知用户获得对远程设备的访问权和控制权。
一旦连接后就会感染设备的受感染 USB 驱动器和可移动介质。
如何保护自己免受勒索软件侵害
毫无疑问，勒索软件防护对于维护安全、隐私和业务连续性至关重要。那么，怎样才能保障安全呢？可以采取以下几个重要步骤，及时更新网络安全防护，并防范勒索软件攻击：
1. 让操作系统和应用程序保持最新
保持防护措施处于最新状态非常重要，这意味着一旦有补丁和安全更新可用，就应立即安装。这些更新可以修复勒索软件可能利用的漏洞，因此延迟安装会让已知的安全弱点暴露更长时间。
务必开启自动更新，尤其是浏览器和其他常用应用程序的自动更新，��并移除不再受支持或已被弃用的软件。
2. 使用实时防病毒保护
优秀的防病毒软件可以扫描文件、下载内容和应用程序活动，查找勒索软件或其他恶意软件的迹象，而有些产品还包含网络钓鱼或恶意网站防护。借助实时保护，它可以在这些威胁出现时立即检测到，从而最大限度减少损害并提升响应速度。
请记住，防病毒软件只是其中一层保护。有效的防护需要结合多种检测方法，包括恶意软件特征码、文件信誉、机器学习、漏洞利用防护和行为检测。
3. 谨慎对待意外消息
勒索软件经常通过钓鱼邮件、短信、社交媒体消息和虚假支持通信进行传播。保持警惕并留意可疑消息非常重要，例如紧急要求、意外附件、要求启用宏或授予安全权限的请求，或任何索要密码或付款信息的内容。
点击任何链接前务必先检查，因为许多攻击会使用伪造的网址来伪装自己，例如在公司名称中将小写字母 l 和大写字母 I 对调，使其看起来像是合法网站。
4. 仅从可信来源下载软件
不安全的下载也是设备感染勒索软件的另一种常见方式。未经验证的第三方下载可能携带多个病毒，盗版软件或虚假更新也同样如此。
务必只从官方供应商网站、可信的应用商店和经过验证的更新机制安装软件。否则，您无法确定安装时是否还附带了其他内容。
5. 保护重要账户
云存储、电子邮件或远程访问等账户可能会给攻击者提供另一种访问个人文件的途径，因此账户安全也同样重要。请确保为重要账户使用强度高且唯一的密码（同时也建议使用密码管理器），并配合使用多因素身份验证等访问控制措施。
如果收��到登录警报，不要忽视。请务必查看警报，并在必要时更改密码。
6. 限制不必要的远程访问
远程访问是移动办公和从任何地方访问设备的绝佳工具。但是，如果攻击者能够诱骗用户批准访问或远程控制，这些工具也可能被滥用。
切勿向主动来电者授予远程访问权限；如果对访问请求感到担忧，始终可以通过官方渠道核实支持请求。确保在需要时能够结束会话并撤销访问权限，同时移除不再需要的任何远程访问工具。
7. 扫描 USB 驱动器和可移动介质
可移动设备（如 USB 驱动器和外置硬盘）可能会在计算机之间携带恶意软件。在打开任何文件之前，务必先扫描外置硬盘中的病毒，并避免插入来源不明的 USB 设备。
8. 备份重要文件
保持最新备份可以减少数据丢失，并在勒索软件攻击得逞时提供恢复路径。建议保留一份本地备份，以及一份独立于计算机或常规网络的备份。如果还能保留一份云端或异地副本，那就更有帮助了。
请记住，在攻击期间，已连接的驱动器也可能受到影响，因此需要单独备份。请务必定期测试，并保持备份为最新状态，以确保所有内容都能恢复。
杀毒软件如何帮助防范勒索软件
优秀的防病毒解决方案可通过提供检测和预防能力，帮助防范勒索软件。它通过多种安全功能来实现这一点，包括：
1. 实时文件扫描
杀毒软件可以实时扫描文件以检测威胁。这包括在文件下载、打开、复制和执行时进行检查，从而能在为时已晚之前发现隐藏威胁。
2. 基于行为的检测
防病毒安全软件还可��以监测可疑行为，例如快速加密文件、异常进程或试图禁用防护的操作。虽然这未必能识别每一种勒索软件变种，但它增加了一层额外的安全防护，有助于将攻击扼杀在萌芽状态。
3. 钓鱼和恶意网站防护
一些防病毒解决方案还可以拦截欺骗性网站和可疑下载内容。这有助于在勒索软件到达计算机之前将其阻止，因为它能够识别可疑 URL 或未经验证的下载中那些可能被忽视的警示信号。
4. 漏洞利用防护
如果设备或软件存在任何已知漏洞，漏洞利用防护就能发挥作用。此功能可以检测利用漏洞运行恶意代码的企图，帮助在漏洞修复之前抵御攻击。
5. 可移动介质扫描
扫描 USB 驱动器和其他外部存储设备有助于检测威胁，并降低打开受感染文件的风险。因此，可移动介质扫描是任何防病毒软件的一项重要功能（但仍然不要插入来路不明的 USB 驱动器）。
为什么备份对勒索软件恢复至关重要
如果勒索软件突破了防护并影响到计算机，提前准备好备份将有助于恢复。维护最新的备份有助于确保在遭遇勒索软件攻击时不会丢失任何重要数据，因为这样可以恢复设备，而不是屈从于攻击者的要求。
1. 防病毒和备份的用途不同
请记住，备份和防病毒是两种完全不同的东西。防病毒软件旨在防止和阻止恶意活动，而当数据被加密、损坏或以其他方式丢失时，备份可以帮助恢复文件。
2. 如何保护备份免受勒索软件侵害
如果备份直接连接到设备上，仍然有可能受到攻击影响。请确保拥有与计算机发起的更改隔离或断开连接的备份，这样它就能免受任何攻击。
3. 文件应多久备份一次
保持备份为最新状态很重要，但具体频率取决于重要文件的变更频率。例如，如果每天都会创建或编辑文件，那么所需的备份频率就要高于文件很少变动的人。不过，无论备份频率如何，定期安排备份仍然必不可少。
4. 为什么应测试备份
只有在需要时能够恢复文件，备份才真正有用。备份始终有可能失败，因此定期测试备份并恢复示例文件以确保其按预期运行非常重要。
勒索软件感染的警示信号
那么，如何判断是否已感染勒索软件？当无法访问设备或收到勒索要求时，勒索软件的存在可能会很明显，但其他一些迹象也可能表明恶意活动已经开始。
留意这些警示信号：
文件突然变得无法访问，即使本应有权限访问。
文件名或扩展名在未进行任何操作的情况下发生更改。
出现勒索信息（这个信号已经非常明显了）。
应用程序无法打开文档，因为这些文档莫名其妙地被锁定或加密了。
磁盘活动异常，尤其是看起来像正在进行加密时。
安全软件意外被禁用。
大量文件同时发生更改。
意外的账户或登录提醒。
检测到勒索软件后该怎么办
如果设备感染了勒索软件，也无需惊慌。可以采取一些措施来限制进一步的损害或传播，不过隔离设备本身并不能清除勒索软件。
1. 断开受影响设备的连接
首先，将设备与互联网及其他已连接设备断开，有助于遏制损害扩大。将受影响的设备与 Wi-Fi、以太网线、外部驱动�器以及任何共享存储设备断开连接，以防止勒索软件进一步传播。
2. 不要与勒索信息进行交互
点击链接、联系攻击者或按照付款说明操作，都可能带来额外风险。在评估事件并寻求可信帮助时，避免与该消息进行交互。
3. 确定哪些设备和账户可能受到影响
接下来，需要确定损害的范围。检查其他计算机、云账户、电子邮件账户和已连接的存储设备（请使用干净的设备，而不是受感染的设备），查看其中是否有任何设备或账户已被入侵。
4. 在干净的设备上更改受影响账户的凭据
还应更改可能已泄露或被访问的账户凭据，尤其是电子邮件、云存储、银行和远程访问账户。这包括电子邮件、云存储、银行信息，以及任何其他可能提供对其他服务或账户访问权限的内容。
5. 使用值得信赖的安全工具或寻求专业帮助
无需独自处理恢复和安全问题。清除勒索软件并从中恢复取决于具体变种和感染范围，因此建议使用可信工具或专业服务来评估损害并将其移除。
6. 仅在设备安全后再恢复文件
在从备份恢复文件之前，需要先清除感染并确保设备处于安全状态。在移除威胁之前恢复文件，可能会导致再次感染或新一轮加密。
7. 报告该事件
即使成功以最小损失恢复了一切，仍应将该事件报告给执法部门或相应的网络犯罪主管机构。如果付款信息或金融账户数据以任何方式遭到泄露，也应通知相关机构，以便它们留意账户中的可疑活动。
是否应该支付勒索软件的赎金要求？
直接支付赎金、尽快了结这件事看似更省事，但不能保证这样做不会让情况变得更糟。支付赎金并不能保证恢复文件、删除被窃取的数据，或防止未来的任何攻击或勒索要求。
事实上，支付赎金可能会让受害者面临进一步的欺诈，并助长未来的攻击。
如有可能，避免支付赎金。付款并不能保证恢复，还可能助长进一步的攻击。在采取进一步行动之前，请寻求专业指导并联系相关主管部门。
Splashtop Shield 如何帮助防范勒索软件
适当的勒索软件防护需要强大的防病毒解决方案，例如 Splashtop Shield。Splashtop Shield 是一款由 AI 驱动、适用于 Windows 和 Mac 计算机的防病毒解决方案，可帮助防御恶意软件、网络钓鱼、可疑行为和漏洞利用尝试。
Splashtop Shield 可以检测恶意文件、可疑行为、网络钓鱼企图和漏洞利用尝试，帮助防御勒索软件及其他恶意软件攻击。它能在更广泛的勒索软件防护体系中增加一层重要的安全保障，帮助保持设备安全。这包括：
反恶意软件保护
反网络钓鱼保护
实时流量扫描
基于行为的威胁检测
反漏洞利用保护
USB 和可移动介质扫描
勒索软件防护涉及多个要素，包括安全的账户使用习惯、可靠的备份，以及保持安全软件为最新状态。作为更广泛勒索软件防御计划的一部分，Splashtop Shield 可增加一层额外的防护和检测。
勒索软件防护检�查清单
勒索软件防护涉及很多方面，因此很容易忽略一些关键要点或步骤。因此，我们整理了一份实用清单，涵盖为确保获得尽可能完善的勒索软件及其他威胁防护而需要采取的所有步骤。
请务必检查以下内容：
已启用操作系统自动更新。
您的浏览器和应用程序都是最新版本。
实时防病毒保护已启用。
重要账户已启用多因素身份验证。
使用唯一且复杂的密码（尤其是重要账户）。
所有意外链接和附件在打开前都要先进行验证。
只从可信来源下载软件。
已移除不需要的远程访问软件。
USB 驱动器和其他已连接设备在使用前都会经过扫描。
重要文件已完成备份，且备份保持最新。
至少有一份备份与计算机和网络隔离。
备份恢复流程已经过测试。
使用 Splashtop Shield 加强勒索软件防护
勒索软件防护包含多个要素，包括降低暴露风险、保持系统最新、检测可疑活动、保护访问安全，以及制定恢复计划。借助优秀的防病毒程序，可以阻止恶意文件并检测可疑行为，不过也同样重要的是准备好备份，以防预防措施失效。
当然，防病毒保护仍然是任何勒索软件防护策略中不可或缺的核心组成部分。借助 Splashtop Shield，可在更广泛的勒索软件防御策略中加入 AI 驱动的恶意软件防护、网络钓鱼防护、基于行为的防护、流量防护和漏洞利用防护。
想进一步了解 Splashtop Shield？看看它如何为 Windows 和 Mac 计算机提供 AI 驱动的恶意软件、网络钓鱼和漏洞利用防护。