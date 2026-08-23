无论使用的是个人电脑还是工作设备，防病毒保护都很重要。不过，选择合适的防病毒软件并不容易，因为有效的保护不仅仅是比较产品名称或统计功能数量。
为计算机选择合适的防病毒软件取决于多个因素，包括操作系统、使用方式、设备数量，以及现有的保护措施。例如，虽然 Windows 和 macOS 计算机通常都内置了安全工具，但有些用户可能还需要针对网络钓鱼、多台计算机、可移动介质或其他安全需求提供额外保护。
考虑到这一点，下面来看看哪些杀毒软件功能最重要、如何比较免费版和付费版，以及如何为电脑找到具备所需功能的杀毒软件（而不用为并不需要的功能买单）。
杀毒软件在个人电脑上有什么作用？
你可能会好奇，个人电脑上的防病毒软件相比基础的内置安全功能，还能提供哪些额外保护。网络安全对所有设备都很重要，无论是个人设备还是工作设备，这意味着基础的防病毒功能并不总是足够。
防病毒软件会监控文件、下载内容、应用程序和系统活动，以发现恶意软件或其他可疑活动的迹象。它会采用多种检测方法，包括识别已知恶意软件特征、机器学习、文件信誉、行为监控等。
好的防病毒软件应包含一些关键防护和功能：
恶意软件检测与拦截。
扫描已下载和存储的文件。
监控可疑的应用程序行为。
拦��截恶意或欺骗性网站。
隔离或删除检测到的威胁。
接收更新的威胁定义和检测模型，以提升防护能力。
个人电脑需要额外的杀毒软件吗？
这取决于几个因素，包括操作系统、用户行为以及所需的保护级别。但在以下几种情况下，多一层防病毒保护可以显著提升安全性：
内置防护在什么情况下可能已经足够
这并不是说内置安全功能永远都不够用。如果持续更新系统、谨慎下载软件，并使用受支持的浏览器，可能只需要基础的恶意软件防护。在这些情况下，内置安全功能或许已足以满足防护需求。
何时额外的防病毒软件可能会有用
当您需要内置安全功能之外的额外防护或管理功能时，第三方杀毒软件可能会很有帮助。如果用户需要更高级的网络钓鱼或诈骗防护、为多台电脑提供保护、更醒目的安全扫描和警报，或针对漏洞利用和可移动设备的额外防护，就需要更强大的安全功能。
在这些情况下，可能需要额外的防病毒软件。
为什么用户行为仍然很重要
无论杀毒软件有多强大，用户行为仍然是第一道、也是最重要的一道防线。杀毒软件无法弥补忽视更新、重复使用密码或进行不安全下载带来的风险，尤其无法弥补向未知用户授予远程访问权限的风险。用户仍然需要了解安全最佳实践、如何防范网络钓鱼，以及应避免哪些不安全行为。
哪些杀毒功能最重要？
考虑到以上这些，哪些防病毒功能最为关键？大多数防病毒解决方案都会包含多种功能和��能力，但在评估可选方案时，以下这些是必须重点关注的：
1. 实时恶意软件防护
杀毒软件的主要功能是防范恶意软件。优秀的杀毒软件应持续监控文件和进程，实时检测威胁，而不是依赖偶尔的手动扫描，因为那样往往等到为时已晚才发现病毒。
2. 网络钓鱼和恶意网站防护
互联网上从不缺少网络钓鱼骗局和恶意网站，它们专门用来窃取个人信息、密码及其他敏感数据。因此，杀毒软件也应包含针对这些威胁的防护。优秀的杀毒软件可在用户输入敏感信息、导致数据面临风险之前，帮助识别欺骗性链接、虚假登录页面和恶意下载。
3. 基于行为的威胁检测
基于行为的检测会查找可疑操作，例如异常的进程活动或试图篡改文件，而不只是依赖已知恶意软件特征。这有助于识别与先前已知威胁不完全匹配的恶意活动。
4. 自动安全更新
网络威胁不断变化，因此网络安全也需要具备适应性。杀毒软件应包含自动更新功能，包括恶意软件定义、信誉数据和检测模型的更新，这样才能跟上最新发展，而无需手动维护。
5. 漏洞利用防护
网络攻击常常会针对已知漏洞发起攻击，以利用这些漏洞并渗透设备或网络。因此，漏洞利用防护非常有用，因为它可以帮助检测并阻止利用软件漏洞的尝试。
6. 可移动介质扫描
USB 驱动器和外置硬盘可能包含恶意文件，打开或运行时可能会感染计算机。对这些可移动设备进行扫描非常重要，尤其是对经常在计算机之间传输文件的用户而言。
7. 清晰的警报和隔离控制
如果检测到威胁，应让用户知晓，并且提示信息应清晰明了。用户应能够了解检测到了什么、采取了哪些措施，以及是否需要进一步处理。
哪些杀毒软件功能是可选的？
并非所有杀毒软件功能都是必需的。许多杀毒产品虽然作为更全面的安全套件出售，但可能会附带一些并非必不可少的额外功能。这些功能或许有用，也算加分项，但不应盖过核心防护；功能列表更长，并不一定代表解决方案更好。
可选的防病毒功能包括：
VPN：VPN 有助于访问远程网络或更改所在位置，但并非每位用户都需要。
Password manager： 密码管理器可以帮助用户创建高强度密码、存储密码以便轻松访问，并在密码被盗时及时发现。不过，这并不意味着它是必不可少的功能。
身份监控：身份监控服务可在个人信息被盗时向用户发出警报，这在发生数据泄露时很有帮助，但首要任务应是防止这些信息被窃取。
云备份：如果发生数据丢失，云备份非常适合用于保存和恢复数据，但并非每位用户都需要。
家长控制：借助家长控制，家长可以让孩子远离危险或成人网站，并管理屏幕使用时间。如果不是孩子的家长，则不需要此功能。
安全浏览器：安全浏览器可帮助用户在浏览互联网时获得更好的保护。这对任何经常上网的人来说都是一款实用工具，但不能替代其他关键功能。
设备优化工具：这些工具有助于提升系统性能、释放存储空间并清理垃圾文件。虽然这类工具有助于提升设备效率，但并不是必不可少的安全工具。
独立防火墙控制：防火墙对网络安全至关重要，不应被忽视，但最好作为整体安全策略的一部分来部署。
网络摄像头或麦克风监控：这些工具有助于保护网络摄像头和麦克风，增强隐私与安全。虽然这些是实用的选项，但也只是值得纳入考虑的不错选择。
免费防病毒软件与付费防病毒软件
也许一直以来，您依靠的是免费杀毒软件或设备内置的安全功能，而且到目前为止已经足够用了。您可能会想：免费杀毒软件和付费软件有什么区别？我们可以这样来拆解这些区别：
免费杀毒软件通常提供什么
免费且内置的防病毒软件可提供核心防护，包括恶意软件检测、实时监控、扫描以及自动安全更新。不同产品的功能各不相同，因此关键问题在于其提供的防护和功能是否满足需求。
付费杀毒软件可能增加哪些功能
付费产品不止提供基础杀毒防护，还会提供钓鱼防护、基于行为的检测以及其他安全工具等高级功能。它们通常还会为用户提供更强的可访问性和控制功能，例如多设备覆盖和集中管理，以及用户支持。
如何判断付费是否值得
那么，如何判断哪一种更适合？可以根据自身的安全需求和杀毒软件选项进行评估，以判断免费杀毒软件是否足够，还是应该投资付费工具。
请考虑以下几点：
如果只使用内置安全功能，还会存在哪些防护缺口？
有多少台计算机需要保护？
是否希望通过一个账户管理多台设备？
这些附加功能真的有用吗？
续费价格是否合理？
这将帮助判断付费防病毒软件是否值得投资。
杀毒软件对计算机性能的影响应该有多大？
使用杀毒软件时，一个常见顾虑是在扫描计算机时它可能会占用多少系统资源。不过，虽然杀毒软件在扫描文件和监控活动时必须使用系统资源，但优秀的软件不会（或者说不应）让日常电脑使用变得更困难。
当杀毒软件被描述为“轻量级”时，请查看明确的系统要求以及最新的性能测试结果（如有）。评估时可以考虑一些重要因素，包括：
空闲时的 CPU 和内存占用。
快速扫描和全面扫描期间的性能影响。
启动和应用程序打开时间。
对笔记本电脑电池的影响。
游戏或创意工作过程中被打断。
扫描计划和暂停控制。
如果防病毒工具不够轻量，这些因素会影响速度和性能。
如何检查防病毒软件兼容性
那么，如何才能确定某款杀毒软件与设备兼容呢？兼容性不只是看有没有安装程序；内存、操作系统版本等因素都会影响整体兼容性。
请务必检查：
支持的 Windows 或 macOS 版本，
处理器、内存和存储要求。
宣传的所有功能是否都能在您的操作系统上使用。
与现有安全软件的兼容性。
可纳入多少台设备，以及 Windows 和 Mac 设备是否可以共用同一套餐（如适用）
如何移除或更换设备。
是否包含移动设备防护，或需单独购买。
最好选择一款能提供所需功能的杀毒工具，而不是同时使用多个功能各不相同的解决方案。同时运行两款实时杀毒产品可能会导致冲突、重复扫描或性能问题，因此除非两家厂商都明确支持这种配置，否则应避免这样做。
如何比较杀毒软件定价
在评估杀毒软件选项时，价格可能相差很大，而各个价位所提供的功能也同样如此。要判断哪款产品价格最划算并不容易，因为宣传的首年价格未必能真实反映实际支出或其所提供的价值。
请务必比较以下几点：
首年优惠价格
续订价格（可能与首年价格不同）
按年或按月计费。
包括其可覆盖的设备数量，以及按设备计算的不同价格（如有）。
各套餐包含的功能和选项。
自动续订条款，包括最低订阅要求、订阅期限和取消费用。
取消和退款政策。
所需的核心能力和功能是否需要升级到更高版本，还是开箱即可使用。
重要的是，不要只看醒目的折扣价格，还要综合考虑每年的总成本、所包含的功能以及可覆盖的设备数量。要确保获得最佳价值，就需要考虑长期总支出，以及对应价格能获得哪些内容。
如何为个人电脑选择杀毒软件
在明确以上内容后，我们就可以拆解评估流程，帮助您为计算机找到最合适的防病毒软件。在评估可选方案时，请按照以下步骤操作，这样就能做出明智的决定：
识别计算机和操作系统：确认设备类型、操作系统版本以及防病毒软件的硬件要求，并确保设备满足这些要求。
查看已包含的保护功能： 您可能已经具备基础防病毒功能，因此请确认当前内置安全防护涵盖哪些方面，以及在哪些方面可能需要额外保护。
明确重要的威胁和使用场景：了解需要防御哪些威胁同样重要。考虑网络钓鱼、恶意下载、恶意网站、可移动介质和共享设备等威胁，并确保找到能够应对这些关键风险的解决方案。
优先考虑核心防护功能：确保所选解决方案包含那些不可或缺的功能。首先关注实时恶意软件防护、网络钓鱼防护、行为检测、更新和易用性；然后再开始考虑那些锦上添花的功能。
判断哪些附加功能真的有用：虽然有些额外的保护功能确实能带来帮助，但并非所有功能都能提供同样的价值。请注意避免为捆绑功能付费，尤其是那些与现有工具重复的功能。
检查性能和独立测试结果：在购买之前，务必先了解杀毒软件的实际表现。尽可能查看它对系统的影响、误报率，以及近期的测试或验证结果。
比较设备数量限制和完整定价：您看到的第一个价格，可能并不是最终实际支付的价格。要想真正了解实际支出，需要跳出入门价，综合考虑附加功能、续费成本以及设备覆盖的总成本。
查看支持和账户管理：不要忽视优质支持的重要性。了解如何获取帮助、监控设备，以及在需要时如何更换旧电脑。
如何使用 Splashtop Shield 保护个人电脑
Splashtop Shield 是一款适用于 Windows 和 Mac 计算机的 AI 驱动杀毒解决方案，结合机器学习辅助的文件分析、云端信誉检查以及频繁更新的检测数据，帮助识别恶意软件和可疑文件。
Splashtop Shield 专为个人、家庭以及任何将个人电脑用于远程办公或混合办公的人士而设计。它结合了多种防护工具来保障设备安全，包括：
用于检测��恶意文件和程序的反恶意软件保护。
反网络钓鱼保护，帮助识别网络钓鱼企图和恶意链接。
实时流量扫描，有助于识别恶意流量和在线威胁。
帮助根据文件和进程的行为识别可疑活动的基于行为的威胁检测。
防漏洞利用保护，帮助检测并阻止利用软件漏洞发起的攻击尝试。
USB 和可移动介质扫描，帮助检测已连接存储设备上的恶意文件。
Splashtop Shield 提供个人版和家庭版：个人版涵盖两台设备，家庭版则可覆盖一个家庭中最多五台 Windows 和 Mac 电脑。
最终买家检查清单
在评估防病毒解决方案时，需要考虑的因素很多，多到可能让人应接不暇。如何才能确保某个选项既能满足全部需求，价格又在可负担范围内？
因此，我们整理了一份实用的核对清单，供您在选购防病毒软件时参考。如果某个解决方案符合以上所有条件，就应该能很好地满足需求。
在购买杀毒解决方案之前，先问问自己：
它支持我的操作系统吗？
它是否提供实时恶意软件和网络钓鱼防护？
它是否使用一种以上的检测方法？
它可以扫描 USB 驱动器和外置硬盘等可移动介质吗？
在正常使用和扫描期间，对性能的影响是否可以接受？
它的警报是否易于理解？
这个套餐是否涵盖了我需要支持的所有电脑？
续订时费用是多少？
该产品的宣称是否经过独立验证？
是否可通过会使用的渠道获得支持？
为个人计算机选择合适的防病毒软件
为计算机选择杀毒软件时，需要了解设备情况、当前的安全覆盖、使用习惯以及防护需求。良好的安全防护，不在于寻找捆绑附加功能最多的产品或某个特定价位，而在于找到真正符合需求的工具和功能。
强大的核心防护、操作系统兼容性、可控的性能影响、透明的定价以及清晰的账户控制，都能帮助选择符合安全需求和日常使用场景的杀毒软件。在评估可选方案时，务必要考虑所有对您重要的因素，而不只是看数量。
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